Зеленський запропонував лідерам ЄС провести "саміт мирного плану" в одній з європейських столиць

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні до лідерів країн ЄС, які в четвер зібралися на саміт, запропонував провести саміт щодо мирного плану в одній з європейських столиць.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За його словами, у зверненні до Європейської ради Зеленський сказав, що хоче організувати "саміт мирного плану" в Києві, "але розуміє, що всім може бути важко приїхати в Україну, тому запитав, чи можна провести такий саміт в одній зі столиць ЄС".

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Видання Politico повідомляє, що Зеленський протягом близько 10 хвилин звертався до лідерів ЄС у відеодзвінку під час відвідування міст на півдні України.

За словами європейського чиновника, суть послання Зеленського лідерам ЄС була такою: "Пришвидшіть доставку зброї, інакше війна затягнеться".

За інформацією The Guardian, Зеленський попередив європейських лідерів про п'ять факторів, які можуть продовжити війну, включаючи затримки в доставці ракет великої дальності, відсутність сучасних літаків і слабкі місця в західних санкціях.