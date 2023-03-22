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Польща намагається переконати Пекін не підтримувати РФ в її агресивній політиці, - Моравецький

моравецький

22 березня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що візит Сі Цзіньпіна до Москви викликає занепокоєння, водночас країна намагається переконати Пекін не підтримувати РФ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це інформує PAP з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час пресконференції з японським колегою Фуміо Кісідою.

"Візит голови КНР (Сі Цзіньпіна, – ред.) до Москви викликає у нас занепокоєння. Ця вісь Китай-Москва небезпечна. Ми намагаємося переконати Китай не підтримувати Росію в її агресивній міжнародній політиці", – сказав глава польського уряду.

Моравецький вважає, що важливе розуміння країн глобального Півдня цієї поведінки кремля.

"Сьогодні з прем'єр-міністром (Японії, – ред.) ми також багато говорили про те, як показати цю російську політику світу, глобальному Півдню, щоб там не було підтримки РФ. Наші країни лежать на двох крайніх сторонах, кордонах Росії, але ми прекрасно розуміємо загрозу, яку становить російський імперіалізм для миру в усьому світі та для міжнародного порядку", – наголосив Моравецький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина занадто багато вагається замість того, щоб чітко стояти на боці добра, - Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі подякував японському колезі за візит до Києва, це "яскравий доказ і символ підтримки амбіцій України, планів збереження суверенітету, територіальної цілісності, захисту свободи та демократії".

Також Моравецький підкреслив, що нині народжується новий геополітичний порядок і "країни, які думають про мир, стабільність і свободу, повинні дуже тісно співпрацювати, так само як Польща і Японія".

Прем'єр-міністр Фуміо Кішіда висловив вдячність та повагу до поляків, які надають військову та гуманітарну допомогу Україні.

"У зв'язку зі зростанням тягаря польської мови через тривалу агресію Росії проти України, я повідомив премʼєр-міністру, що ми вирішили по-особливому ставитися до Польщі як до реципієнта офіційної допомоги на розвиток, попри те, що Польща вже розвивається економічно і не класифікується як країна-реципієнт. Ми хотіли б поступово збільшувати кількість проєктів", - зазначив Кісида.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Японії Кісіда закликав Путіна негайно припинити агресію проти України

Автор: 

Польща (8491) Моравецький Матеуш (371) Кісіда Фуміо (64)


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Топ коментарі
+2
Ця заява свідчить тільки про одне - світ побачив і оцінив, що Китай набрав ваги і відчув себе в силі диктувати свої вимоги. На тлі того, що відбувається зараз світ розуміє, що на арені з'явився новий гравець зі своїм інтересом. Важковаговик такий, який плював на усіх. Ой-йой ...
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22.03.2023 21:30
+2
Польша за эти полтора года сделала для Украины больше, чем Украина для Украины за 30.
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22.03.2023 21:57
+1
Безполєзно! Китаці бачуть сибір і їм більше нічого не цікаво. А то все деталі. Хто, кого і як.
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22.03.2023 21:21
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Безполєзно! Китаці бачуть сибір і їм більше нічого не цікаво. А то все деталі. Хто, кого і як.
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22.03.2023 21:21 Відповісти
хрен им на всю морду ДвНР должна самоопределиться...!
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22.03.2023 22:27 Відповісти
Ця заява свідчить тільки про одне - світ побачив і оцінив, що Китай набрав ваги і відчув себе в силі диктувати свої вимоги. На тлі того, що відбувається зараз світ розуміє, що на арені з'явився новий гравець зі своїм інтересом. Важковаговик такий, який плював на усіх. Ой-йой ...
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22.03.2023 21:30 Відповісти
тю,так это и так лет 15назад было еще понятно по поводу китая
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22.03.2023 21:51 Відповісти
І даремно хтось сподівається вчинити так, як Тарас Бульба (я тебе породив, я тебе і ...).
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22.03.2023 21:55 Відповісти
Польща намагається переконати Пекін не підтримувати РФ в її агресивній політиці, - Не варто метати бісер....
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22.03.2023 21:36 Відповісти
А Арахімія що скаже?
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22.03.2023 21:50 Відповісти
Польша за эти полтора года сделала для Украины больше, чем Украина для Украины за 30.
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22.03.2023 21:57 Відповісти
китайська підтримка буде вельми своєрідна
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22.03.2023 22:00 Відповісти
Марно. Мета Китаю Східна Сибір.
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22.03.2023 22:01 Відповісти
нужно им там дёгтем помазать - для скольжения...!
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22.03.2023 22:28 Відповісти
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22.03.2023 22:31 Відповісти
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23.03.2023 00:32 Відповісти
 
 