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Новини Війна
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"Под Угледаром батальйон положили практически полностью": Окупант скаржиться, що його та інших "добровольців" збираються звинуватити у дезертирстві, - росЗМІ

окупанти

Російських "добровольців" з казанського батальйону "Алга" збираються звинуватити в дезертирстві.

Про це повідомляє видання "Важные истории", передає Цензор.НЕТ.

Після закінчення чотиримісячного контракту військові РФ написали рапорти про звільнення. Документи підписали командири роти та батальйону, але командир 72-ї бригади відмовився ставити підпис без пояснення причин. Тоді казанські добровольці повернулися додому.

Наразі стосовно цих добровольців ведеться перевірка у кримінальній справі за частиною 5 статті 337 КК РФ ("Самовільне залишення частини або місця служби тривалістю понад один місяць в умовах збройного конфлікту") та статтею 338 КК ("Дезертирство").

"Ми написали рапорти на звільнення. Один екземпляр рапорту начальник штабу забрав собі, його зняли, поставили іншого, і рапорт типу "втратили". Коли вийшли на цей (лівий) бік Дніпра (на Херсонщині. - Ред.), ми знайшли наш склад, де зберігаються боєприпаси, і здали зброю. Групою п'ять-шість чоловік ми вирішили вийти на "цю сторону" (в Росію) - інші виходили по-іншому. На КПП питань жодних ніхто не ставив. У мене був рапорт, підписаний командиром роти та комбатом. Спочатку йшли на попутках. Потім машина забирала. Ми знайшли госпіталь, але нас не прийняли без направлення. Тоді ми вирішили їхати самі у бік будинку", - розповів один з військових РФ.

За словами окупанти, вони зверталися військової поліції.

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"Вже три місяці з'ясовуємо, чому не підписали наказ про звільнення. Скрізь написано, що добровольці можуть спокійно звільнитися. Нам і гроші не платять і не звільняють. Немає жодного статусу (посвідчення учасників бойових дій не дали. - Ред.). ...

Після прибуття до Росії я написав у військкомат: і про ноги, і що неврологія, і в голові зайва рідина. Там "ни ответа, ни привета". А за підсумком намагаються справу пришити. Мене також викликали туди [до Слідчого комітету]. Я написав, як я вийшов, навіщо вийшов. За списком Слідчого комітету нас було 15 людей. П'ять-шість людей відпочили і назад поїхали. У списках вони досі вважаються "п'ятисотими" (дезертирами. - Ред.), хоча двоє зараз у шпиталі лежать, а решта під Вугледаром загинули", - каже загарбник.

Також він обурюється, що на росТБ не кажуть, що 6 лютого під час наступу росіян в бік Вугледару батальйон "Алга" "поклали практично повністю".

Видання із посиланням на юриста зазначає, що на відміну від військовослужбовців за контрактом, статус добровольчих формувань закріплено у Федеральному законі від 31 травня 1996 року № 61-ФЗ "Про оборону".

"Якщо громадянин не уклав контракт про проходження військової служби з Міноборони, то термін його служби обмежений тим, що зазначено у контракті про перебування у добровільному формуванні. Відтак після закінчення зазначеного терміну він підлягає звільненню", - пояснив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант із 200-ї бригади армії РФ про ситуацію поблизу Авдіївки: "Бардак. Обстреляли свои же, бл#дь. Отступаем. Связи толком нет. Сцикотно, бл#дь". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17317) росія (65098)


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Топ коментарі
+19
Мяса нє может жалаваться на мясніка-патамуша ано мяса...
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23.03.2023 16:16
+8
(участливо):
Отдыхают солдатики. Умаялись, поди...
Гы...
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23.03.2023 16:16
+8
Там голова взагалі зайва, її дупа заміняє.
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23.03.2023 16:40
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(участливо):
Отдыхают солдатики. Умаялись, поди...
Гы...
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23.03.2023 16:16 Відповісти
Мяса нє может жалаваться на мясніка-патамуша ано мяса...
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23.03.2023 16:16 Відповісти
Тупікових ситуаціи нема -- друг друга перестріляли і ніяких дезертирів .
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23.03.2023 16:19 Відповісти
Не повірив-би,якби сам сьогодні своїми очима не побачив....У Києві на станції метро "Лісова",в магазині "Рулька",вільно продається варена ковбаса "Лікарська" виробництва......Бердянського м"ясокомбінату!! Причому продавці підтверджують-поставка з самого Бердянська.....
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23.03.2023 16:27 Відповісти
при цьому цей магазин знаходиться якраз навпроти магазину....Рошен
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23.03.2023 16:28 Відповісти
я сподіваюсь, що цукерок ви також прикупили і там написано "сделано на липецкай хфабрике"
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23.03.2023 17:44 Відповісти
Тоді ми вирішили їхати самі у бік будинку
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23.03.2023 16:31 Відповісти
В редакції Ц от такі грамотії. Мабуть на гуском язигє було написано "в сторону дома". Невже нема грошей, щоб взяти на роботу коректора і не ганьбитись такими перекладами?
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23.03.2023 16:56 Відповісти
Редакторам па русскі удобнєє.
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23.03.2023 17:35 Відповісти
"... і про ноги, і що неврологія, і в голові зайва рідина." - тирса в голові розмокла?
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23.03.2023 16:35 Відповісти
Там голова взагалі зайва, її дупа заміняє.
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23.03.2023 16:40 Відповісти
Швидше за все там продукт перетравлення їжі.
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23.03.2023 16:58 Відповісти
"Алга" - це батальйон із Татарстану. Тобто російські командири спеціально кинули на забій у свідомо провальну атаку тих, кого не шкода. Бурят, тувинців, мобиків із Донбасу гнали до м'ясорубки з перших днів, тепер ось погнали на м'ясо татар. І найдивовижніше, що татари на це покірно погоджуються. Здавалося б, навіщо татарину їхати та безглуздо вмирати в Україні за ідеї упоротих російських нацистів, які самі зневажають татар? А вони їдуть. І вмирають. Замість того, щоб у себе в Татарстані виходити на вулиці та протестувати проти цього тупого винищення свого народу", - Денис Казанський
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23.03.2023 17:51 Відповісти
Им никого не жалко. Башкиры уже на 1-м месте по убитым. Татары где-то рядом. А по абсолютной численности лидируют все-таки русские, но преимущественно из далекой провинции ДВ, Сибири, Урал, в основном деревенские... Но и они кончаются. Города пошли и уже в европейской части РФ, вплоть до Калининградской области. 🤔
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23.03.2023 19:01 Відповісти
Нащо ми туди ліземо , ви питали, довбойоби?
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23.03.2023 18:41 Відповісти
Не "добровольцы", а НАЕМНИКИ-УБИЙЦЫ, и жалет их нечего (пошли воевать и убивать за БАБЛО)! Мне и ЧМОБИКОВ не жаль, те идут по собственной глупости и рабской покорности, нести ответвеность за свою безответсвеность и никчемность!
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23.03.2023 19:09 Відповісти
..та ньєєєєт, пацики\пацюки...- камандьїр сказав у морг- так у морг...))
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24.03.2023 03:04 Відповісти
 
 