Україна в ОБСЄ: Путіну тільки й лишилося, що їздити на окуповані території

Окуповані території залишаються одним з кількох варіантів для міжнародних поїздок президента РФ Путіна після видачі Міжнародним кримінальним судом (МКС) ордеру на його арешт.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Путін хотів відновити "залізну завісу" в Європі та зруйнувати заснований на правилах порядок, створивши нові зони впливу. Але, по суті, йому вдалося побудувати лише "юридичну завісу" навколо свого терористичного режиму. Перебувати під загрозою арешту в 123 країнах світу – це вже неабияке досягнення у цьому плані", - заявив Цимбалюк.

За словами посла, можливо, саме тому російський президент вирішив відвідати тимчасово окупований Маріуполь минулими вихідними. "Окуповані території залишаються серед кількох варіантів його міжнародних поїздок. Принаймні, на певний час", - наголосив очільник української місії в ОБСЄ.

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Український постпред також вказав на те, що після видачі ордеру МКС на арешт Путіна "попереду ще багато роботи", висловивши сподівання, що "ОБСЄ також зробить свій практичний внесок у цей процес". При цьому, як зазначив Цимбалюк, ордер МКС "не замінює необхідності притягнення вищого політичного та військового керівництва Росії до відповідальності за вчинення злочину агресії проти України". "З огляду на це, ми вдячні тим державам-учасницям, які взяли участь у засіданні щодо створення відповідного Спеціального трибуналу, що завершилося вчора у Страсбурзі. Закликаємо інші держави-учасниці долучитися до цієї важливої справи", - сказав Цимбалюк.

Він додав, що Путін вважав, що, застосовуючи силу і вбиваючи мирних жителів, "він зможе принести Росії більше поваги і суверенітету", однак "те, чого йому вдалося досягти – це присоромлена та слабка Росія для наступних поколінь".

Цимбалюк зазначив, що Росія вже програла стратегічно у розв’язаній нею війні проти України. Водночас після завершення війни "найважливішим буде сформувати гарантії неповторення агресії".

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"І я не можу не погодитися, що ми не можемо змінити географію, і Росія залишиться частиною нашої реальності. Але що ми можемо зробити, так це позбавити Росію та її майбутнє керівництво неоімперських амбіцій. Для досягнення цієї нової геополітичної реальності нам потрібна перемога України, вступ України до НАТО та ЄС і наша єдність", - підкреслив він.