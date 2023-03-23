Міноборони Іспанії: Україна отримає перші шість танків до кінця наступного тижня

Перша партія сучасних танків з Іспанії надійде до кінця наступного тижня, щойно закінчаться польові стрільби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Шість танків Leopard 2A4 пройшли останні перевірки. Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес 23 березня відвідала воєнну фабрику, де це відбувалося, і повідомила, що незабаром туди прибудуть для перевірки та випробувань ще чотири танки Leopard, призначені для України.

Перша група українських танкістів завершує навчання на військовій базі на півночі Іспанії, повідомило минулого тижня міністерство оборони.

У лютому Роблес повідомила парламенту Іспанії, що країна надішле Україні шість танків Leopard. Згодом прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав Київ у річницю вторгнення Росії. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і оголосив, що Іспанія збільшить свої зобов’язання до 10 бойових машин.

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