Боррель відповів на "ракетні погрози" Медведєва: ЄС захищатиме Міжнародний кримінальний суд від будь-якого зовнішнього втручання

В Європейському союзі повністю підтримують Міжнародний кримінальний суд (МКС), зокрема на фоні погроз заступника голови Радбезу Росії Дмитрія Медведєва вдарити гіперзвуковою ракетою по будівлі суду в Гаазі.

Відповідну заяву оприлюднив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у четвер 23 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Боррель заявив, що ЄС засуджує незаконну погрозу високопоставленого представника Росії застосувати силу проти Міжнародного кримінального суду і країни, де він розташований - Нідерландів.

У заяві не вказано ім’я російського чиновника, але вочевидь мова іде про Медведєва. 20 березня у своєму телеграм-каналі він написав, що "цілком можна собі уявити точкове застосування гіперзвукового "Онікса" з Північного моря з російського корабля по гаазькій будівлі суду".

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17 березня у Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України.

У своїй заяві Боррель також засудив заходи, оголошені Росією проти прокурора МКС та його суддів. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти них за "незаконне притягнення до відповідальності завідомо невинного" президента РФ Владіміра Путіна.

"ЄС підтверджує свою повну підтримку МКС. Будь-які заходи у відповідь проти тих, хто бере участь у роботі МКС, неприйнятні. Очолюючи боротьбу з безкарністю, МКС повинен мати можливість працювати незалежно та неупереджено", - наголосив дипломат.

Боррель додав, що ЄС, як і раніше, відданий захисту суду від будь-якого зовнішнього втручання, спрямованого на перешкоджання відправленню правосуддя та підрив міжнародної системи кримінального правосуддя.

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ЄС продовжить виступати за універсальність Римського статуту та запропонує всім державам, які ще не зробили цього, розглянути можливість приєднання до МКС, щоб покласти край безкарності за найтяжчі злочини.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна і Марії Львової-Бєлової - уповновноваженої з прав дитини при президенті РФ.

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що рішення МКС матиме "жахливі наслідки" для міжнародного права, та пригрозив ракетним ударом по будівлі суду у Гаазі.

У Міжнародному кримінальному суді погрози Медведєва і відкриту Слідчим комітетом Росії справу назвали спробою перешкодити зусиллям з притягнення до відповідальності за дії, заборонені міжнародним правом.

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