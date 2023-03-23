Воїн із Закарпаття Владислав Кіш загинув під час боїв на сході України
На передовій загинув Владислав Кіш - воїн з села Сасово Королівської громади Берегівського району Закарпатської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Королівської громади.
"З глибоким сумом повідомляємо, що під час ведення боїв на сході країни у війні з російськими окупантами, загинув житель Королівської громади (села Сасово) - КІШ Владислав Васильович!
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам загиблого воїна.
Про дату і час зустрічі Героя та прощання буде додатково повідомлено", - вказали в громаді.
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