Обстріл Запоріжжя: у лікарнях 21 поранений, п’ятеро - у тяжкому стані

У Запоріжжі в лікарнях перебуває 21 людина, яка отримала поранення внаслідок ракетного удару по житлових будинках, з них 5 - в тяжкому стані.

Про це в ефірі телеканалу "Рада" сказав очільник ЗОВА Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На стаціонарному лікуванні після ракетного удару по двох дев’ятиповерхових будинках у Запоріжжі перебуває 21 людина. Серед госпіталізованих 5 людей в тяжкому стані – дві жінки та троє чоловіків. В стані середньої тяжкості – 15 людей. Серед них 6 жінок (в тому числі дві дівчинки) та 9 чоловіків (в тому числі один хлопець). В задовільному стані одна особа. Дівчата з контузією та хлопчик отруївся чадним газом", - сказав голова ОВА.

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Щодо стану будинків, в який влучив снаряд, то експертиза ще не проводилась, комунальні підприємства зараз укріплюють стіни і після експертного висновку буде зрозуміло, чи підлягають ці будинки відновленню. Всі мешканці відселені.

"Зараз надається допуск до помешкань і люди можуть забрати свої речі. Більшість переїжджає до свої рідних, так як і хоче. Частина сімей отримала місце в шелтері та модульному містечку. Також у нас є готельні номери і якщо є така потреба, то люди можуть туди переїхати. На місці з учорашнього дня працює оперативний штаб, де людям надають інструкцію, як отримати матеріальну допомогу від міської влади та наших міжнародних партнерів", - додав Малашко.