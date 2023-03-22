ЄСПЛ призначив на 8 листопада слухання справи України проти Росії щодо окупації Криму

Сьогодні Європейський суд з прав людини призначив дату слухання справи України проти Росії щодо окупації Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна

Справа стосується позову України про те, що російська влада півострова систематично порушувала права людини в Криму починаючи з лютого 2014 року.

"Наприкінці письмової процедури голова суду повідомив сторонам, що в інтересах належного відправлення правосуддя суд проведе слухання щодо прийнятності та суті справи, і тимчасово призначив це слухання на 8 листопада 2023 року", - йдеться в повідомленні.

За даними ЄСПЛ, під час слухання суд розгляне суть скарг, які він уже визнав прийнятними, а також прийнятність і суть справи щодо політичних в’язнів та скарги, поданої у заяві № 20958/14 відповідно до статті 8 Конвенції щодо передачі засуджених осіб.

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