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Польща побудувала 107 кілометрів загороджень на кордоні з Калінінградською областю РФ

кордон,польща

Польща вже збудувала 107 км загороджень на кордоні з Калінінградською областю РФ.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми побудували вже близько 107 км цього загородження",- повідомили у Вармінсько-Мазурському відділі Прикордонної служби Польщі. Це більш ніж половина протяжності наземного відрізка кордону Польщі з РФ, що становить 198 км.

Загородження на цьому відрізку кордону почали будувати на початку листопада минулого року. Загородження складається з трьох рядів колючого дроту на металевих стовпах. Воно матиме 2,5 м заввишки та 3 м завширшки. Перед ним є сітка для диких звірів. Водночас, на початку квітня там розпочнуть монтувати так званий електронний бар’єр – детальну систему фіксації руху на кордоні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Польща встановлює протитанкові загородження на кордоні з РФ і Білоруссю. ФОТО

Автор: 

кордон (4762) Калінінград (95) Польща (8494) росія (65098)


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Топ коментарі
+8
Нападом на Україну було перекреслено всі угоди Потсдамської конференції 1945року!
Тому так звана "Калінінградська область" не є володіннями рф.
Так само Японія має повне право повернути свої історичні землі які наразі окуповані свинособаками.
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23.03.2023 19:32
+5
Арсений, учись!
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23.03.2023 19:15
+4
Всі відгороджуються від лєпрозорія.
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23.03.2023 19:29
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Арсений, учись!
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23.03.2023 19:15 Відповісти
А Зе?
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23.03.2023 19:36 Відповісти
зэ-лупа сам может научить НО не строительству оборонных сооружений а разоружению разрушению линии оборон
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23.03.2023 20:00 Відповісти
Рефлекси діють - мозок відпочиває.
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23.03.2023 19:48 Відповісти
В тебе до сих пір ригівська відрижка?
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23.03.2023 19:58 Відповісти
може й відрижка... але обрунтуй чого "ригівська" це ж Пєтя кроля з'їв а не Яник. Чи логіка то не твоє?
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23.03.2023 20:07 Відповісти
Може й Петя, але наратив про стіну постійно озвучували риги чомусь...
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23.03.2023 21:37 Відповісти
не знаю ніякого нарратива...знаю загальновідомий факт, а хто тобі що озвучує то суто твоя проблема...а ну накинь пару лінків де там риги претензії до стіни мають. Підозоюю тобі це взагалі наснилось
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23.03.2023 21:54 Відповісти
кацапи напишуть шо шиссот шиисят шєсть кілометрів...
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23.03.2023 19:17 Відповісти
коли я служив в СА,то була одна ділянка на кордоні з КНР,між двох горних хрібтів,яку перегораджували два ряди автоматичних ДОТів,розміщені вони були в шашковому порядку,перша линія стріляла на рівні 25-30 см,а друга 50-60 см,жоден кітаєц навіть не намагався спробувать...
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23.03.2023 19:17 Відповісти
ток пускайте , 380 вольт , ров с аллигатарами копайте , сейсмо системы обнаружения автоматические с пулеметами , что бы даже свиньи кацапские там не ходили .
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23.03.2023 19:22 Відповісти
что свиньи? черви что б не заползли!
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23.03.2023 20:42 Відповісти
Всі відгороджуються від лєпрозорія.
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23.03.2023 19:29 Відповісти
Нападом на Україну було перекреслено всі угоди Потсдамської конференції 1945року!
Тому так звана "Калінінградська область" не є володіннями рф.
Так само Японія має повне право повернути свої історичні землі які наразі окуповані свинособаками.
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23.03.2023 19:32 Відповісти
на жаль це не більше ніж твої приватні судження
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23.03.2023 20:41 Відповісти
вважаєте що Японія може забути за свої острови?
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23.03.2023 20:49 Відповісти
вважаєте що перші два реченя розтанули?
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23.03.2023 21:02 Відповісти
Тим більше, що Кенінсберг був переданий в оренду СРСР на 50 років (1945-1995), про що є відповідний документ. А що німці не вимагають його повернення, так ще фаберже не виросли...
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23.05.2023 20:50 Відповісти
Зачем? Кениксбергу пора в родную гавань.
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23.03.2023 19:49 Відповісти
арсеній "шумів" - а тут тихо побудували
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23.03.2023 19:53 Відповісти
Де тихо будували? Поляки про кожен протитанковий їжак вже розповіли по 30 раз.
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23.03.2023 20:20 Відповісти
Поляки оце все будують точно не тому, що очікують небезпеку звідтіля....мабуть якийсь бізнес, а укріплення кордону як побічний бонус.
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23.03.2023 20:30 Відповісти
Правильніше буде 107 км з Крулевецкой областю.
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10.05.2023 12:26 Відповісти
Перед ним є сітка для диких звірів. Джерело:
Це для москалів, напевно...
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23.05.2023 20:46 Відповісти
 
 