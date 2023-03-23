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Новини Війна
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Лідери ЄС засудили військову підтримку Росії з боку Білорусі та Ірану, - резолюція саміту

єс

Європейська рада за підсумками зустрічі в четвер засудила агресію Росії проти України, а також військову допомогу, яку російській стороні надають інші держави.

Про це йдеться у висновках саміту ЄС щодо України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Європейська рада засуджує військову підтримку агресивної війни Росії, що триває, з боку Ірану та Білорусі. Вона закликає всі країни не надавати матеріальну або іншу підтримку агресивній війні Росії", – йдеться в документі.

Крім того, лідери ЄС наголосили на рішучому засудженні агресивної війни Росії проти України, яка є явним порушенням Статуту ООН, і підкреслили непохитну підтримку з боку ЄС "незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та її невід'ємного права на самооборону від російської агресії".

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Європейська рада окремо нагадала про ухвалену в лютому резолюцію Генеральної Асамблеї ООН про досягнення миру в Україні й підтвердила підтримку запропонованої Києвом десятикрокової "формули миру".

"Росія повинна припинити свою агресію і негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили і маріонеток з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – підкреслюється у висновках.

Крім того, лідери ЄС закликали Росію дотримуватись міжнародного права, а також "узяли до уваги ордери на арешт, нещодавно видані Міжнародним кримінальним судом проти президента Росії та його уповноваженої з прав дитини за воєнний злочин незаконної депортації та переміщення українських дітей з окупованих районів України до Росії".

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Білорусь (7928) Іран (2026) росія (65098) Євросоюз (13391)


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Таки засудили. Ай молодці. Скільки років за гратами і кому конкретно призначили?
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23.03.2023 20:46 Відповісти
ну буде тепер "військова підтримка росії з боку білорусі та ірану" засуджена і що з того ?

чи може санкцій якихось додали ?
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23.03.2023 20:47 Відповісти
Тепер їм (Білорусії та Ірану) порядна людина руки не простягне! Хіба що за грошима...
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23.03.2023 21:20 Відповісти
і , і навіть мад'яри не заблокували цю резолюцію?
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23.03.2023 21:31 Відповісти
🤣🤣🤡
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24.03.2023 05:57 Відповісти
 
 