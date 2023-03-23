Якщо ми хочемо миру в Україні, то Байден повинен зустрітися із Сі Цзіньпінем та обговорити "спільний мирний план", - прем’єр Люксембургу Беттель

Прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Беттель закликав президента США Джо Байдена провести з китайським лідером Сі Цзіньпінем переговори про мирний план для України та Росії, висловивши сподівання, що цю ідею підтримає більшість держав ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За словами Беттеля, в Європейському Союзі розуміють, що Китай має ближчі відносини з Росією, ніж з ЄС, але там прагнуть уникнути формування російсько-китайського блоку, який протистояв би решті світу.

"Мушу сказати відверто… Якщо ми сьогодні хочемо мати мир в Україні, то тоді президент США Джо Байден повинен зустрітися із Сі Цзіньпінем", – зазначив люксембурзький прем’єр.

"Було б чудово, якби президент США і президент Китаю зібрались разом і захотіли створити спільний мирний план. І, на мою думку, інші (лідери ЄС. - Ред.) це також підтримали б, а також у Росії, Україні та інших країнах", - додав він.

Водночас Беттель визнав, що не має впливу на такі можливі рішення лідерів США й Китаю.

Раніше МЗС Китаю у річницю нападу Росії на Україну опублікувало свою "позицію щодо політичного врегулювання української кризи".

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