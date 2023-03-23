Компенсації за зруйновані житла в першу чергу отримають багатодітні родини та військові

Черга формується автоматично, втім перевага надаватиметься військовослужбовцям, багатодітним сім’ям, особам з інвалідністю та демобілізованим.

Про це в інтерв'ю виданню Kyiv Post розповіла голова комітету з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга народу" Олену Шуляк, передає Цензор.НЕТ.

Розгляд заявок на отримання компенсації за зруйноване або пошкоджене внаслідок війни житло відбуватиметься через цифрові інструменти, тому жодна комісія не зможе впливати на черговість заявок. Проте перевага надаватиметься військовослужбовцям, багатодітним сім'ям, особам з інвалідністю та демобілізованим.

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За словами Шуляк механізм оцінки вартості зруйнованого житла ще напрацьовується, але головна мета - це дати можливість громадянину купити житло за ринковою вартістю.

"Якщо ти громадянин України, і в тебе зруйноване житло, ти маєш право отримати компенсацію. Компенсація є двох видів. Якщо в тебе знищена квартира, ти отримаєш житловий сертифікат, вартість якого розраховується дуже просто. Береться метраж квартири, який зафіксований в правовстановлюючих документах, і помножується на вартість для компенсації, яку визначить уряд. Для кожного регіону він буде свій з урахуванням різних характеристик", - розповіла вона.

Житловий сертифікат можна буде використати в будь якому населенному пункті, а не тільки там, де була зруйнована домівка.

За словами Шуляк, для власників приватних будиночків - ширший вибір. Вони можуть або отримати житловий сертифікат і обміняти його на квартиру, або отримати цільові кошти на придбання будівельних матеріалів чи виконання будівельних робіт, щоб збудувати свій будинок на тій же земельній ділянці, де він був зруйнований.

Як повідомлялося, перші компенсації мають бути надані в травні. Джерелом фінансування для таких компенсацій стане Фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ. До цього фонду були спрямовані перші 17 млрд грн, арештовані кошти дочірніх банків "Сбербанку" та інших російських банків, які працювали в Україні.

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