УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11739 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 500 45

Путін не досяг й половини сподівань під час зустрічі з Сі Цзіньпіном, - ОП

жовква

Керівництво Російської Федерації не досягло бажаних результатів, які покладало на візит глави Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна.

Таку думку висловив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Думаю, що Путін покладав значно більші сподівання на результати цього візиту для себе, для Росії і навіть половини, а, може, навіть, і двох третин цих результатів (сподівань - ред.) не виправдались для росії. Дійсно, ніякого військового союзництва чи партнерства, ніяких нових контрактів на постачання тих чи інших видів озброєння, ніякої чіткої позиції на підтримку росії китайським лідером зайнято на було", - сказав він.

Жовква вважає, що Росія, на маючи перемоги на полі бою проти України, намагалася отримати перемогу на дипломатичному фронті, якої не отримала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ISW: Путін не зміг домовитися з Сі Цзіньпіном про бажане партнерство

У той час заступник керівника ОП зауважив, що, на відміну від путіна, Сі Цзіньпін досяг "абсолютної більшості" тих результатів, на які розраховував перед візитом.

Водночас Жовква нагадав, що Україна передала Китаю українську формулу миру і розраховує, що КНР долучиться до її реалізації.

"Китай, я думаю, не може дозволити росії шантажувати весь світ і себе питанням ядерної безпеки. Тому чому б Пекіну, наприклад, не взяти співкоординацію, співлідерство в пункті норм один, де йдеться про ядерну безпеку", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін та Сі Цзіньпін не обговорювали "український мирний план", але обмінялися думками щодо "китайської ініціативи", - Пєсков

Автор: 

путін володимир (23785) Сі Цзіньпін (314) Офіс Президента (2021) Жовква Ігор (169)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
а ти пістолом сидів і все чув... таке враження що в опі все знають наперед не опа а скорше жопа
показати весь коментар
22.03.2023 20:57
+11
як вже задовбав цей ОПівський безпредметний триндьож... кожен завхоз з ОПи вже політичний оглядач, хоча плутає столицю Канади, вважаючи, що це не Оттава, а Торонто... Але цим бовдурам "какаяразніца", головне щось натеревеніти з "вумним" виглядом... бо такий самий недоумкуватий піпл все це схаває, розшарить, залайкає, так ніхєра й не зрозумів, але ж це для них не головне...
показати весь коментар
22.03.2023 21:09
+10
Заступник верховного завгоспа прокоментував....
КУРВА!
Не прес-секретар Президента, не прес-служба МЗС чи голова дипломатичного відомства, не преЗЕдент чи Голова ВРУ, а заступник завгоспа!
Випускайте ще Данілова в чистій сорочці, агрохімію з диферамбами компартії Китаю і на останок безмізку - для відволікання уваги!

ДБЛ! (с)
показати весь коментар
22.03.2023 21:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а ти пістолом сидів і все чув... таке враження що в опі все знають наперед не опа а скорше жопа
показати весь коментар
22.03.2023 20:57 Відповісти
Вони думають і гадають. Наприклад - вони думали що не нападе.
показати весь коментар
22.03.2023 21:29 Відповісти
як би там не було, а візит показав, що

Сі є царицею морською, а
Пу - старухою простою 😂
показати весь коментар
23.03.2023 00:23 Відповісти
Скажи ка, дядя,
Ведь не задаром

