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Новини Війна
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Ударних угруповань ворога на кордоні з Білоруссю наразі не зафіксовано, проте можливі провокації, - ДПСУ

кордон

На території Білорусі наразі не фіксується утворення ударних угруповань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, наразі не фіксується створення якихось ударних угруповань, які б могли здійснити вторгнення на територію України.

"Однак, ворога не можна недооцінювати навіть попри те, що він не має достатніх сил на цих напрямках. Ворог може спробувати створювати якісь провокації", - додав Демченко.

Також, продовжив він, останнім часом роботу ворожих ДРГ по кордону з Росією також не фіксували.

Читайте: Росія вербує на війну з Україною найманців у Білорусі та Анголі, - Центр нацспротиву

Автор: 

Білорусь (7928) Держприкордонслужба ДПСУ (5970) кордон (4762) Демченко Андрій (346)


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було це вже до 24-го лютого 2022-го про ударні угруповання, провокації та шашлики
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23.03.2023 17:09 Відповісти
Треба своєчасно виправдовути дії Лукашенко, бо він кумір Зелі !
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23.03.2023 17:12 Відповісти
а ми Валєру вішати будемо?
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23.03.2023 17:36 Відповісти
А шо знімали вже??
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23.03.2023 18:00 Відповісти
так є ще багато інших ділянок кордону з деревами і гарною панорамою.
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23.03.2023 18:03 Відповісти
Андрей, це той випадок, коли тобі Кращемовчати.
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23.03.2023 17:57 Відповісти
Мівіна закінчилась. Жувати нема чого..

А можна якось штат речників зменшити??
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23.03.2023 18:02 Відповісти
 
 