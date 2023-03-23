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38 країн ОБСЄ ініціювали перевірку порушень прав людини в Білорусі

обсє

Тридцять вісім держав-учасниць Організації з безпеки та співробітництва в Європі в четвер задіяли так званий Московський механізм для вивчення "загроз виконанню положень у сфері людського виміру, що виникають у зв’язку з порушеннями прав людини в Республіці Білорусь".

Про це йдеться в повідомленні ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Московський механізм ОБСЄ надає можливість державам-учасницям направляти місії експертів для надання допомоги у вирішенні конкретного питання або проблеми, що стосується людського виміру ОБСЄ.

До 38 держав-учасниць, які звернулися до Московського механізму в цій справі, належать зокрема майже всі держави-члени Європейського Союзу, а також Швейцарія, Україна, Велика Британія і США.

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Як пояснили у відповідних заявах зовнішньополітичні відомства країн-ініціаторів, з моменту останнього використання Московського механізму щодо Білорусі у вересні 2020 року "білоруська влада не відреагувала на серйозні звинувачення в порушеннях і зловживаннях" й повністю проігнорувала його рекомендації.

"Понад те, білоруська влада вдалася до подальших дій, які поглиблюють і розширюють наші занепокоєння щодо виконання Білоруссю зобов'язань у сфері людського виміру ОБСЄ, зокрема, через продовження сприяння агресивній війні Російської Федерації проти України", – наголошується в заявах.

Ініціатори Московського механізму щодо Білорусі очікують, що експерти встановлять факти, що стосуються порушень прав людини, й повідомлять про них, а також нададуть Білорусі, ОБСЄ та міжнародному співтовариству рекомендації щодо можливих шляхів вирішення порушених питань.

Нагадаємо, востаннє Московський механізм ОБСЄ був задіяний 28 липня 2022 року щодо Російської Федерації.

Автор: 

Білорусь (7928) ОБСЄ (3504) права людини (611) перевірка (1231)


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Топ коментарі
+2
Новини білорашки треба читати хоча б для того щоб бачити майбутнє України
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23.03.2023 21:20
+1
Права людини по мацьковському механізму у ОБСЄ...
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23.03.2023 21:00
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Права людини по мацьковському механізму у ОБСЄ...
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23.03.2023 21:00 Відповісти
нy звідки у лапатних смєрдав права людини???
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23.03.2023 21:15 Відповісти
Новини білорашки треба читати хоча б для того щоб бачити майбутнє України
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23.03.2023 21:20 Відповісти
Якось дивно бачити в одному реченні слова "людина" і "московія"... Не кажучи вже про "права"... Може то на увазі мали туристів і співробітникив іноземних представництв та компаній? Бо інших людей там не може бути за визначенням "московії". 🤔
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23.03.2023 21:23 Відповісти
Хочеться сподіватися, що "московський механізм" - це алгоритм виявлення порушень прав людини на московії із наступними санкціями (список Магнітського в т.ін.)
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23.03.2023 21:38 Відповісти
перевірте права людей в Україні
проаналізуйте, під кого та для чого пишуться закони
перевірте все!!!!!!
і скажіть Українцям, всьому світу правду про зелену банду яка узурпувала владу і працює проти народу
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23.03.2023 21:41 Відповісти
Там не страшно
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23.03.2023 22:43 Відповісти
Вэлкам! Для таких идиотов у нас 24/7 работает санаторий на Окрестина. Отдохнёте от войны, поправите здоровье.

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24.03.2023 08:51 Відповісти
Бійся мене🙄
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24.03.2023 11:18 Відповісти
це як дають премії тупості за найочевидніші і непотрібні дослідження, обсє таку б отримали,

які права людей в тоталітарному режимі?
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24.03.2023 00:28 Відповісти
 
 