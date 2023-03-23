Генштаб ЗСУ повідомив про вихід окупантів з Нової Каховки, а потім спростував цю інформацію (оновлено)
Генеральний штаб ЗСУ повідомив, а згодом спростував, інформацію про вихід російських окупантів з міста Нова Каховка на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію Генштабу ЗСУ.
"Станом на 22 березня 2023 року всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області залишили місто", - повідомили в Генштабі.
Зазначається, що цьому передував обхід найближчих помешкань місцевого населення з метою наживи. Окупанти "конфісковували" у цивільного населення у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони.
Також згідно даних Генштабу ЗСУ, в низці населених пунктів тимчасово захопленої лівобережної частини Херсонської області загарбники почали пошуки громадян з проукраїнскою позицією. Для цього вони використовують списки учасників АТО, військових пенсіонерів та списки тих осіб, які проходили службу в правоохоронних органах України.
Згодом у Генштабі ЗСУ спростували інформацію щодо Нової Каховки.
"Окупанти і досі тимчасово знаходяться у Новій Каховці. Інформація про начебто відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних", - повідомили у Генштабі.
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Жителі Бучі, Ірпеня, Гостомеля та Макаріва, які пережили в підвалах окупацію росіян і бомбардування міст, розповіли, що адреса мучеников були легко знайдені загарбниками і патріоти України розстріляні за наявними у прибульців списками російською мовою.
Оскільки таблички з номерами будинків та назвами вулиць було заздалегідь знято, то місцеві колаборанти у складі розстрільної групи автоматників вказували прибульцям будинки, в яких мешкають патріоти України. Якщо татаро-монголам на очі траплявся інвалід із протезом ноги, його теж розстрілювали на місці як учасника «АТО».
«Розстрільні» списки активістів, депутатів обласної ради та органів місцевого самоврядування, учасників «АТО», «ООС», та адреси сімей військовослужбовців ЗСУ для російських окупантів в офісі шостого президента готувала команда Портнова (робочий псевдонім у ФСБ московії - «Казбек») і він цього даже не приховував. Пані Венедиктова (екс-Генпрокурор України) при цьому мовчала і вдала, що нічого протизаконного не відбувається.
Буряти, якути та тунгуси утримували заарештованих чиновників у тюремних камерах, катували електричним струмом і розстрілювали. Доля багатьох громадян не відома вже багато днів. На великий жаль, ніколи більше з нами не будуть спілкуватись загиблі патріоти: наші чоловіки, сини, брати, сестри, дружини, однокласники, друзі, сусіди.
Ніхто з попередніх президентів України не давав концерти терористам в окупованій Горлівці, а їхні дружини не здавали ворогові пересування колон військових транспортних засобів ЗСУ. Такого президента за останні тридцять років в Україні ще не було.
Коли доведеться відповідати перед Трибуналом за здачу ворогам 25% територій України, запрошення «смажити шашлики», та майже за чотири мільйонів українських біженців у Польщі, шлимазл втече в Нєтанію, до батьків.
Повністю виходять,потім повністю заходять.
Набіса таке публікувати ?
1) переправа (более надежная чем антоновский мост)
2) крымский канал
3) контроль плотины
4) электростанция
- на жаль рашисти не пішли
як на мене то ніякої великої радості в цьому не має
шо ж дальше-то будет?
Чого окупанти "доброю волею" залишили Нову Каховку - це ще те питання. Потребує відповідді.