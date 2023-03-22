Кількість жертв атаки безпілотниками у Ржищеві збільшилась до 8, під завалами може бути 4 людини, - ДСНС

Кількість жертв нічної атаки ворожими безпілотниками в м. Ржищів Київської області сягнула восьми осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС у Київській області.

"Станом на 18:00 загинули вісім людей, постраждали сім осіб і врятовано одну людину. Ймовірно, під завалами перебувають чотири людини", - йдеться у повідомленні.

На місці трагедії працюють 116 рятувальників та 27 одиниць техніки. Розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

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Нагадуємо, вночі 22 березня в м. Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки дронами-камікадзе частково зруйновано четвертий та п'ятий поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків і триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням. О 6:50 ранку пожежу було ліквідовано.