Росія не може виконати зобов’язання щодо постачання зброї через свою війну в Україні, - Повітряні сили Індії

Керівництво Індії стурбоване тим, що повномасштабна війна Росії проти України може вплинути на виконання Москвою військових зобов’язань перед Нью-Делі.

Представник Повітряних сил Індії (IAF) на засіданні парламентського комітету повідомив, що запланована Росією "велике постачання" цього року не відбудеться, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Речник російського посольства в Нью-Делі не підтвердив виданню вказану інформацію. Не відповіли й представники російського підприємства, яке займається експортом.

Reuters зазначає, що найбільшою поточною поставкою є системи ППО С-400 "Тріумф", які Індія купила у 2018 році за 5,4 мільярда доларів. Три з цих систем уже поставлено, а ще дві очікуються.

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IAF також залежить від Росії щодо запчастин для своїх винищувачів Су-30МКІ та МіГ-29, які є опорою сервісної галузі.

Росія, а до неї - Радянський Союз, десятиліттями були основним джерелом зброї та оборонного обладнання для Індії.

За останніми даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, на Росію припало 8,5 мільярда доларів із 18,3 мільярда доларів, які Індія витратила на імпорт зброї з 2017 року.

Протягом останніх двох десятиліть Нью-Делі намагався зменшити свою залежність від Москви та переорієнтовувався на захід і власне виробництво.

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IAF також поінформували парламентську комісію, що російсько-українська війна настільки сильно вплинула на постачання з РФ, що вона майже на третину скоротила прогнозовані капітальні витрати на модернізацію (порівняно з попереднім фінансовим роком).

Повітряні сили Індії спрогнозували капітальні витрати в розмірі 853 мільярдів рупій (10,38 мільярдів доларів) на 2022-2023 фінансові роки та скоротили їх до 588 мільярдів рупій (7,15 мільярдів доларів) у національному бюджеті, представленому в лютому.