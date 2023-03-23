Генштаб ЗСУ повідомив про вихід окупантів з Нової Каховки, а потім спростував цю інформацію (оновлено)

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, а згодом спростував, інформацію про вихід російських окупантів з міста Нова Каховка на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію Генштабу ЗСУ.

"Станом на 22 березня 2023 року всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області залишили місто", - повідомили в Генштабі.

Зазначається, що цьому передував обхід найближчих помешкань місцевого населення з метою наживи. Окупанти "конфісковували" у цивільного населення у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони.

Також згідно даних Генштабу ЗСУ, в низці населених пунктів тимчасово захопленої лівобережної частини Херсонської області загарбники почали пошуки громадян з проукраїнскою позицією. Для цього вони використовують списки учасників АТО, військових пенсіонерів та списки тих осіб, які проходили службу в правоохоронних органах України.

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Згодом у Генштабі ЗСУ спростували інформацію щодо Нової Каховки.

"Окупанти і досі тимчасово знаходяться у Новій Каховці. Інформація про начебто відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних", - повідомили у Генштабі.