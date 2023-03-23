38 країн ОБСЄ ініціювали перевірку порушень прав людини в Білорусі

Тридцять вісім держав-учасниць Організації з безпеки та співробітництва в Європі в четвер задіяли так званий Московський механізм для вивчення "загроз виконанню положень у сфері людського виміру, що виникають у зв’язку з порушеннями прав людини в Республіці Білорусь".

Про це йдеться в повідомленні ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Московський механізм ОБСЄ надає можливість державам-учасницям направляти місії експертів для надання допомоги у вирішенні конкретного питання або проблеми, що стосується людського виміру ОБСЄ.

До 38 держав-учасниць, які звернулися до Московського механізму в цій справі, належать зокрема майже всі держави-члени Європейського Союзу, а також Швейцарія, Україна, Велика Британія і США.

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Як пояснили у відповідних заявах зовнішньополітичні відомства країн-ініціаторів, з моменту останнього використання Московського механізму щодо Білорусі у вересні 2020 року "білоруська влада не відреагувала на серйозні звинувачення в порушеннях і зловживаннях" й повністю проігнорувала його рекомендації.

"Понад те, білоруська влада вдалася до подальших дій, які поглиблюють і розширюють наші занепокоєння щодо виконання Білоруссю зобов'язань у сфері людського виміру ОБСЄ, зокрема, через продовження сприяння агресивній війні Російської Федерації проти України", – наголошується в заявах.

Ініціатори Московського механізму щодо Білорусі очікують, що експерти встановлять факти, що стосуються порушень прав людини, й повідомлять про них, а також нададуть Білорусі, ОБСЄ та міжнародному співтовариству рекомендації щодо можливих шляхів вирішення порушених питань.

Нагадаємо, востаннє Московський механізм ОБСЄ був задіяний 28 липня 2022 року щодо Російської Федерації.