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Новини Війна
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Шмигаль про $411 мільярдів на відновлення України: Це без урахування руйнувань на окупованих територіях

шмигаль

Разом зі Світовим банком представили сьогодні оновлену Швидку оцінку завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA2). Згідно з нею, потреби нашої держави на відбудову зросли до 411 млрд доларів.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Проведення другого етапу RDNA2 – це важливий елемент у стратегії відновлення України. Енергетична інфраструктура, житло, критична інфраструктура, економіка та гуманітарне розмінування — наші 5 пріоритетів на цей рік. Частину робіт із відбудови вже було зроблено, і я вдячний за це нашим партнерам із ЄС, США та Світового банку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На повоєнну відбудову України знадобиться не менше $411 млрд, - Світовий банк

Сума завданої шкоди та потреб на відновлення наразі не включає дані про втрати інфраструктури, житла та бізнесу на окупованих територіях. Коли сили оборони їх звільнять, очікуємо, що дані будуть доповнені, а Уряд негайно розпочне роботи по відновленню на цих територіях

Вдячні Світовому банку за актуальний та ґрунтовний аналіз, який стане для нас та наших партнерів важливим інструментом реалізації проєктів відновлення — відновлення, яке вже розпочалось", - розповів Шмигаль.

Автор: 

Світовий банк (813) Шмигаль Денис (4570) відбудова (354)


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Топ коментарі
+15
І хто дасть ці гроші злодіям ?
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23.03.2023 17:13
+12
накидывай, накидывай , **** там 114 миллиардов , мало конечно , беня должен получить , бойко, фирташ, ахметка, юля тоже ,приедет с эмиратов , потратится сильно , 95 квартал , а как же без него , они там в европе много тратят , нужно помочь , и остальная зеленая ******** захочет свой % , ну если подключится министерство обороны , то про все миллиарды можно вообще забыть , по этому накидывай шмыгаль , накидывай.
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23.03.2023 17:23
+11
І без яєць по 17
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23.03.2023 17:15
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І хто дасть ці гроші злодіям ?
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23.03.2023 17:13 Відповісти
Таке враження що він усе порахував на НЕ окупованих територіях !?!

Тільки Один, Той Закон про компенсацію зруйновонного житла українців НЕ покриває усі збитки громадян!

Чому держава не дае прямої грошової компенсації за зруйновано житло та майно?!

Чому вводить посередників з « житловими сертііікатами»?!

За все це повинна платити Московія.

*****-те усі збитки.

Ті що е, та ті що вони спричинили- аренда житла, транспортні витрати біженців, втрати не тільки Житла, але і Майна, тощо.
Ті цифри що е у Шлигаля цего не враховують.

Але складаетьмя таке враження, що це дуже складно для Уряду.

Тому загальні цифри які доводяться до межнародних партнерів визивають багато питань.
Не кажучі про окуповані території….
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23.03.2023 17:49 Відповісти
І без яєць по 17
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23.03.2023 17:15 Відповісти
Russia has a lot
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23.03.2023 17:16 Відповісти
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23.03.2023 17:17 Відповісти
Це ж асфальт ще не порахували! З урахуванням відновлення доріг сума збільшиться втридцятеро щонайменше!
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23.03.2023 17:18 Відповісти
а на прокорм всяких ублюдків
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23.03.2023 17:21 Відповісти
Це й є на їх прокорм..

Інфраструктура..погляньте як тарифи злітають на комунаоку, мобільний і інет зв'язок, всі поголовно волають про інфраструктуру. Ок. Тобто 2 рази на інфраструктуру?? Один з громадян, другий з мвжнародної допомоги??
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23.03.2023 17:57 Відповісти
Це б ще пройшло десь в 2020. Тепер у зельоних апетити на порядки вище.
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23.03.2023 17:21 Відповісти
накидывай, накидывай , **** там 114 миллиардов , мало конечно , беня должен получить , бойко, фирташ, ахметка, юля тоже ,приедет с эмиратов , потратится сильно , 95 квартал , а как же без него , они там в европе много тратят , нужно помочь , и остальная зеленая ******** захочет свой % , ну если подключится министерство обороны , то про все миллиарды можно вообще забыть , по этому накидывай шмыгаль , накидывай.
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23.03.2023 17:23 Відповісти
нічого не нагадуе...
https://www.youtube.com/watch?v=Apf6imlPa_g https://www.youtube.com/watch?v=Apf6imlPa_g

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23.03.2023 17:26 Відповісти
Мені це нагадало "...куртка замшевая... трі."
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23.03.2023 18:25 Відповісти
І без врахування глибини іхніх кишень .
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23.03.2023 17:31 Відповісти
"Маловато будет!!! Ма-ло-ва-то..."
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23.03.2023 17:42 Відповісти
Ещё ничего не дали, а оно уже торгуется!! Вот это БАРЫГА!!!
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23.03.2023 17:51 Відповісти
А ще на велике ,,крадівництво,, то сума дуже маленька як піщинка ,оп дивіться не подавіться
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23.03.2023 18:05 Відповісти
Вже губу розкатали.
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23.03.2023 18:12 Відповісти
Шмигаль про $411 мільярдів на відновлення України: здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит
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23.03.2023 18:21 Відповісти
Он же понимает, что пусть называет хоть 2 триллиона, но никто по доброте душевной Украине не даст даже 400 миллиардов?
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23.03.2023 18:23 Відповісти
З цієї суми коштів ще мають піти на офшори 2% для тьоті Ріми Песі)
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23.03.2023 18:25 Відповісти
бородате ніщо, ти, взагалі хто, чи, точніше, що? от дєрьмак, оце я розумію - в нього є зелене неголене непорозуміння у спортивних штанях й він оголошує про податкову реформу... а ти до чого? чи при чому? чи навіщо? у тебе є відповідь, бородате ніщо?
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23.03.2023 20:11 Відповісти
I зез 411 млрд наша Зе-банда посідає не останні позиції у Forbes
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23.03.2023 20:12 Відповісти
Передайте цьому зеленому довпойопу шмигалю, що мародерам із Zeкоманди, ніхто 411 млрд на відбудову не дасть. Або відбудова за власні кошти, або відбудова за міжнародні активи парашиї однак з новим президентом в Україні і новою командою, а не з цими клоунськими виродками.
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23.03.2023 20:15 Відповісти
Шмигаль такими заявами грає на руку трампистам "ані копійчини Україні". Міжнародна комісія повинна оцінювати збитки, але ніяк не корупціонери.
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23.03.2023 20:18 Відповісти
Дивно, але в Україні збитки від війни Раші так порахували, що менше 200млрд. доларів ?! Клятій Раші на радість?
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23.03.2023 21:26 Відповісти
Це тільки та сума, яку хочуть вкрасти.
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24.03.2023 07:01 Відповісти
 
 