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Новини Війна
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Росія не може виконати зобов’язання щодо постачання зброї через свою війну в Україні, - Повітряні сили Індії

літак,індія,повітряні,сили,літаки

Керівництво Індії стурбоване тим, що повномасштабна війна Росії проти України може вплинути на виконання Москвою військових зобов’язань перед Нью-Делі.

Представник Повітряних сил Індії (IAF) на засіданні парламентського комітету повідомив, що запланована Росією "велике постачання" цього року не відбудеться, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Речник російського посольства в Нью-Делі не підтвердив виданню вказану інформацію. Не відповіли й представники російського підприємства, яке займається експортом.

Reuters зазначає, що найбільшою поточною поставкою є системи ППО С-400 "Тріумф", які Індія купила у 2018 році за 5,4 мільярда доларів. Три з цих систем уже поставлено, а ще дві очікуються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Індія закликала G20 відволіктися від війни в Україні та зосередитися на глобальній бідності

IAF також залежить від Росії щодо запчастин для своїх винищувачів Су-30МКІ та МіГ-29, які є опорою сервісної галузі.

Росія, а до неї - Радянський Союз, десятиліттями були основним джерелом зброї та оборонного обладнання для Індії.

За останніми даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, на Росію припало 8,5 мільярда доларів із 18,3 мільярда доларів, які Індія витратила на імпорт зброї з 2017 року.

Протягом останніх двох десятиліть Нью-Делі намагався зменшити свою залежність від Москви та переорієнтовувався на захід і власне виробництво.

Також читайте: "Путін з’їдає свою армію в Україні", - радник Залужного Райс

IAF також поінформували парламентську комісію, що російсько-українська війна настільки сильно вплинула на постачання з РФ, що вона майже на третину скоротила прогнозовані капітальні витрати на модернізацію (порівняно з попереднім фінансовим роком).

Повітряні сили Індії спрогнозували капітальні витрати в розмірі 853 мільярдів рупій (10,38 мільярдів доларів) на 2022-2023 фінансові роки та скоротили їх до 588 мільярдів рупій (7,15 мільярдів доларів) у національному бюджеті, представленому в лютому.

Автор: 

Індія (667) зброя (7457) росія (65098) експорт (4473) Повітряні сили (2625)


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Топ коментарі
+6
Як справи в Пакістана?
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23.03.2023 18:30
+6
"не может выполнить" ? ху*ло должен выплатить неустойку в полном объёме
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23.03.2023 18:41
+6
Війна в Україні показала, що російське "аналаговнєтне" залізо - гроші на вітер. Трусіть з кацапів неустойку і гайда на світовий ринок озброєння.
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23.03.2023 18:45
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Як справи в Пакістана?
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23.03.2023 18:30 Відповісти
Ось вам і "हिंदी रूसी भाई भाई"...
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23.03.2023 18:30 Відповісти
джимі-джимі-джимі- ача-ача-ача
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23.03.2023 18:35 Відповісти
"Росія не може виконати зобов'язання щодо постачання зброї через свою війну в Українi"

Как там пели активисты управдома Швондера:

"Тяжелые годы - уходят
Борьбы за свободу страны.
За ними другие - приходят.
Они будут тоже трудны."
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23.03.2023 18:38 Відповісти
"не может выполнить" ? ху*ло должен выплатить неустойку в полном объёме
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23.03.2023 18:41 Відповісти
Війна в Україні показала, що російське "аналаговнєтне" залізо - гроші на вітер. Трусіть з кацапів неустойку і гайда на світовий ринок озброєння.
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23.03.2023 18:45 Відповісти
А вы думаете они из собственного кармана покупали этот метеллолом? Нет, контракты подписаны за взятки, коррупция в Индии куда пышнее цветет, чем даже в кацапии!
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23.03.2023 19:35 Відповісти
Гойда! А вони "неприсоєденівшиеся". Та налякайте пакистанців камасутрою.
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23.03.2023 18:47 Відповісти
Пакистанці- це ті самі індійці, які моляться іншому богу. От і вся різниця
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23.03.2023 19:00 Відповісти
а Вімани де?
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23.03.2023 18:50 Відповісти
А в майбутньому будуть до нас претензії що ми утилізували мокшандію яка їм мала щось там довгостроково виготовити але то таке нехай краще подумають чим будуть годувати своїх два мільярда коли Україна почне переробляти агропродукцію на біопаливо.
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23.03.2023 19:03 Відповісти
та куй с ними...возьмите возврат с неустойкой нефтью
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23.03.2023 19:13 Відповісти
Нафіга вам цей брухт?
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23.03.2023 19:19 Відповісти
В общем, все идет по плану не только у *****, но и у его индийских корешей. Закономерно
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23.03.2023 19:20 Відповісти
Бхай-бхай, ага.

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23.03.2023 19:21 Відповісти
Ну пильнуйте індуси,вам черезцього черта могут впарити китаезное барахло.
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23.03.2023 19:39 Відповісти
бугага.
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23.03.2023 20:10 Відповісти
 
 