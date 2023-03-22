Путін не досяг й половини сподівань під час зустрічі з Сі Цзіньпіном, - ОП
Керівництво Російської Федерації не досягло бажаних результатів, які покладало на візит глави Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна.
Таку думку висловив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Думаю, що Путін покладав значно більші сподівання на результати цього візиту для себе, для Росії і навіть половини, а, може, навіть, і двох третин цих результатів (сподівань - ред.) не виправдались для росії. Дійсно, ніякого військового союзництва чи партнерства, ніяких нових контрактів на постачання тих чи інших видів озброєння, ніякої чіткої позиції на підтримку росії китайським лідером зайнято на було", - сказав він.
Жовква вважає, що Росія, на маючи перемоги на полі бою проти України, намагалася отримати перемогу на дипломатичному фронті, якої не отримала.
У той час заступник керівника ОП зауважив, що, на відміну від путіна, Сі Цзіньпін досяг "абсолютної більшості" тих результатів, на які розраховував перед візитом.
Водночас Жовква нагадав, що Україна передала Китаю українську формулу миру і розраховує, що КНР долучиться до її реалізації.
"Китай, я думаю, не може дозволити росії шантажувати весь світ і себе питанням ядерної безпеки. Тому чому б Пекіну, наприклад, не взяти співкоординацію, співлідерство в пункті норм один, де йдеться про ядерну безпеку", - пояснив він.
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Сі є царицею морською, а
Пу - старухою простою 😂
Ведь не задаром
Сибирь спалення пожаром
Си была отдана ? 😂
він досяг?
КУРВА!
Не прес-секретар Президента, не прес-служба МЗС чи голова дипломатичного відомства, не преЗЕдент чи Голова ВРУ, а заступник завгоспа!
Випускайте ще Данілова в чистій сорочці, агрохімію з диферамбами компартії Китаю і на останок безмізку - для відволікання уваги!
ДБЛ! (с)
Хіба шо показовий , в піку США.
киташка-рашка-ірашка-корешка
Щоб після цього світ ділити як пиріг
Та щось пішло не так і замість перемоги
Лиш від ***** міньєт отримати він зміг ...
Но это так, на всякий случай.
китайські комуняки типу кидають виклик гегемонії буржуїв сша у світі, тому приходиться робити дзеркально те, що робить сша.... історія завжди одна і та ж!
то пан мабуть є зам. завгоспа по каналізаційним наукам:
пів-дюйма, дюйм, три-чверті...
але як може 2-дюймова труба мати внутрішній діаметр 2 1/8 дюйма, але зовнішній - 2 5/8 дюйма
це вам не той во...