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Новини Війна
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Зеленський запропонував лідерам ЄС провести "саміт мирного плану" в одній з європейських столиць

зеленський,мощун

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні до лідерів країн ЄС, які в четвер зібралися на саміт, запропонував провести саміт щодо мирного плану в одній з європейських столиць.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За його словами, у зверненні до Європейської ради Зеленський сказав, що хоче організувати "саміт мирного плану" в Києві, "але розуміє, що всім може бути важко приїхати в Україну, тому запитав, чи можна провести такий саміт в одній зі столиць ЄС".

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Видання Politico повідомляє, що Зеленський протягом близько 10 хвилин звертався до лідерів ЄС у відеодзвінку під час відвідування міст на півдні України.

За словами європейського чиновника, суть послання Зеленського лідерам ЄС була такою: "Пришвидшіть доставку зброї, інакше війна затягнеться".

За інформацією The Guardian, Зеленський попередив європейських лідерів про п'ять факторів, які можуть продовжити війну, включаючи затримки в доставці ракет великої дальності, відсутність сучасних літаків і слабкі місця в західних санкціях.

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) допомога (8336) саміт (764) Євросоюз (13391)


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Топ коментарі
+7
Цей шаличник зі своїм мирним планом носиться з 2019. А нам потрібен План Перемоги!
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23.03.2023 18:55
+6
в омані
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23.03.2023 18:16
+5
В історію зайшла мюнхенська змова, але нас ще чекає правда про змову оманську.
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23.03.2023 19:00
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в омані
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23.03.2023 18:16 Відповісти
з патрушивим
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23.03.2023 18:17 Відповісти
можно в Лавре. заодно и от московской скверны очистят.
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23.03.2023 18:17 Відповісти
Зільонський найвеличніший лідор **********.
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23.03.2023 18:21 Відповісти
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23.03.2023 18:37 Відповісти
Вже не нюхає, а ковтає?
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23.03.2023 18:52 Відповісти
В Китаї робіть. Так щоб Потім йому сос@ти не довелось
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23.03.2023 18:48 Відповісти
Цей шаличник зі своїм мирним планом носиться з 2019. А нам потрібен План Перемоги!
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23.03.2023 18:55 Відповісти
Не зі своім, а з "мирним планом" патрушева.
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23.03.2023 22:49 Відповісти
В історію зайшла мюнхенська змова, але нас ще чекає правда про змову оманську.
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23.03.2023 19:00 Відповісти
А яка ше правда Вам потрібна? Ось Вам справжня правда: о 10:50 24-го лютого тяжка ворожа техніка вже захопила Каховську ГРЕС. Про Херсон та Мелітополь продовжувати?
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23.03.2023 23:00 Відповісти
...Зеленський сказав, що хоче організувати...
Один х.й подучиться 95 квартал.
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23.03.2023 19:22 Відповісти
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23.03.2023 19:35 Відповісти
Мир-после полного разгрома вояк с болот мацковии, все остальное предательство
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23.03.2023 21:43 Відповісти
Земакака окуїло, як завжди. "Пропонує" воно, бл - ятть... То шо, його міста? Натуральна бібізяна...
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23.03.2023 22:45 Відповісти
 
 