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Президент МОК Бах продовжує виправдовувати потенційну участь росіян і білорусів в Олімпіаді: "Ми маємо бути політично нейтральними"

томас,бах

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах вмовляє посадовців розділяти спорт і політику, таким чином захищаючи сумнівне право російських і білоруських спортсменів брати участь в Іграх у Парижі 2024 року.

Про це йдеться у матеріалі CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо політика вирішує, хто може брати участь у змаганнях, тоді спорт і спортсмени стають інструментами політики. Тоді спорт не може передати свою об’єднуючу силу. Ми повинні бути політично нейтральними, але не аполітичними. Ми добре знаємо, що світом керує політика. Ми добре знаємо, що наші рішення мають політичні наслідки, і ми повинні враховувати це в наших міркуваннях. Але ми не повинні робити помилку, підносячи себе до арбітрів політичних суперечок, тому що політична влада нас розчавить", - сказав Бах в німецькому Ессені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зроблю все, що в моїх силах, щоб росіян та білорусів не було на Олімпіаді-2024, - мер Парижа Ідальго

Він переконував, що "Україна хоче, і це пряма цитата, "повної ізоляції всіх росіян". Деякі присутні на цих словах аплодували.

"Для нас це дилема і абсолютно нова ситуація. Якщо ми виключимо спортсменів з політичних причин, ми зіткнемося з занепадом міжнародної спортивної системи. Ми відчуваємо, страждаємо і розуміємо український народ і спортсменів. З іншого боку, ми як глобальна організація несемо відповідальність за права людини та Олімпійську хартію", – додав Бах.

Нагадаємо, Україна закликає партнерів бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо на неї допустять спортсменів з Росії та Білорусі. Зокрема, на цьому наголошує президент Володимир Зеленський.

У січні МОК окреслив багатоетапний план для російських і білоруських спортсменів для участі в майбутніх літніх Іграх 2024 року в Парижі та зимових Іграх 2026 року в Мілані. Його розкритикували США, Канада та більшість європейських країн.

Також читайте: Якщо спортсменів з РФ допустять до Олімпійських ігор, лише питання часу, коли Росія змусить їх підіграти пропаганді війни, - Зеленський

Згодом понад 30 інших країн-"однодумців" підтримали запропоновану заборону російським і білоруським спортсменам брати участь у міжнародних спортивних змаганнях.

Автор: 

МОК (173) Олімпіада (687) Бах Томас (13)


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Топ коментарі
+41
Тут не политика, тут война и военные преступления.
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23.03.2023 21:53
+25
Продажний поц!
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23.03.2023 21:54
+18
Мерзота. Корумпована мерзота.
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23.03.2023 22:02
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Тут не политика, тут война и военные преступления.
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23.03.2023 21:53 Відповісти
Политика это одно. Преднамеренное убийство людей сотнями тысяч - это совсем другое.

