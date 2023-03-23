Путін маніпулює питаннями ядерної безпеки, у той же час вбиваючи ракетами українських громадян, - Порошенко

Порошенко в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24 заявив, що Путін намагається маніпулювати питанням ядерної безпеки у світі, натомість сам є вбивцею та терористом.

Відповідаючи на запитання щодо снарядів зі збідненого урану, які постачатиме Україні Велика Британія, Порошенко зазначив: "якщо ви говорите про повідомлення Сполученого Королівства постачати нам зброю, боєприпаси, то слова Путіна про небезпеку ядерної атаки чи витоку ядерних компонентів – це маніпуляції", повідомляє пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

Ucraina, Poroshenko a Sky TG24: "Prossime settimane vitali per tutta la guerra" https://t.co/nYTVRYLGNL — Sky tg24 (@SkyTG24) March 22, 2023

"Весь світ розуміє, що Путін маніпулює питанням боєприпасів, які можуть постачати британські збройні сили. І в той же час він відправляє ракети великої дальності повітряного базування, військово-морського базування, які вбивають українських цивільних", – говорить Порошенко.

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"Ми отримали повідомлення, що в Ржищеві від російських ракет загинули шість невинних мирних жителів. Ми ще не знаємо точної кількості жертв у Запоріжжі. Вчора в Часовому Ярі загинули двоє мирних жителів. І це злочин. Це напад, який ініціював сам Путін. Це він дає накази вбивати мирних жителів", – говорить п’ятий Президент.

"Тому, безперечно, ми дуже вітали рішення Міжнародного кримінального суду проти Путіна, яке було широко підтримане понад 130 країнами світу, які можуть суттєво вплинути – не на самого Путіна, а на все його оточення. Щоб зупинити війну, мотивувати їх вивести війська і зберегти життя українців. До речі, щоб зберегти життя росіянам також, адже за цей рік понад 140 тисяч росіян залишилися назавжди в Україні", – констатує п’ятий Президент.