Сибирь спалення пожаром

Си была отдана ? 😂
показати весь коментар
23.03.2023 00:35 Відповісти
Путін не досяг ....але жертви в Києві і в Запоріжжі зразу після візиту китайця доказують протилежне.
показати весь коментар
22.03.2023 21:01 Відповісти
під час візиту китайця по Джанкою вдарили китайськими дронами
показати весь коментар
22.03.2023 22:41 Відповісти
шо столиця "мокшів" мацкваабад , в якій куйло зустрічав китайця пісь- пін- піна - вже Джанкой з китайськими дронами ???
показати весь коментар
22.03.2023 22:47 Відповісти
а чого
він досяг?
показати весь коментар
22.03.2023 21:03 Відповісти
Він досяг визнання його і його влади. Це все чого він в основному прагнув
показати весь коментар
22.03.2023 21:06 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2023 21:41 Відповісти
ОП-а, ОП-а: срослись Китай и Жопа!
показати весь коментар
23.03.2023 00:02 Відповісти
Ну пуйло не досяг.....хер с ним.А Си с Зеленским по телефону поговорили???
показати весь коментар
22.03.2023 21:06 Відповісти
а може краще, щоб ЗЄлічайший не говорив з Сі ? 😕
показати весь коментар
23.03.2023 00:25 Відповісти
Хм...а на фото вбачається що смоктав по повній
показати весь коментар
22.03.2023 21:07 Відповісти
ну хоч параша пишуть вже з маленької, й то прогрес. тепер ***** треба точно так вчиться писати ))
показати весь коментар
22.03.2023 21:08 Відповісти
сцуки вонючі... орган пердизенту та скумбрії за три гривні...
показати весь коментар
22.03.2023 21:09 Відповісти
як вже задовбав цей ОПівський безпредметний триндьож... кожен завхоз з ОПи вже політичний оглядач, хоча плутає столицю Канади, вважаючи, що це не Оттава, а Торонто... Але цим бовдурам "какаяразніца", головне щось натеревеніти з "вумним" виглядом... бо такий самий недоумкуватий піпл все це схаває, розшарить, залайкає, так ніхєра й не зрозумів, але ж це для них не головне...
показати весь коментар
22.03.2023 21:09 Відповісти
Австрію з Австралією теж мальохо плутають. Цікаво спитати в них столицю Австралії..
показати весь коментар
22.03.2023 21:14 Відповісти
А звідки ОП знає про наміри *****. Ах, так - татарав, єрмак, падаляк і інші шапітолії...
показати весь коментар
22.03.2023 21:12 Відповісти
Зате китайці тепер знають чим і як нагибати мокшандію а також прикинули, скільки земель можна собі відхапати за референдним сценарієм мокши. пуйло війде в історію як великий всепросрав. Петро І його особисто шкварити буде.
показати весь коментар
22.03.2023 21:13 Відповісти
Заступник верховного завгоспа прокоментував....
КУРВА!
Не прес-секретар Президента, не прес-служба МЗС чи голова дипломатичного відомства, не преЗЕдент чи Голова ВРУ, а заступник завгоспа!
Випускайте ще Данілова в чистій сорочці, агрохімію з диферамбами компартії Китаю і на останок безмізку - для відволікання уваги!

ДБЛ! (с)
показати весь коментар
22.03.2023 21:14 Відповісти
Говоріть шо хочте, але резюмірувати на хлопський розум можна точно той факт шо китайці не хочуть купувати то, що ввазають своїм. Тобто сидить старий китаєць на березі Амура і дивиться як тече вода і плине час...
показати весь коментар
22.03.2023 21:18 Відповісти
Раз Хутін не досяг мети від зустрічі з з хазяїном - значить ОПа пропонує йти на шашлички?
показати весь коментар
22.03.2023 21:18 Відповісти
демагогія китайців була демонстративно на підтримку орків та й ще одразу після ордеру на арешт Пу, фальшивий оптимізм дезорієнтує, авторитарний Китай зовсім не нейтральна сторона
показати весь коментар
22.03.2023 21:22 Відповісти
Слухати ОП- себе не поважати.
показати весь коментар
22.03.2023 21:22 Відповісти
так і не зрозумів нах Сі їздив до путлєра. Таке враження, що був плановий, але, в принципі, не обов'язковий візит.
Хіба шо показовий , в піку США.
показати весь коментар
22.03.2023 21:23 Відповісти
Сі гуртує "імперію Зла" - світле китайське майбутнє людства за взірцем сінцьзян-уйгурських концтаборів 😕

