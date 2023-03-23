Українські пілоти не вчаться на винищувачах Mirage 2000, але проходять іншу підготовку, - Міноборони Франції

Українських льотчиків навчають у Франції роботі систем ППО класу "земля-повітря", а також виживанню у разі катапультування на ворожій місцевості.

Про це повідомив на брифінгу представник міністерства оборони Франції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Генерал Ян Граве, заступник міністра з питань оборонної інформації та комунікації, спростував інформацію ЗМІ про навчання українських пілотів на винищувачах Mirage 2000 на території Франції

"Ми не навчаємо українських пілотів ні пілотуванню, ні використання систем озброєння", — сказав Граве.

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Він додав, що загалом Франція забезпечує спеціалізоване навчання до 1200 українців протягом року. Крім того, 150 французьких військових навчатимуть у Польщі до 600 українців на місяць у рамках європейської місії.

У Франції є літаки Mirage 2000-C, які були зняті з озброєння кілька місяців тому і які "все ще мають невеликий потенціал", за словами оточення начальника штабу ВПС Франції. Однак для їх відновлення потрібен час, і кілька місяців присвятять підготовці українських льотчиків, парк яких складається виключно з літаків радянських часів.