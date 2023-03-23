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Поки що на українські МіГ вдалося встановити лише ракети HARM, - Повітряні сили

міг

У Повітряних силах розповіли, чи є спосіб встановлення західних ракет на радянські винищувачі МіГ-29, які є на озброєнні України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV, про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, поки що на українські МіГ вдалося встановити лише ракети HARM. Ними вже кілька місяців завдають ударів по ворожих системах ППО. Але ця ракета поки що не має такого функціоналу, який міг би бути у разі запуску з F-16.

"Вона була б в рази ефективнішою, працювала б далі, точніше і знищувала б більше засобів ППО", - пояснив Ігнат.

Він зазначив, що робота з переоснащення радянських МіГ-29 – це складний процес. Раніше планувалося модернізувати МіГ в одній із країн, але це коштувало б десятки мільйонів доларів за один літак і забирало б надто багато часу.

"Техніка стара фізично і такі кошти не вкладали навіть Словаччина та Польща. Там проведена незначна модернізація літаків, система зв'язку дещо адаптована під натівський стандарт, GPS-навігація, система свій-чужий. Але для воєнного часу – це не суттєва модернізація", – додав Ігнат.

Він сказав, що переобладнати радянські літаки під західну зброю теоретично можливо, але цим ніхто не займається.

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Автор: 

авіація (4118) ракети (4021) Повітряні сили (2625) Ігнат Юрій (788)


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Топ коментарі
+3
Справа в тому що грубо кажучи , їх дійсно тільки підвісили і запускають за допомогою виведеної кнопки , причому використовують радар самої ракети (а він не такий чутливий), а не літака , як це робиться в західних літаках , де спочатку радар літака ,,ловить" ціль(РЛС ПВО) ,потім запускається ракета HARM , котра далі вже використовує власний менш чутливий приймач, за допомогою якого вона наводиться на РЛС. Саме тому нашим літакам треба підлітати блище ніж західним , тому і відстань враження менше.
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23.03.2023 16:18
+2
Гадаю він це « навмисно» дезінформує.

Як та чим оснащені українськи літаки
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23.03.2023 16:04
+2
Наверняка,еще не хватало,чтобы в прессе появлялась правда о нашем вооружении,туман напускают,и правильно делают.
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23.03.2023 16:06
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Це ті,які по НАТО стандартам оснащені? Сильно
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23.03.2023 16:03 Відповісти
Потужно. І це ляпас по нашим надіям, що натівські МіГ-29 не будуть літаючим радянським мотлохом
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23.03.2023 16:09 Відповісти
вони ніколи і не були, як ви кажете "оснащені по стандартам НАТО". З моменту отримання в середині 90-х за борги ці МіГ-29 не мають можливості "на пряму" використовувати західні ракети "повітря-повітря", і такої інтеграції західного озброєння на ці літаки взагалі не передбачалось.
За стандартами НАТО на цих бортах була тільки оновлена апаратура зв'язку та навігації, та встановлена система розпізнвання "свій-чужий".

На той час ці борти надійшли у ************* на той час версії МіГ-29С, яка мала збільшене бойове навантаження та запас палива, а також оновлене бортове оснащення. Літаки отримали нову РЛС на заміну від радянської, і це їх найголовніша перевага над стартовою версією.
А у середині 2000-х років, Словаччина провела модернізацію бортів до версії AS, завдяки чому кацапи на замовлення словацької сторони оновили радіолокаційний прицільний комплекс літака - була встановлена РЛПК-29М зРЛС Н019МЭ "Топаз", яка має більшу дальність огляду та завадостійкість, а також можливість обстрілу одночасно двох цілей. Були оновлені і двигуни, які отримали більший ресурс, а загальний ресурс машини був оцінений до 2035 року.
Наразі фахівці вказують на недоцільність інтеграції ракетного озброєння натівського зразка на ці борти з огляду на технічні труднощі.
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23.03.2023 16:35 Відповісти
Ви багато написали досить знайомої інформації. Ось прилетять, пройдуться по оркам, а потім і почитаємо
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23.03.2023 17:01 Відповісти
29-е у нас по земле на фронтах не работают - жалко борта, а еще более недопустимо терять лётчиков. Sidewinder'ы, AIM-120 AMRAAM и Maverick'и на эти борта интегрироваться никогда не будут - для этого надо полностью вынуть "советскую" начинку и "вставлять" другую. А это не реально. Максимум - возможно использование вооружения, в котором целеуказание программируется на земле.
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23.03.2023 17:16 Відповісти
Гадаю він це « навмисно» дезінформує.

Як та чим оснащені українськи літаки
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23.03.2023 16:04 Відповісти
Наверняка,еще не хватало,чтобы в прессе появлялась правда о нашем вооружении,туман напускают,и правильно делают.
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23.03.2023 16:06 Відповісти
Розповіли все детально.
Бажано б ще кілька знімків і детальних схем.
Ніяк не зрозумію,чи від незнання,чи спеціально таку інформацію зливають.Наскільки я знаю,завжди кількість і ТТХ озброєння тримали в таємниці від ворога.
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23.03.2023 16:07 Відповісти
Ви невірно оприділили адресата даної інформації
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23.03.2023 16:09 Відповісти
..а про більше кацапам не треба й знати
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23.03.2023 16:15 Відповісти
Справа в тому що грубо кажучи , їх дійсно тільки підвісили і запускають за допомогою виведеної кнопки , причому використовують радар самої ракети (а він не такий чутливий), а не літака , як це робиться в західних літаках , де спочатку радар літака ,,ловить" ціль(РЛС ПВО) ,потім запускається ракета HARM , котра далі вже використовує власний менш чутливий приймач, за допомогою якого вона наводиться на РЛС. Саме тому нашим літакам треба підлітати блище ніж західним , тому і відстань враження менше.
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23.03.2023 16:18 Відповісти
"Він сказав, що переобладнати радянські літаки під західну зброю теоретично можливо, але цим ніхто не займається."
Джерело:

То вже час знайти серед ЗСУ, чи на підприємствах тилу сотню досвідчених військових фахівців, авіаінженерів, виробничників, технологів, створити їм належні умови, і нехай займаються переобладнаням?

Або замовити Wojskowe Zakłady Lotnicze No. 2 (Польща) ,яка має досвід переобладнання/модернізації Міг-29 у проведенні якої допомагав Ізраїль. Залучити США для максимальної адаптації платформи МіГ -29 під платформу F-16.

Якщо МіГ-29 вже може нести HARM, то може нести й крилаті ракети Storm Shadow дальністю від 250 до 1000 кілометрів. У цієї ракети бойова частина близько 500 кГ.
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23.03.2023 16:31 Відповісти
Це просто лютий *******!!!!!!!! Грьобаний "ігнат" ще б креслення оприлюднив. Я просто в шоці!!! Прямим текстом здає секретну інформацію: що, де і коли. Немає слів...
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23.03.2023 18:52 Відповісти
а ты уверен что это правда
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23.03.2023 20:14 Відповісти
 
 