Європі потрібна вільна Україна, тож ціна її свободи не може бути зависокою, - Мецола

Головним посланням до лідерів країн ЄС від Європейського Парламенту під час їх зустрічі з його Президентом Робертою Мецолою був заклик європейських депутатів до продовження рішучої підтримки України, оскільки від свободи України залежить доля Європейського Союзу.

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками зустрічі з главами держав та урядів ЄС розповіла Президент Європейського парламенту Роберта Мецола, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Головне послання, яке я передала главам держав та урядів від Європейського Парламенту – що ми маємо продовжувати підтримувати Україну у її самозахисті. Ми маємо продовжувати демонструвати солідарність та уникати будь-яких ознак втоми, попри вже досягнуте. Угода про постачання боєприпасів, яку було досягнуто на початку цього тижня, є поворотним пунктом для самого Європейського Союзу", - сказала Президент Європарламенту.

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"Європа завжди буде виступати за мир, за реальний мир, за відповідальність та справедливість. Але для того, щоб був мир, Україна має бути вільною. Це важливо для ЄС, щоб Україна була вільною. Ціна свободи ніколи не може бути надто високою", - додала Мецола.

Вона зауважила, що російська агресія має високу ціну для усього українського суспільства, особливо для дітей, вона руйнує життя цілих поколінь. У цьому контексті Мецола згадала про знакове рішення Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт путіна, та закликала продовжувати роботу з притягнення до відповідальності та з поширення санкцій на офіційних осіб Росії, що є причетними до злочинів в Україні, та наголосила на важливості створення Спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності політичного керівництва Росії за злочин агресії проти України.