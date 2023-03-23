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Новини Агресія Росії проти України
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Говорити про винищувачі Hornet для України поки зарано, - міністр оборони Фінляндії Кайкконен

hornet

Міністр оборони Антті Кайкконен підтвердив, що Україна звернулася до Фінляндії з проханням передати винищувачі Hornet, але натякнув, що поки Фінляндія не готова обговорювати літаки.

Про це з посиланням на джерела пише Helsingin Sanomat, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Я можу підтвердити, що Україна звернулася до Міністерства оборони й сподівалася на дискусії щодо обладнання F/A-18 Hornet від Фінляндії: можна думати, що воно може бути передане Україні в якийсь момент.Ми вчасно відповімо на цей запит", - пише видання.

Проте Кайкконен додав, що найближчими роками Hornets знадобляться Фінляндії для власних потреб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна просить Фінляндію передати винищувачі Hornet, - Helsingin Sanomat

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допомога (8336) літак (2900) Фінляндія (1303)


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оці всі зарано, не готові, й тд перекладається так - треба щоб ще десяток другий українців загинуло тоді станемо готові. ви ще не на тому ступені жертв, не вистачає десяток другий пологвих будинків зруйнованих й гуртожитків
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23.03.2023 15:44 Відповісти
тобто фіни які ще не в НАТО мають віддати нам свої винищувачі.при цьому маючи спільний кордон за кацапією,нічого не поплутав?
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23.03.2023 20:47 Відповісти
Жадюги! На тілімарафоні вже нема про що триндіти.
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23.03.2023 15:45 Відповісти
Треба дать,щоб "рускієбрітішеі" зайшли в Европі.
На наступний день будуть і F35 та Валькірії
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23.03.2023 15:46 Відповісти
й першинги з грифонами
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23.03.2023 15:59 Відповісти
Давати не спішите - бог із вами. Але говорити про це - чого ж зарано?
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23.03.2023 15:46 Відповісти
Міністр натякає, якщо хто не помітив, що фіни очікують нападу на них Кацапії.
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23.03.2023 17:37 Відповісти
як мінімум провокацій чекають точно
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23.03.2023 20:50 Відповісти
 
 