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Якщо ми хочемо миру в Україні, то Байден повинен зустрітися із Сі Цзіньпінем та обговорити "спільний мирний план", - прем’єр Люксембургу Беттель

байден,цзіньпін

Прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Беттель закликав президента США Джо Байдена провести з китайським лідером Сі Цзіньпінем переговори про мирний план для України та Росії, висловивши сподівання, що цю ідею підтримає більшість держав ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За словами Беттеля, в Європейському Союзі розуміють, що Китай має ближчі відносини з Росією, ніж з ЄС, але там прагнуть уникнути формування російсько-китайського блоку, який протистояв би решті світу.

"Мушу сказати відверто… Якщо ми сьогодні хочемо мати мир в Україні, то тоді президент США Джо Байден повинен зустрітися із Сі Цзіньпінем", – зазначив люксембурзький прем’єр.

"Було б чудово, якби президент США і президент Китаю зібрались разом і захотіли створити спільний мирний план. І, на мою думку, інші (лідери ЄС. - Ред.) це також підтримали б, а також у Росії, Україні та інших країнах", - додав він.

Водночас Беттель визнав, що не має впливу на такі можливі рішення лідерів США й Китаю.

Раніше МЗС Китаю у річницю нападу Росії на Україну опублікувало свою "позицію щодо політичного врегулювання української кризи".

Також читайте: Китайський документ не є "мирним планом", - посол ФРН Фельдгузен

Автор: 

Байден Джо (2887) Китай (4575) Люксембург (135) Сі Цзіньпін (314)


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Топ коментарі
+23
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23.03.2023 17:39
+16
Будь-який мирний план, спільний чи одноосібний, починається з виводу (мирного, чи з війною, зі знищенням окупанта) всіх касапських орків з окупованих територій України.

Я хочу, щоб цю істину усвідомив кожен чиновник будь-якої національності, який починає просторікувати про плани.
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23.03.2023 17:39
+14
Хто ще не висловився?

острови нової гвінеї?
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23.03.2023 17:31
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23.03.2023 17:31 Відповісти
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23.03.2023 17:39 Відповісти
Хто ще не висловився?

острови нової гвінеї?
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23.03.2023 17:31 Відповісти
асєтія з абхазією та придністров`я з ерітреєю....поки що мовчать та чекають...
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23.03.2023 18:07 Відповісти
Та біс з ними - шо Монако каже?
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23.03.2023 18:15 Відповісти
Тим більше, там наш баталйон є
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23.03.2023 18:16 Відповісти
мне категорически не нравится то что он сказал но надо быть альтернативно одаренным, чтобы не знать что Люксембург, благодаря Арселор Митталу, одна из богатейших и влиятельнейших стран Европы. Может из-за связей с индусами он так и говорит.
у Люксембурга ВВП - больше 85 млрд долл.
У Украины - дол войны - около 40..
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23.03.2023 19:16 Відповісти
а что пу даж оффициально уже не которуеться?у ымперцев пердаки заполыхают)
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23.03.2023 17:31 Відповісти
ЬІмперці вже своє вагоме слово сказали - "нє важно у каво атсасивать, главноє штоб не у нати".
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23.03.2023 17:35 Відповісти
навіть не сподівайтесь єврогейці, Україна вам не дасть смоктати китаю як ви дуже хотіли, киньте навіть сподіватись на сі-шний прутень у своїй дупі
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23.03.2023 17:32 Відповісти
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23.03.2023 17:33 Відповісти
А якщо хтось хоче підтерти сраку Люксембургом, с ким треба зустрітися?
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23.03.2023 17:34 Відповісти
Еще одна кремлевская консерва вскрылась. У путлера козырей еще на один-два (суицида) многоходовочки осталось... Интересно будет его послушать в международном криминальном суде, всех сдаст.
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23.03.2023 17:39 Відповісти
Будь-який мирний план, спільний чи одноосібний, починається з виводу (мирного, чи з війною, зі знищенням окупанта) всіх касапських орків з окупованих територій України.

