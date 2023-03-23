Говорити про винищувачі Hornet для України поки зарано, - міністр оборони Фінляндії Кайкконен
Міністр оборони Антті Кайкконен підтвердив, що Україна звернулася до Фінляндії з проханням передати винищувачі Hornet, але натякнув, що поки Фінляндія не готова обговорювати літаки.
Про це з посиланням на джерела пише Helsingin Sanomat, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Я можу підтвердити, що Україна звернулася до Міністерства оборони й сподівалася на дискусії щодо обладнання F/A-18 Hornet від Фінляндії: можна думати, що воно може бути передане Україні в якийсь момент.Ми вчасно відповімо на цей запит", - пише видання.
Проте Кайкконен додав, що найближчими роками Hornets знадобляться Фінляндії для власних потреб.
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