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Кількість жертв атаки безпілотниками у Ржищеві збільшилась до 8, під завалами може бути 4 людини, - ДСНС

дснс,ржищів

Кількість жертв нічної атаки ворожими безпілотниками в м. Ржищів Київської області сягнула восьми осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС у Київській області.

"Станом на 18:00 загинули вісім людей, постраждали сім осіб і врятовано одну людину. Ймовірно, під завалами перебувають чотири людини", - йдеться у повідомленні.

На місці трагедії працюють 116 рятувальників та 27 одиниць техніки. Розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Ржищеві на Київщині "шахеди" влучили в гуртожитки, під завалами шукають людей, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Нагадуємо, вночі 22 березня в м. Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки дронами-камікадзе частково зруйновано четвертий та п'ятий поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків і триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням. О 6:50 ранку пожежу було ліквідовано.

Автор: 

Київська область (4011) жертви (1791) ДСНС (5098)


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Топ коментарі
+3
хорошо что военные сразу в бомбоуежтще спускаються,такого как в десне -100 и николаеве 70 человек больше не будет...и по поводу наводчиков не надо думать просто мерша ржищева тупая курица когда военных подселяла то вылаживала в интернет это все дело какая она молодец...кстати в горловке(домбабве)рождена...
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22.03.2023 21:50
+2
Родичі? Серйозно? 500 метрів? Прізвище скажеш? А я тебе нах пошлю. Буде кожне чмо розповідати що і де в моєму місті. Х
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22.03.2023 22:38
+2
у багатьох склалося враження що ну не просто так шахіди прилетіли у Ржищів...прослідковується аналогія з Б.Ц...так влучно вони не випадково попали...
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23.03.2023 00:32
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хорошо что военные сразу в бомбоуежтще спускаються,такого как в десне -100 и николаеве 70 человек больше не будет...и по поводу наводчиков не надо думать просто мерша ржищева тупая курица когда военных подселяла то вылаживала в интернет это все дело какая она молодец...кстати в горловке(домбабве)рождена...
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22.03.2023 21:50 Відповісти
Які військові, дурню?!!! Це сімейний гуртожиток, там проживали звичайні мешканці міста.
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22.03.2023 22:23 Відповісти
там и военные были частично размещены рекрутеры,не надо ляля,родычи через 500 м.живут,не чужой городок.но у армии потерь нет,так как все в бомбоубежище спускаються,повторения десны как год назад не будет уже.
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22.03.2023 22:33 Відповісти
Родичі? Серйозно? 500 метрів? Прізвище скажеш? А я тебе нах пошлю. Буде кожне чмо розповідати що і де в моєму місті. Х
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22.03.2023 22:38 Відповісти
Какого хе-а строить из себя провидца и умного поца? Диванное чучело . Очень жалко погибших и пострадавших . Будь проклятый моль- ху-ло и все кацапы , причастные к войне .
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22.03.2023 23:09 Відповісти
Ти якесь ото кончене..нарк чи синяк??
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23.03.2023 04:19 Відповісти
Мені ще у червні місяці минулого року військовий, якого на три дні через смерть батька відпустили додому, розповідав, що "ми ночуємо в підземеллі".
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23.03.2023 07:49 Відповісти
у багатьох склалося враження що ну не просто так шахіди прилетіли у Ржищів...прослідковується аналогія з Б.Ц...так влучно вони не випадково попали...
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23.03.2023 00:32 Відповісти
Аналогія з торговим центром Кременчука в тебе не прослідковується? Житловим будинком Запоріжжя? БеЦик - дім 72 бригади, а Ржижів? Дім ДФТГ Ржищів? Так в ДФТГ немає казарм
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23.03.2023 07:29 Відповісти
Тільки хтось скаже щось схоже на неприємну правду, а жертви єдиного шапкозакидацького марафону тут як тут. І давай ту людину лайном поливати. Шахеди недарма в той гуртожиток прилетіли, якась гнида злила інфу, а, мо', дійсно мерша винувата.
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23.03.2023 06:41 Відповісти
Кацапе, іди на путіна! Ви кінчена мразота, що не має права на життя! Це перший цивільний об'єкт, що попадає під удар? Мало було торгових центрів, жилих будинків, шкіл? Чому Ржищів? Тому що Киів дістати не взмозі, там ППО. Чому саме це СПТУ? Логіку вас, кінчених, зрозуміти не можливо, з точки зору здорового глузду.
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23.03.2023 07:22 Відповісти
Чого ти розходилося, жертва аборта, тобто жертва єдиного марафону? І по-кацапськи з ранку на похміла ображаєш людей?
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23.03.2023 07:46 Відповісти
Погань тупа, моя садиба поруч з училищем, на моїх очах витягували хлопчика 11 років, в комі, з третьої общаги, і тіло підлітка-учня, родом з Шандри, з першої общаги, а кожне кацапське бидло буде розповідати, що нєвсьо так адназначна, прикриваючись якимось дибілізмом про телемарафон. Хоче щось сказати? Приїзди сюди, і я тобі все, білять, конкретно розповім
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23.03.2023 09:03 Відповісти
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23.03.2023 10:28 Відповісти
Здувся бидло тупе, кацапсина сциклива?!!! Тільки на язик сміливий?
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23.03.2023 11:10 Відповісти
 
 