Я хочу, щоб цю істину усвідомив кожен чиновник будь-якої національності, який починає просторікувати про плани.
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23.03.2023 17:39 Відповісти
Наивность и лицемерие зашкаливают. Китай и кацапия хотят поменять мировой порядок и уничтожить западный мир. О чем тогда с ними договариваться?
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23.03.2023 17:43 Відповісти
Ну как вариант, встретиться. Заглянуть в глаза и просто перестать стрелять. Все можете меня выбирать президентом.
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23.03.2023 18:00 Відповісти
Нє канаєт. Третій пункт відсутній. "Сайтісь ґде-та пасєрєдінє".
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23.03.2023 18:44 Відповісти
наивное и идеалистическое представление о природе противостояния Украины с росией.
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23.03.2023 17:43 Відповісти
ну для жителя центральної і західної Європи, расія це толстоєвський хлопушкіни бали й маскаради з гусарами й куртизанками,а не 50 мільйонів заморених голодом в гулагах, тому їм не зрозуміло чому Українці такі войовничі, там же чайковський й лєрмонтов, як же без них
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23.03.2023 17:55 Відповісти
так, вони впевнені, що українці - це та частина росіян, які відмовляються надягати лапті, їсти ріпу з квасом і грати на балалайці. Таке уявлення про природу конфлікта не заставляє їх занадто напружуватись і зайвий раз бентежити свою емпатію, тим більше до однієї з сторін.
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23.03.2023 18:11 Відповісти
Якщо ми хочемо миру, путєн і рашисти мають зустрітися з кобзоном на крейсері мацква!!!!!!
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23.03.2023 17:47 Відповісти
перш за все європа має хотіти справедливості - бо мир без справедливості ненадовго а справедливість це територіальна цілісність України і відшкодування агресором збитків
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23.03.2023 17:49 Відповісти
Наивные люди, как дети малые , не нужно на них обижаться😂
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23.03.2023 17:49 Відповісти
Шо таке "люксембург"?
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23.03.2023 17:50 Відповісти
на жаль, член Євросоюзу
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23.03.2023 17:55 Відповісти
А із заяви звучить, що просто член.
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23.03.2023 18:37 Відповісти
Мир в Украине - это мир для всего человечества, а это значит, что не нужно кланяться перед Китаем, а нужно заставить взбесившуюся расею, вместе с лицемерным Китаем, уважать мировой порядок , для этого есть экономические рычаги, которые могут заставить любую страну вести себя цивилизованно.
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23.03.2023 17:50 Відповісти
..а закликати ***** вивести окупаційні кацапські війська Прем'єр-міністру Люксембургу Ксав'є Беттель клепки не вистачило?
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23.03.2023 17:51 Відповісти
Воно, звісно, закликай - не закликай... Але правила пристойності вимагають закликати.
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23.03.2023 18:51 Відповісти
Китай обиделся за экономическую войну, которую объявил китайцам Трамп.
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23.03.2023 17:53 Відповісти
Почему нет? Что плохо кацапии, пойдет на пользу нам. Не вижу повода для шума, это может быть вариант.
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23.03.2023 17:59 Відповісти
ПЫСЫ: я бы о другом беспокоился. О налоговой реформе, которую хочет осуществить Ермак. Вот это может быть радостно. Слово радостно может быть и в кавычках. Тут уж как повезет.
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23.03.2023 18:09 Відповісти
в мире одна супердержава и -это США и никакие то там китаи-шматаи да и не нужно красножопых комуняк вытаскивать на олимп цивилизации -пусть среди быдла щеки надувают
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23.03.2023 18:00 Відповісти
взагалі-то правильно, США та Китай мають домовитися як приспати х"№йла
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23.03.2023 18:05 Відповісти
Якщо він немає впливу на рішення США та китаю, то якого дідька він тоді таке заявляє? Хоче створити ''імідж'' своїй країні, такий як в ''угрів''.
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23.03.2023 18:21 Відповісти
О який політище знайшося! Він хоч на карті свою країну бачив, щоб давати поради таким діячам?
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23.03.2023 18:24 Відповісти
я только что нелестно отозвался о высранном данным лидаром, но вам было бы неплохо знать что Люксембург - одна из богатейших и влиятельнейших стран Европы.