киташка-рашка-ірашка-корешка
показати весь коментар
23.03.2023 00:31 Відповісти
цікаво, цю інфу повідомив козак дєрьмаку? тобто вони спілкуються постійно? чи повідомив той, із ким дєрьмак із зе-лупою спілкувалися в омані? отже, можно зробити висновок наступний: якщо у дєрьмака (та його зе-лупи) такі класні контакти у кремлі, то вони мали б повдомити заздалегідь про вторгнення 24.2.22? отже, повідомляли? чи ні?
показати весь коментар
22.03.2023 21:36 Відповісти
Сі їхав до Москви щоб миротворцем стати
Щоб після цього світ ділити як пиріг
Та щось пішло не так і замість перемоги
Лиш від ***** міньєт отримати він зміг ...
показати весь коментар
22.03.2023 21:41 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2023 21:43 Відповісти
Що таке хабаровськ? Нема більше такого міста, є місто Болі
показати весь коментар
22.03.2023 21:59 Відповісти
раньше Владивосток назывался Ханьшеньвэй.
Но это так, на всякий случай.
показати весь коментар
22.03.2023 22:13 Відповісти
певно ОП отримав персонально від пу чи від сі інформацію про це
показати весь коментар
22.03.2023 21:53 Відповісти
Как не крути,а решение международного суда оставило свой отпечаток, как бы и кацапы и китайцы не делали покер фейс при плохой игре
показати весь коментар
22.03.2023 21:54 Відповісти
Якшо не будуть давати зброю то це головне -- а як там Сі нагибав путю -- шо це нам дає .
показати весь коментар
22.03.2023 21:56 Відповісти
китайское руководство себе на уме.оно прекрасно понимает что если пойдёт на поводу у рашки то сша обнородует материалы по ковидной инфекции.и не только.объём экспорта импрта кнр сша во много раз превышает объём такого же экспорта импорта кнр и рашки.и не в интересах китая ********* насчёт рашки.а в отличии от кацапов китай никогда не был идиотом и всё делал во благо своей страны.так что расклад понятен.рашка пролетела как фанера над парижем.
показати весь коментар
22.03.2023 22:04 Відповісти
Схоже в ОП всерйоз думають, що китайоза прилетів морально підтримати опущеного. ідіоти. Імператор по мєлочам не тирить. Путін всьо - маріонетка, а рашка - сировинний придаток Китаю. Тепер вже Сей-пень буде нишком тягнути війну і чекати, поки всі втомляться і попросять його величність змилуватись. Наша війна для нього потрібна, щоб поторгуватись з Байденом, отримати хоч якісь поступки і тільки опісля продемонструвати свою імператорську велич презирливо цикнувши на дворнягу-доходягу.
показати весь коментар
22.03.2023 22:06 Відповісти
Не достиг, однако дырка заднего прохода плешивого значительно увеличилась в диаметре))
показати весь коментар
22.03.2023 22:11 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2023 22:32 Відповісти
Пока идет война с Украиной эта мразь жива, он понимает что если остановить все ему конец .
показати весь коментар
22.03.2023 22:52 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2023 00:58 Відповісти
єдина причина, чому пінь приперся до пук іна - це приїзд бідена до зеленського рівно місяць назад!

китайські комуняки типу кидають виклик гегемонії буржуїв сша у світі, тому приходиться робити дзеркально те, що робить сша.... історія завжди одна і та ж!
показати весь коментар
23.03.2023 03:11 Відповісти
а шо такое... шо так не падалюка... почему молчит наиглавнейший разсветчик боневтика отгогилашвиленный булданов... почему пчелкой не жужжит, докладывая... выпустили какого-то почти неизвестного...
показати весь коментар
23.03.2023 06:52 Відповісти
Якщо це сказали в опі, значить брешуть. На жаль...
показати весь коментар
23.03.2023 08:05 Відповісти
"половини" "двох третин"

то пан мабуть є зам. завгоспа по каналізаційним наукам:
пів-дюйма, дюйм, три-чверті...
але як може 2-дюймова труба мати внутрішній діаметр 2 1/8 дюйма, але зовнішній - 2 5/8 дюйма
це вам не той во...
показати весь коментар
23.03.2023 13:41 Відповісти
 
 