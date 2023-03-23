Ударних угруповань ворога на кордоні з Білоруссю наразі не зафіксовано, проте можливі провокації, - ДПСУ

На території Білорусі наразі не фіксується утворення ударних угруповань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, наразі не фіксується створення якихось ударних угруповань, які б могли здійснити вторгнення на територію України.

"Однак, ворога не можна недооцінювати навіть попри те, що він не має достатніх сил на цих напрямках. Ворог може спробувати створювати якісь провокації", - додав Демченко.

Також, продовжив він, останнім часом роботу ворожих ДРГ по кордону з Росією також не фіксували.

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