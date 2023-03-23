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Новини Війна
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Боррель відповів на "ракетні погрози" Медведєва: ЄС захищатиме Міжнародний кримінальний суд від будь-якого зовнішнього втручання

боррель

В Європейському союзі повністю підтримують Міжнародний кримінальний суд (МКС), зокрема на фоні погроз заступника голови Радбезу Росії Дмитрія Медведєва вдарити гіперзвуковою ракетою по будівлі суду в Гаазі.

Відповідну заяву оприлюднив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у четвер 23 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Боррель заявив, що ЄС засуджує незаконну погрозу високопоставленого представника Росії застосувати силу проти Міжнародного кримінального суду і країни, де він розташований - Нідерландів.

У заяві не вказано ім’я російського чиновника, але вочевидь мова іде про Медведєва. 20 березня у своєму телеграм-каналі він написав, що "цілком можна собі уявити точкове застосування гіперзвукового "Онікса" з Північного моря з російського корабля по гаазькій будівлі суду".

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17 березня у Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України.

У своїй заяві Боррель також засудив заходи, оголошені Росією проти прокурора МКС та його суддів. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти них за "незаконне притягнення до відповідальності завідомо невинного" президента РФ Владіміра Путіна.

"ЄС підтверджує свою повну підтримку МКС. Будь-які заходи у відповідь проти тих, хто бере участь у роботі МКС, неприйнятні. Очолюючи боротьбу з безкарністю, МКС повинен мати можливість працювати незалежно та неупереджено", - наголосив дипломат.

Боррель додав, що ЄС, як і раніше, відданий захисту суду від будь-якого зовнішнього втручання, спрямованого на перешкоджання відправленню правосуддя та підрив міжнародної системи кримінального правосуддя.

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ЄС продовжить виступати за універсальність Римського статуту та запропонує всім державам, які ще не зробили цього, розглянути можливість приєднання до МКС, щоб покласти край безкарності за найтяжчі злочини.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна і Марії Львової-Бєлової - уповновноваженої з прав дитини при президенті РФ.

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що рішення МКС матиме "жахливі наслідки" для міжнародного права, та пригрозив ракетним ударом по будівлі суду у Гаазі.

У Міжнародному кримінальному суді погрози Медведєва і відкриту Слідчим комітетом Росії справу назвали спробою перешкодити зусиллям з притягнення до відповідальності за дії, заборонені міжнародним правом.

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Автор: 

Медведєв Дмитро (1911) Міжнародний кримінальний суд (327) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+12
Мир ещё не знал более хамовитого и дремучего государственного чиновника, такого уровня, как дмитрий медведев, это позор мировой политики, такое впечатление, что у них страной управляют алкоголики, наркоманы и уголовники.
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23.03.2023 17:47
+7
Гопніки нападають тільки на слабких, так що не переживайте, поки Україна перемелює гопніків, то вам нічого не загрожує, рівно до того моменту.
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23.03.2023 17:24
+5
А уявіть Борель відповідає на запитання журналіста:-"Я не буду коментувати погрози якогось алкоголіка, навіть якщо він топ посадовець ..."
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23.03.2023 17:36
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Гопніки нападають тільки на слабких, так що не переживайте, поки Україна перемелює гопніків, то вам нічого не загрожує, рівно до того моменту.
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23.03.2023 17:24 Відповісти
Снимем Т-34 с постаментов" - танки закончились? РФ тянет на фронт советскую рухлядь

https://youtu.be/ZvtC4yq_x9o
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23.03.2023 17:26 Відповісти
По моєму це мають коментувати наркологи з психіатрами
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23.03.2023 18:37 Відповісти
slova na kazapiv ne dijut´ , treba zahy6aty movoi zbroi 💪
za taki pogrozy- zny6ity preventyvno raketonosij Oniksa 👽
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23.03.2023 17:28 Відповісти
А уявіть Борель відповідає на запитання журналіста:-"Я не буду коментувати погрози якогось алкоголіка, навіть якщо він топ посадовець ..."
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23.03.2023 17:36 Відповісти
О тоді б пердаки порвало на болотах
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23.03.2023 17:37 Відповісти
Мир ещё не знал более хамовитого и дремучего государственного чиновника, такого уровня, как дмитрий медведев, это позор мировой политики, такое впечатление, что у них страной управляют алкоголики, наркоманы и уголовники.
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23.03.2023 17:47 Відповісти
Это не впечатление, это так и есть. От себя добавлю: еще *********, педофилы, ну, и идиоты, как же без них...
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23.03.2023 18:08 Відповісти
это не впечатление как бы)
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23.03.2023 20:12 Відповісти
Методи рф це не ракети. Методи рф це терористичні акти. Новачок, плутоній, диверсанти та інша херня. Як з цим боротись? Закрити кордон росіянам та всім пов'язаним з рф.
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23.03.2023 17:56 Відповісти
медведев идёт нах.. !
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23.03.2023 17:56 Відповісти
Боррель, не берите в голову. Похмелите этого алкаша, так он вам ещё и расскажет, в каком бункере Ху#ла какое бухло спрятано. Это вам не ракеты, тут это чмо большой специалист.
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23.03.2023 18:07 Відповісти
Гопніки є гопніки. ЄС і міжнародний суд це ж не московія і точно не московський чи засранський суд. Його рішення мають виконувати всі. Але і без ріщення суда всі знають що пуйло є пуйло і що він вбивця і терорист.
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23.03.2023 18:20 Відповісти
Та не воспринимайте Вы алкаша всерьез.Еще отвечать на его бред.Димон вечером 0.5 приговорит,а утром и не вспомнит чего вчера варнякал.Это чмо недомерочное всерьез воспринимать-самому позориться
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23.03.2023 18:24 Відповісти
Давно пора айфоню за яйца подвесить. А то пользуется западными товарами, от трусов до самолетов и одновременно грозит Западу кузькиной матерью. Ты, димон, или ракетами грози, или Кельвин Кляйн сними.
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23.03.2023 18:29 Відповісти
Господи,дожилися: цілий Борель відповідає на погрози якогось, вибачите,ведмедіва!!! Не чудіть,панове,не чудіть!!!
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23.03.2023 18:36 Відповісти
Боррель скатился до диалога с подзаборным алкашом и пьяницей (пусть даже, если забор являтся кремлевской стеной, то все равно не является оправданием)!
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23.03.2023 19:41 Відповісти
ЮАР заманивает Путина на саммит БРИКС, где его могут арестовать .
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24.03.2023 07:40 Відповісти
 
 