так что, увы,его мнение весомо(((
к примеру у Люксембурга ВВП - больше 85 млрд долл.
У Украины - дол войны - около 40...
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23.03.2023 19:14 Відповісти
То на думку Люксембургу - це війна між США та КНР?
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23.03.2023 18:24 Відповісти
Так, на думку Люксембургу, і не тільки, "на теріторії України" точиться війна між двома світоглядами, двома цивілізаціями. Носієм "світогляду N 1" незмінно вважаються США. "Світогляд N 2" донедавна уособлювала росія. "Стара Європа" (її континентальна частина) всіляко намагається відтягнути страшний момент долучення до "битви народів". Але після зустрічі сі та пу стало остаточно зрозуміло, що "світ перемінився", і китай, який вважався ледь не "своїм", насправді підхопив знамено "світогляду N 2", яке випало із рук росії.
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23.03.2023 19:13 Відповісти
А що таке Люксембург?
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23.03.2023 18:28 Відповісти
Если мы хотим мира во всем мире, то нужно отдать приказ на физическое уничтожение воено-политического руководства паРашки и Китая (любыми средствами не считясь с никакими жертвами, иначе будет куда дороже и печальнее)!
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23.03.2023 18:55 Відповісти
Бабло кацапське не хочуть конфісковувати.
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23.03.2023 19:11 Відповісти
еще одному лидару лавры Орбана спать не дают.
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23.03.2023 19:12 Відповісти
Что-то го-ном попахивает от этого предложения....
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23.03.2023 19:14 Відповісти
Було б чудово,якби ти,прем"єр Люксембургу,закрив свою пельку і не гавкав
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23.03.2023 19:20 Відповісти
У Байдена нет долгов перед китайским Си, поэтому он никому ничего не должен. Долги надо искать у Тампа, который лобызался с корейским Ыном.
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23.03.2023 19:43 Відповісти
«Було б чудово, якби президент США і президент Китаю зібрались разом і захотіли створити спільний мирний план », та взялися за руки, та завели хоровод, а ху...ло хай розкидає конфеті... Бред. Єдиний мирний план-поразка московії і перемога України!
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23.03.2023 19:53 Відповісти
https://prm.ua/lidery-yes-ukhvalyly-rezoliutsiiu-z-pidtrymkoiu-ukrainskoi-formuly-myru/ Лідери Європейського Союзу, які зустрічаються сьогодні у Брюсселі у форматі Європейської ради, ухвалили резолюцію по Україні, в якій висловили непохитну підтримку народу України у боротьбі проти російської агресії, та закликали Росію негайно і безумовно вивести війська з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів .
 Про це йдеться в резолюції, оприлюдненій на сайті Європейської ради.
"Європейська рада підтверджує рішуче засудження російської агресивної війни проти України, яка є демонстративним порушенням Хартії ООН, та наголошує на непохитній підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, як і невід'ємне право на самооборону проти російської агресії", - йдеться у документі.
Європейські лідери також привітали положення Резолюції ГА ООН "Про принципи Хартії ООН для досягнення всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру в Україні", яка була ухвалена за широкої підтримки міжнародного співтовариства.
Вони підтвердили підтримку Формули миру президента України Володимира Зеленського і висловили готовність продовжувати працювати разом з Україною над реалізацією цього плану з 10-ти пунктів.
"Росія має зупинити агресію і негайно, повністю та безумовно вивести всі свої військові сили та прихильників з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголошується у резолюції.
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23.03.2023 19:58 Відповісти
Наивные заявления от очередных розовых пони.
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23.03.2023 20:16 Відповісти
бетелько-мутелько-пыдрелько...
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23.03.2023 20:21 Відповісти
У прем'єра міркування, як у дрібного крамаря, з інтелектом на рівні Безуглої.
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23.03.2023 20:51 Відповісти
...это что за маразм!!!Президент США, не будет обсуждать мир с потомком хунвейбинов..
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23.03.2023 21:40 Відповісти
Перефразирую Сралина: А сколько у Люксембурга дивизий?
Ни одной? Ну тогда пусть этот чел своим детям говорит, что и кому они должны.
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24.03.2023 02:06 Відповісти
 
 