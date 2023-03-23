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Новини
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Компенсації за зруйновані житла в першу чергу отримають багатодітні родини та військові

шуляк

Черга формується автоматично, втім перевага надаватиметься військовослужбовцям, багатодітним сім’ям, особам з інвалідністю та демобілізованим.

Про це в інтерв'ю виданню Kyiv Post розповіла голова комітету з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга народу" Олену Шуляк, передає Цензор.НЕТ. 

Розгляд заявок на отримання компенсації за зруйноване або пошкоджене внаслідок війни житло відбуватиметься через цифрові інструменти, тому жодна комісія не зможе впливати на черговість заявок. Проте перевага надаватиметься військовослужбовцям, багатодітним сім'ям, особам з інвалідністю та демобілізованим.

Також читайте: Понад 335 тисяч заявок подали українці на компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло, – Шуляк

За словами Шуляк механізм оцінки вартості зруйнованого житла ще напрацьовується, але головна мета - це дати можливість громадянину купити житло за ринковою вартістю. 

"Якщо ти громадянин України, і в тебе зруйноване житло, ти маєш право отримати компенсацію. Компенсація є двох видів. Якщо в тебе знищена квартира, ти отримаєш житловий сертифікат, вартість якого розраховується дуже просто. Береться метраж квартири, який зафіксований в правовстановлюючих документах, і помножується на вартість для компенсації, яку визначить уряд. Для кожного регіону він буде свій з урахуванням різних характеристик", - розповіла вона.

Житловий сертифікат можна буде використати в будь якому населенному пункті, а не тільки там, де була зруйнована домівка. 

За словами Шуляк, для власників приватних будиночків - ширший вибір. Вони можуть або отримати житловий сертифікат і обміняти його на квартиру, або отримати цільові кошти на придбання будівельних матеріалів чи виконання будівельних робіт, щоб збудувати свій будинок на тій же земельній ділянці, де він був зруйнований.

Як повідомлялося, перші компенсації мають бути надані в травні. Джерелом фінансування для таких компенсацій стане Фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ. До цього фонду були спрямовані перші 17 млрд грн, арештовані кошти дочірніх банків "Сбербанку" та інших російських банків, які працювали в Україні. 

Також читайте: У ВР зареєстровано законопроєкт Шуляк, що передбачає здорожчання будівельних робіт у чинних договорах за рішенням експертної організації, - "Наші гроші"

компенсації (693) Шуляк Олена (129) відбудова (354)


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Топ коментарі
+7
Ну да,это же дома не депутатов,а простых не виновных украинцев,можно и тут поиздеваться над ними. Сложно, поставить фиксированную цену допустим по 1 тысячи баксов за м2 ? А у кого деньги сгорели,накопления все ,тому ЩО 2500 в зубы и на ребёнка 3000 грн,а депутататам миллионы+ конверты с долЯрами? Вот скажите для чего мы избираем законотварей,чтоб они издевались над людьми? Если уже бухтят о компенсациях,значит всё что происходило это обычный сговор по выдавливанию людей из бывшей их земли. Зеленский ОБОЖАЮ тебя ,красава так развести миллионы граждан нужно уметь.
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23.03.2023 19:29
+3
А люди похилого віку, які ледь виживають ???
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23.03.2023 19:20
+3
знову ця пі...да рижа вилізла???
з якого розрахунку буде братися виплата???
ми ж йдемо в європу
штрафи європейські
а чи не будуть підрахунки сссровські???
бо кажуть вже десь видали,
аж по 73 тисячі грн
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23.03.2023 19:38
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А люди похилого віку, які ледь виживають ???
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23.03.2023 19:20 Відповісти
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23.03.2023 19:24 Відповісти
А Бабуськам??? По відео які викладали, то там Діди та Бабусі поранені. То ото шо їм?
Хоча цеж слуги народу, там станеться
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23.03.2023 19:25 Відповісти
Це я про Запоріжжя
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23.03.2023 19:26 Відповісти
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23.03.2023 19:36 Відповісти
Це Бабуськам бородата? ото їм хєра
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23.03.2023 19:44 Відповісти
Вже зрозуміло, хто освоїть цей бюджет
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23.03.2023 19:27 Відповісти
Ну да,это же дома не депутатов,а простых не виновных украинцев,можно и тут поиздеваться над ними. Сложно, поставить фиксированную цену допустим по 1 тысячи баксов за м2 ? А у кого деньги сгорели,накопления все ,тому ЩО 2500 в зубы и на ребёнка 3000 грн,а депутататам миллионы+ конверты с долЯрами? Вот скажите для чего мы избираем законотварей,чтоб они издевались над людьми? Если уже бухтят о компенсациях,значит всё что происходило это обычный сговор по выдавливанию людей из бывшей их земли. Зеленский ОБОЖАЮ тебя ,красава так развести миллионы граждан нужно уметь.
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23.03.2023 19:29 Відповісти
знову ця пі...да рижа вилізла???
з якого розрахунку буде братися виплата???
ми ж йдемо в європу
штрафи європейські
а чи не будуть підрахунки сссровські???
бо кажуть вже десь видали,
аж по 73 тисячі грн
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23.03.2023 19:38 Відповісти
В Покровске выдали,Донецкая область.Районный центр между прочим..Хер что за эти деньги купишь..По 78 тыс дали примерно за квартиру,уроды епані
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23.03.2023 22:28 Відповісти
третина від зарплати нардепідера...
бо від доходу буде 0,1%
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23.03.2023 22:44 Відповісти
почалося.....
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23.03.2023 19:42 Відповісти
«Деточка», а ти взагалі читала той «Закон»?!

» Все дуже просто» ?

Та невже!?

Чому держава не « компенсує» житло напряму кожному громадянину « грошима»?

Чому Держава створила Посередника, якій буде « оперувати» житловими сертііікатами?

Навіщо створювати цілий клас спекулянтів «інвесторів», які будуть « будувати , продавати та маніпулювати», як це було з сертііікатами в 90х роках?

Шквал скарг та судебних позивов ще попереду.

А ти про «чергу»….

Черга це ніщо у порівнянні з проблемами, закладенними у «Законі».
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23.03.2023 19:48 Відповісти
Зелені тварі переплюнули навіть Януковоща.
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23.03.2023 19:58 Відповісти
"Розгляд заявок на отримання компенсації за зруйноване або пошкоджене внаслідок війни житло відбуватиметься через цифрові інструменти, тому жодна комісія не зможе впливати на черговість заявок. Проте перевага надаватиметься військовослужбовцям, багатодітним сім'ям, особам з інвалідністю та демобілізованим."
Протиріче сама собі. Готується підгрунтя для зловживань. Для звичайних людей - вічна черга.
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23.03.2023 20:04 Відповісти
такая же бодяга будет как и с дровами..........................................................бла и бла ****............................................................................................................................
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23.03.2023 21:04 Відповісти
 
 