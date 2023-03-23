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Новини Війна
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Росія вербує на війну з Україною найманців у Білорусі та Анголі, - Центр нацспротиву

ворог,кацап,русня,орк

Росіяни хочуть залучити ще більше найманців, цього разу - з Білорусі та Анголи.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, з Білорусі планують залучити до 2000 найманців.

"Йдеться про співробітників охоронного підприємства "ГвардСервіс". Зауважимо, що "ГардСервіс" не просто приватне охоронне підприємство. Воно є першим подібним підприємством в Білорусі й створено спеціальним указом олександра лукашенка у 2019 році. Базуються "охоронці" на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців", - зазначили в Центрі національного спротиву.

Також читайте: "Понад сотню литовських найманців прибули під Донецьк і Ясинувату", - терористи

Також Центр повідомляє про прибуття до РФ близько 100 найманців з Анголи.

"Про їх участь у війни домовився особисто голова МЗС рф сєргєй лавров під час візиту до африканської країни", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Ангола (16) армія рф (17317) Білорусь (7928) росія (65098) найманець (254)


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Топ коментарі
+6
Білоруси позаду, їх просто не видно, тому що, Батька, наказав поки не висовуватись.

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23.03.2023 16:56
+4
ангольцы - это логично, ведь ангольский язык близок к элэнэровскому. Будет легче понимать команды.
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23.03.2023 16:45
+4
хорошо, если вам от этого станет легче, то я скажу, что уровень цивилизованности населения в Анголе выше, чем населения в лднээровских бантустанах. Так подойдёт?
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23.03.2023 17:20
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ангольцы - это логично, ведь ангольский язык близок к элэнэровскому. Будет легче понимать команды.
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23.03.2023 16:45 Відповісти
а в дыныры можно еще зимбабвийцев нанять - у них тоже на флаге есть красная и чёрная полоса.
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23.03.2023 16:52 Відповісти
Ангола говорить португальською. Вербувати там якось дивно.
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23.03.2023 16:54 Відповісти
так в этих бантустанах население находится на таком же уровне, как и в среднем в Анголе, поэтому смогут и на банту объясняться.
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23.03.2023 17:04 Відповісти
Що ви знаєте про Анголу? Я наразі мала добрі контакти з міністром закордонних справ Португалії ,який перед пенсією працював в Анголі.
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23.03.2023 17:11 Відповісти
хорошо, если вам от этого станет легче, то я скажу, что уровень цивилизованности населения в Анголе выше, чем населения в лднээровских бантустанах. Так подойдёт?
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23.03.2023 17:20 Відповісти
Білоруси позаду, їх просто не видно, тому що, Батька, наказав поки не висовуватись.

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23.03.2023 16:56 Відповісти
Bul'bashiv ta mavp u polon ne braty !!!!
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23.03.2023 17:56 Відповісти
сожрут бульбу))))
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23.03.2023 18:05 Відповісти
Бульбашів треба офіційно попередити, їх в полон ЗСУ брати не будуть, типу у нас неврожай картоплі, кормити нема чим і вьо такоє. Після оприлюднення такої заяви, а краще наказу Генштабу, рекрутери вагнера відсмокчуть в бульбостані.
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23.03.2023 22:08 Відповісти
 
 