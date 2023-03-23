США не бачать безпосередньої загрози вторгнення Китаю на Тайвань, - міністр ВПС США Кендалл

Пекін не відмовився від збройного захоплення острова, але США наразі не бачать безпосередньої загрози нападу Китаю на Тайвань.

Про це заявив міністр військово-повітряних сил США Френк Кендалл в інтерв'ю Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Я, звичайно, не бачу ніякої безпосередньої загрози. Сподіваюся, це те, що ніколи не реалізується", - сказав Кендалл в кулуарах конференції з оборонних технологій в Сінгапурі.

"Будь-хто, хто думає про акт агресії, який може бути пов'язаний зі Сполученими Штатами, робить дуже серйозну помилку", - додав він.

Однак Кендалл наголосив, що Пекін зробив "низку досить агресивних речей", зокрема "мілітаризував" Південно-Китайське море, стратегічний торговельний коридор.

Китай вважає більшу частину водного шляху своєю територією і заявляє, що Сполучені Штати є найбільшим рушієм мілітаризації в регіоні, - пише видання.

Кендалл також згадав інцидент з китайським аеростатом-розвідником як на "акт агресії", але сказав, що це не було "серйозною військовою загрозою" і навряд чи повториться. Пекін заперечує, що повітряна куля була шпигунською.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США схвалили продаж Тайваню боєприпасів для винищувачів F-16, - Пентагон

Напруженість у відносинах між США та Китаєм зростає. Пекін стає все більш наполегливим у своїх територіальних претензіях щодо Тайваню і в Південно-Китайському морі. В той самий час Сполучені Штати зміцнюють альянси в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, щоб протистояти впливу Китаю.

Нагадаємо, Тайвань - це не визнана в більшій частині світу держава, яку КНР вважає своєю територією. Немає жодних документів, які б зобов'язали США захищати Тайвань, проте декілька американських президентів, зокрема і Джо Байден, обіцяли таку підтримку на словах.

Також читайте: Тайвань про "мирний план" Китаю щодо України: Ми не ідіоти, обидва автократи мають припинити агресію