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Новини Війна
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Путін маніпулює питаннями ядерної безпеки, у той же час вбиваючи ракетами українських громадян, - Порошенко

порошенко

Порошенко в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24 заявив, що Путін намагається маніпулювати питанням ядерної безпеки у світі, натомість сам є вбивцею та терористом.

Відповідаючи на запитання щодо снарядів зі збідненого урану, які постачатиме Україні Велика Британія, Порошенко зазначив: "якщо ви говорите про повідомлення Сполученого Королівства постачати нам зброю, боєприпаси, то слова Путіна про небезпеку ядерної атаки чи витоку ядерних компонентів – це маніпуляції", повідомляє пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

Ucraina, Poroshenko a Sky TG24: "Prossime settimane vitali per tutta la guerra" https://t.co/nYTVRYLGNL

— Sky tg24 (@SkyTG24) March 22, 2023

"Весь світ розуміє, що Путін маніпулює питанням боєприпасів, які можуть постачати британські збройні сили. І в той же час він відправляє ракети великої дальності повітряного базування, військово-морського базування, які вбивають українських цивільних", – говорить Порошенко.

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"Ми отримали повідомлення, що в Ржищеві від російських ракет загинули шість невинних мирних жителів. Ми ще не знаємо точної кількості жертв у Запоріжжі. Вчора в Часовому Ярі загинули двоє мирних жителів. І це злочин. Це напад, який ініціював сам Путін. Це він дає накази вбивати мирних жителів", – говорить п’ятий Президент.

"Тому, безперечно, ми дуже вітали рішення Міжнародного кримінального суду проти Путіна, яке було широко підтримане понад 130 країнами світу, які можуть суттєво вплинути – не на самого Путіна, а на все його оточення. Щоб зупинити війну, мотивувати їх вивести війська і зберегти життя українців. До речі, щоб зберегти життя росіянам також, адже за цей рік понад 140 тисяч росіян залишилися назавжди в Україні", – констатує п’ятий Президент.

Автор: 

Порошенко Петро (15170) путін володимир (23790) ядерна зброя (1151)


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Топ коментарі
+13
И что разрушал? Сказал "А" говори "Зе", подоляшавка.
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23.03.2023 17:14
+12
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23.03.2023 17:10
+10
славетно зараз порвуться зелені пердаки
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23.03.2023 17:03
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23.03.2023 17:10 Відповісти
одне будував - інше руйнував
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23.03.2023 17:12 Відповісти
И что разрушал? Сказал "А" говори "Зе", подоляшавка.
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23.03.2023 17:14 Відповісти
Зачет, подоляшавка. Возьми пирожок в свой рот у Дерьмака.
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23.03.2023 17:16 Відповісти
Лео, тролляка, ты просто не живешь в Украине, падла такая (и это я вежливо с тобой, *********)
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23.03.2023 17:19 Відповісти
тяжко тобі, сволота, доводиться відпрацьовувати бабло рижої мразі.
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23.03.2023 18:06 Відповісти
yakos' pofig na yadernu... chym smert' vid yaderky girsha za inshi vydy smerti? buty rozstrilyanym kacapamy, chy yaderka? yaderka krash4e, bo todi kacapam pryletyt' vidpovid'
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23.03.2023 17:00 Відповісти
Пан Гетьман 💪
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23.03.2023 17:02 Відповісти
славетно зараз порвуться зелені пердаки
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23.03.2023 17:03 Відповісти
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23.03.2023 17:05 Відповісти
Я ніколи не був прихильником Порошенко,но зараз Петро Алексеевіч і ВСУ відновлені тобою і твоїми прихильниками-тримайтесь,всьо вже скоро оркам і зеленим прийде гаплик.
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23.03.2023 19:37 Відповісти
 
 