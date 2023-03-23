Шмигаль про $411 мільярдів на відновлення України: Це без урахування руйнувань на окупованих територіях
Разом зі Світовим банком представили сьогодні оновлену Швидку оцінку завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA2). Згідно з нею, потреби нашої держави на відбудову зросли до 411 млрд доларів.
Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Проведення другого етапу RDNA2 – це важливий елемент у стратегії відновлення України. Енергетична інфраструктура, житло, критична інфраструктура, економіка та гуманітарне розмінування — наші 5 пріоритетів на цей рік. Частину робіт із відбудови вже було зроблено, і я вдячний за це нашим партнерам із ЄС, США та Світового банку.
Сума завданої шкоди та потреб на відновлення наразі не включає дані про втрати інфраструктури, житла та бізнесу на окупованих територіях. Коли сили оборони їх звільнять, очікуємо, що дані будуть доповнені, а Уряд негайно розпочне роботи по відновленню на цих територіях
Вдячні Світовому банку за актуальний та ґрунтовний аналіз, який стане для нас та наших партнерів важливим інструментом реалізації проєктів відновлення — відновлення, яке вже розпочалось", - розповів Шмигаль.
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Тільки Один, Той Закон про компенсацію зруйновонного житла українців НЕ покриває усі збитки громадян!
Чому держава не дае прямої грошової компенсації за зруйновано житло та майно?!
Чому вводить посередників з « житловими сертііікатами»?!
За все це повинна платити Московія.
*****-те усі збитки.
Ті що е, та ті що вони спричинили- аренда житла, транспортні витрати біженців, втрати не тільки Житла, але і Майна, тощо.
Ті цифри що е у Шлигаля цего не враховують.
Але складаетьмя таке враження, що це дуже складно для Уряду.
Тому загальні цифри які доводяться до межнародних партнерів визивають багато питань.
Не кажучі про окуповані території….
Інфраструктура..погляньте як тарифи злітають на комунаоку, мобільний і інет зв'язок, всі поголовно волають про інфраструктуру. Ок. Тобто 2 рази на інфраструктуру?? Один з громадян, другий з мвжнародної допомоги??
https://www.youtube.com/watch?v=Apf6imlPa_g https://www.youtube.com/watch?v=Apf6imlPa_g
РімиПесі)