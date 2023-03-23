Якщо ми хочемо миру в Україні, то Байден повинен зустрітися із Сі Цзіньпінем та обговорити "спільний мирний план", - прем’єр Люксембургу Беттель
Прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Беттель закликав президента США Джо Байдена провести з китайським лідером Сі Цзіньпінем переговори про мирний план для України та Росії, висловивши сподівання, що цю ідею підтримає більшість держав ЄС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За словами Беттеля, в Європейському Союзі розуміють, що Китай має ближчі відносини з Росією, ніж з ЄС, але там прагнуть уникнути формування російсько-китайського блоку, який протистояв би решті світу.
"Мушу сказати відверто… Якщо ми сьогодні хочемо мати мир в Україні, то тоді президент США Джо Байден повинен зустрітися із Сі Цзіньпінем", – зазначив люксембурзький прем’єр.
"Було б чудово, якби президент США і президент Китаю зібрались разом і захотіли створити спільний мирний план. І, на мою думку, інші (лідери ЄС. - Ред.) це також підтримали б, а також у Росії, Україні та інших країнах", - додав він.
Водночас Беттель визнав, що не має впливу на такі можливі рішення лідерів США й Китаю.
Раніше МЗС Китаю у річницю нападу Росії на Україну опублікувало свою "позицію щодо політичного врегулювання української кризи".
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острови нової гвінеї?
у Люксембурга ВВП - больше 85 млрд долл.
У Украины - дол войны - около 40..
Я хочу, щоб цю істину усвідомив кожен чиновник будь-якої національності, який починає просторікувати про плани.
так что, увы,его мнение весомо(((
к примеру у Люксембурга ВВП - больше 85 млрд долл.
У Украины - дол войны - около 40...
Про це йдеться в резолюції, оприлюдненій на сайті Європейської ради.
"Європейська рада підтверджує рішуче засудження російської агресивної війни проти України, яка є демонстративним порушенням Хартії ООН, та наголошує на непохитній підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, як і невід'ємне право на самооборону проти російської агресії", - йдеться у документі.
Європейські лідери також привітали положення Резолюції ГА ООН "Про принципи Хартії ООН для досягнення всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру в Україні", яка була ухвалена за широкої підтримки міжнародного співтовариства.
Вони підтвердили підтримку Формули миру президента України Володимира Зеленського і висловили готовність продовжувати працювати разом з Україною над реалізацією цього плану з 10-ти пунктів.
"Росія має зупинити агресію і негайно, повністю та безумовно вивести всі свої військові сили та прихильників з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголошується у резолюції.
Ни одной? Ну тогда пусть этот чел своим детям говорит, что и кому они должны.