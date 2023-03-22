Польща намагається переконати Пекін не підтримувати РФ в її агресивній політиці, - Моравецький

22 березня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що візит Сі Цзіньпіна до Москви викликає занепокоєння, водночас країна намагається переконати Пекін не підтримувати РФ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це інформує PAP з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час пресконференції з японським колегою Фуміо Кісідою.

"Візит голови КНР (Сі Цзіньпіна, – ред.) до Москви викликає у нас занепокоєння. Ця вісь Китай-Москва небезпечна. Ми намагаємося переконати Китай не підтримувати Росію в її агресивній міжнародній політиці", – сказав глава польського уряду.

Моравецький вважає, що важливе розуміння країн глобального Півдня цієї поведінки кремля.

"Сьогодні з прем'єр-міністром (Японії, – ред.) ми також багато говорили про те, як показати цю російську політику світу, глобальному Півдню, щоб там не було підтримки РФ. Наші країни лежать на двох крайніх сторонах, кордонах Росії, але ми прекрасно розуміємо загрозу, яку становить російський імперіалізм для миру в усьому світі та для міжнародного порядку", – наголосив Моравецький.

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Прем'єр-міністр Польщі подякував японському колезі за візит до Києва, це "яскравий доказ і символ підтримки амбіцій України, планів збереження суверенітету, територіальної цілісності, захисту свободи та демократії".

Також Моравецький підкреслив, що нині народжується новий геополітичний порядок і "країни, які думають про мир, стабільність і свободу, повинні дуже тісно співпрацювати, так само як Польща і Японія".

Прем'єр-міністр Фуміо Кішіда висловив вдячність та повагу до поляків, які надають військову та гуманітарну допомогу Україні.

"У зв'язку зі зростанням тягаря польської мови через тривалу агресію Росії проти України, я повідомив премʼєр-міністру, що ми вирішили по-особливому ставитися до Польщі як до реципієнта офіційної допомоги на розвиток, попри те, що Польща вже розвивається економічно і не класифікується як країна-реципієнт. Ми хотіли б поступово збільшувати кількість проєктів", - зазначив Кісида.

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