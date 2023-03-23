Поки що на українські МіГ вдалося встановити лише ракети HARM, - Повітряні сили

У Повітряних силах розповіли, чи є спосіб встановлення західних ракет на радянські винищувачі МіГ-29, які є на озброєнні України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV, про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, поки що на українські МіГ вдалося встановити лише ракети HARM. Ними вже кілька місяців завдають ударів по ворожих системах ППО. Але ця ракета поки що не має такого функціоналу, який міг би бути у разі запуску з F-16.

"Вона була б в рази ефективнішою, працювала б далі, точніше і знищувала б більше засобів ППО", - пояснив Ігнат.

Він зазначив, що робота з переоснащення радянських МіГ-29 – це складний процес. Раніше планувалося модернізувати МіГ в одній із країн, але це коштувало б десятки мільйонів доларів за один літак і забирало б надто багато часу.

"Техніка стара фізично і такі кошти не вкладали навіть Словаччина та Польща. Там проведена незначна модернізація літаків, система зв'язку дещо адаптована під натівський стандарт, GPS-навігація, система свій-чужий. Але для воєнного часу – це не суттєва модернізація", – додав Ігнат.

Він сказав, що переобладнати радянські літаки під західну зброю теоретично можливо, але цим ніхто не займається.

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