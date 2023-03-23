Польща побудувала 107 кілометрів загороджень на кордоні з Калінінградською областю РФ

Польща вже збудувала 107 км загороджень на кордоні з Калінінградською областю РФ.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми побудували вже близько 107 км цього загородження",- повідомили у Вармінсько-Мазурському відділі Прикордонної служби Польщі. Це більш ніж половина протяжності наземного відрізка кордону Польщі з РФ, що становить 198 км.

Загородження на цьому відрізку кордону почали будувати на початку листопада минулого року. Загородження складається з трьох рядів колючого дроту на металевих стовпах. Воно матиме 2,5 м заввишки та 3 м завширшки. Перед ним є сітка для диких звірів. Водночас, на початку квітня там розпочнуть монтувати так званий електронний бар’єр – детальну систему фіксації руху на кордоні.

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