Росія вербує на війну з Україною найманців у Білорусі та Анголі, - Центр нацспротиву

Росіяни хочуть залучити ще більше найманців, цього разу - з Білорусі та Анголи.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, з Білорусі планують залучити до 2000 найманців.

"Йдеться про співробітників охоронного підприємства "ГвардСервіс". Зауважимо, що "ГардСервіс" не просто приватне охоронне підприємство. Воно є першим подібним підприємством в Білорусі й створено спеціальним указом олександра лукашенка у 2019 році. Базуються "охоронці" на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців", - зазначили в Центрі національного спротиву.

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Також Центр повідомляє про прибуття до РФ близько 100 найманців з Анголи.

"Про їх участь у війни домовився особисто голова МЗС рф сєргєй лавров під час візиту до африканської країни", - йдеться у повідомленні.