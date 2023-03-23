Шмигаль про $411 мільярдів на відновлення України: Це без урахування руйнувань на окупованих територіях

Разом зі Світовим банком представили сьогодні оновлену Швидку оцінку завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA2). Згідно з нею, потреби нашої держави на відбудову зросли до 411 млрд доларів.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Проведення другого етапу RDNA2 – це важливий елемент у стратегії відновлення України. Енергетична інфраструктура, житло, критична інфраструктура, економіка та гуманітарне розмінування — наші 5 пріоритетів на цей рік. Частину робіт із відбудови вже було зроблено, і я вдячний за це нашим партнерам із ЄС, США та Світового банку.

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Сума завданої шкоди та потреб на відновлення наразі не включає дані про втрати інфраструктури, житла та бізнесу на окупованих територіях. Коли сили оборони їх звільнять, очікуємо, що дані будуть доповнені, а Уряд негайно розпочне роботи по відновленню на цих територіях

Вдячні Світовому банку за актуальний та ґрунтовний аналіз, який стане для нас та наших партнерів важливим інструментом реалізації проєктів відновлення — відновлення, яке вже розпочалось", - розповів Шмигаль.