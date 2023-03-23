"Под Угледаром батальйон положили практически полностью": Окупант скаржиться, що його та інших "добровольців" збираються звинуватити у дезертирстві, - росЗМІ

Російських "добровольців" з казанського батальйону "Алга" збираються звинуватити в дезертирстві.

Про це повідомляє видання "Важные истории", передає Цензор.НЕТ.

Після закінчення чотиримісячного контракту військові РФ написали рапорти про звільнення. Документи підписали командири роти та батальйону, але командир 72-ї бригади відмовився ставити підпис без пояснення причин. Тоді казанські добровольці повернулися додому.

Наразі стосовно цих добровольців ведеться перевірка у кримінальній справі за частиною 5 статті 337 КК РФ ("Самовільне залишення частини або місця служби тривалістю понад один місяць в умовах збройного конфлікту") та статтею 338 КК ("Дезертирство").

"Ми написали рапорти на звільнення. Один екземпляр рапорту начальник штабу забрав собі, його зняли, поставили іншого, і рапорт типу "втратили". Коли вийшли на цей (лівий) бік Дніпра (на Херсонщині. - Ред.), ми знайшли наш склад, де зберігаються боєприпаси, і здали зброю. Групою п'ять-шість чоловік ми вирішили вийти на "цю сторону" (в Росію) - інші виходили по-іншому. На КПП питань жодних ніхто не ставив. У мене був рапорт, підписаний командиром роти та комбатом. Спочатку йшли на попутках. Потім машина забирала. Ми знайшли госпіталь, але нас не прийняли без направлення. Тоді ми вирішили їхати самі у бік будинку", - розповів один з військових РФ.

За словами окупанти, вони зверталися військової поліції.

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"Вже три місяці з'ясовуємо, чому не підписали наказ про звільнення. Скрізь написано, що добровольці можуть спокійно звільнитися. Нам і гроші не платять і не звільняють. Немає жодного статусу (посвідчення учасників бойових дій не дали. - Ред.). ...

Після прибуття до Росії я написав у військкомат: і про ноги, і що неврологія, і в голові зайва рідина. Там "ни ответа, ни привета". А за підсумком намагаються справу пришити. Мене також викликали туди [до Слідчого комітету]. Я написав, як я вийшов, навіщо вийшов. За списком Слідчого комітету нас було 15 людей. П'ять-шість людей відпочили і назад поїхали. У списках вони досі вважаються "п'ятисотими" (дезертирами. - Ред.), хоча двоє зараз у шпиталі лежать, а решта під Вугледаром загинули", - каже загарбник.

Також він обурюється, що на росТБ не кажуть, що 6 лютого під час наступу росіян в бік Вугледару батальйон "Алга" "поклали практично повністю".

Видання із посиланням на юриста зазначає, що на відміну від військовослужбовців за контрактом, статус добровольчих формувань закріплено у Федеральному законі від 31 травня 1996 року № 61-ФЗ "Про оборону".

"Якщо громадянин не уклав контракт про проходження військової служби з Міноборони, то термін його служби обмежений тим, що зазначено у контракті про перебування у добровільному формуванні. Відтак після закінчення зазначеного терміну він підлягає звільненню", - пояснив він.

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