Ударних угруповань ворога на кордоні з Білоруссю наразі не зафіксовано, проте можливі провокації, - ДПСУ
На території Білорусі наразі не фіксується утворення ударних угруповань.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
За його словами, наразі не фіксується створення якихось ударних угруповань, які б могли здійснити вторгнення на територію України.
"Однак, ворога не можна недооцінювати навіть попри те, що він не має достатніх сил на цих напрямках. Ворог може спробувати створювати якісь провокації", - додав Демченко.
Також, продовжив він, останнім часом роботу ворожих ДРГ по кордону з Росією також не фіксували.
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А можна якось штат речників зменшити??