Польща побудувала 107 кілометрів загороджень на кордоні з Калінінградською областю РФ
Польща вже збудувала 107 км загороджень на кордоні з Калінінградською областю РФ.
Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми побудували вже близько 107 км цього загородження",- повідомили у Вармінсько-Мазурському відділі Прикордонної служби Польщі. Це більш ніж половина протяжності наземного відрізка кордону Польщі з РФ, що становить 198 км.
Загородження на цьому відрізку кордону почали будувати на початку листопада минулого року. Загородження складається з трьох рядів колючого дроту на металевих стовпах. Воно матиме 2,5 м заввишки та 3 м завширшки. Перед ним є сітка для диких звірів. Водночас, на початку квітня там розпочнуть монтувати так званий електронний бар’єр – детальну систему фіксації руху на кордоні.
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Тому так звана "Калінінградська область" не є володіннями рф.
Так само Японія має повне право повернути свої історичні землі які наразі окуповані свинособаками.
Це для москалів, напевно...