по такой логике, если кто спортсмен, но сидит в тюрьме, то его надо выпустить - поиграть на олимпиаде - он же аполитичен .
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23.03.2023 22:07 Відповісти
Продажний поц!
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23.03.2023 21:54 Відповісти
звісно...давай Бах приїзджай в Бахмут і розповіси це там...
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23.03.2023 21:56 Відповісти
Лицемірно підміняє війну "палітікай".
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23.03.2023 21:56 Відповісти
"..Та отримувати політично нейтральне бабло, яке нейтрально не смердить." - додав він.
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23.03.2023 21:56 Відповісти
****.
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23.03.2023 21:56 Відповісти
ВЫРОДКИ - МРАЗИ ВСЕ ,КТО НАЗЫВАЕТ ,КРОВАВЫЙ РАШИСТСКИЙ ТЕРРОР ,УКРАИНЫ И ЕЕ МИРНЫХ ГРАЖДАН - ПОЛИТИКОЙ
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24.03.2023 07:55 Відповісти
Пусть кто-нибудь придёт к нему домой и вбет его жену, а он пусть останется политически нейтральным.
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23.03.2023 21:57 Відповісти
Якщо бербока зробити фінансово нейтральним, то він одразу зацікавиться політикою
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23.03.2023 21:58 Відповісти
Дядя Томас ти дурак-і це не запитання...
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23.03.2023 22:00 Відповісти
Це не політика довбодятел ти корумпований,це тероризм та геноцид,криваві гроші брати у кацапиів не соромно,СКОТИНЯКА?
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23.03.2023 22:01 Відповісти
Все дійде до того, що він просто *********** і втратить посаду. Західні лідери закусилися, щоб по повній наказати і ізолювати той ху йло стан.
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23.03.2023 22:02 Відповісти
Мерзота. Корумпована мерзота.
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23.03.2023 22:02 Відповісти
Кренделя , якому вперше збрело в голову заявити що - спорт внє палітікі , треба повісити за крашанки .. . Знаю мільйон прикладів того як спорт впливав на політику , і жодного - коли спорт був поза політикою .
До речі , там наш васяня лома знову висрався в інстаграмі . Гнида . Кацапня йому в коментарях влаштувала мало не овації .
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23.03.2023 22:04 Відповісти
В свій час був "зачеплений" фсб. Ну так й@баний ти придурок.. .Йди у відставку. Ні..Буде відробляти. Видно гарно зашкварився.
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23.03.2023 22:04 Відповісти
Казли, яка може бути політика з фашистами - терористами? Цих виродків тільки бабло цікавить.
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23.03.2023 22:06 Відповісти
А можно этого баха переселить, ну хотя бы в Краматорск? Не на долго. Месяца на три. Думаю, хозяева одной из пустующих квартир были бы не против, если бы такой интеллигентный господин присмотрел бы за их квартиркой.
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23.03.2023 22:07 Відповісти
Дядько хоче Новічка… Насипте йому пригоршню.
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23.03.2023 22:08 Відповісти
predstavnyku krainy- agresora ta vbyvzi moskovii ne majut´ prava navit´znahodytysja poru4 iz normal´nymy zivilizovznymy ljudmy, bo usi vony- ze mini- hujlo 👺
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23.03.2023 22:08 Відповісти
Чекаю на команду Талібан - мабуть, круті спортсмени.
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23.03.2023 22:11 Відповісти
тобто іділ, аль-каїді теж можна виступати? внє палітікі? гнида продажна смердюча пика
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23.03.2023 22:13 Відповісти
Впертіст-перша ознака тупості.
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23.03.2023 22:14 Відповісти
Добре, що такий бах не очолював Олімпійський комітет у 1940 та 1944 рр. Бо за його головування ці ігри були б обов'язково проведені із запрошенням "спортсменів" з Німеччини, Італії, Японії, Туреччини...
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23.03.2023 22:14 Відповісти
цікаво як що завтра у його будинок прилитить ракета і вб'є його родину! він теж буде рахувати це політикою?
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23.03.2023 22:14 Відповісти
Знаєте, якби він закликав допустити до Олімпіади москалів, які відкрито виступили із осудом війни і загарбницьких дій свого режиму, я б ще якось віддалено зрозумів... Але він ж навіть цього не пропонує!
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23.03.2023 22:18 Відповісти
***** Баху бахнув пару лямів а Ви терпіть
а бойкот не пробували???
хай Бах судить вату, бульбонів китайців та ПАР
всі медалі поїдуть в піднебесну
маячня це все, так як європа не може впоратись з Орбаном...
возня та маячня
хотіли б, поставили б на місца на раз...
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23.03.2023 22:22 Відповісти
"Довбойоб" - це не тільки морально-психологічний стан людини!
У світі ******** подій, це щей цінник людини...
Якщо "довбойоба" можна рахувати за "людину"...
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23.03.2023 22:22 Відповісти
"Ми маємо бути політично нейтральними"...
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23.03.2023 22:27 Відповісти
Бабло Спорт вне политики!
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23.03.2023 22:31 Відповісти
Спорт об'єднує, каже. Угу, особливо футбол. Зазвичай, після матчів команд різних країн фанати одних починають цілувати фанатів інших. Частенько заціловують до смерті та розрухи на вулицях міст. Таке собі об'єднання, скажу я вам.
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23.03.2023 22:32 Відповісти
Іуда, і скільки кривавих ********* тобі відсипала москальня за твою "нейтральність"??
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23.03.2023 22:38 Відповісти
Гитлер тоже начинал с Олимпийских игор, зимних и летних 1936года.
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23.03.2023 22:40 Відповісти
Нехай гнида ще гітлера запросить!
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23.03.2023 22:42 Відповісти
Да все просто. В его дом не прилетел снаряд. Его жену нетрахнули российские солдаты по кругу. Его самого не расстреляли в машине на дороге.
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23.03.2023 22:42 Відповісти
нехай відділить спортсменів від прапорів держав від яких вони виступають. Нехай тоді спортсмени змагаються між собою, представляючи самих себе без згадки громадянства і національностей. Це буде ідеальний 100
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23.03.2023 22:46 Відповісти
Ото воно *******
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23.03.2023 22:47 Відповісти
По моєму Баха давно треба вже замінити, хоча б на Моцарта, а краще Бетховена.
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23.03.2023 22:48 Відповісти
Пора баха взять за жопу и посмотреть на какое бабло оно живет а потом можно говорить про спорт и политику и где его место на нарах и вот как раз там можно подселить в камеру его друзей с раши и белораши и будет ему спорт без политики в рамках одной камеры и не важно какой у них там спорт будет
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23.03.2023 22:54 Відповісти
Бреше що кацап
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23.03.2023 23:01 Відповісти
Якби він сказав розділяти спорт і війну, йому б ніхто не повірив.
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23.03.2023 23:12 Відповісти
Може ФБР пора потрясти рахунки цього придурка ? Явно проплачений кадр
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23.03.2023 23:45 Відповісти
нейтрально підтримувати фашистів, це як?
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24.03.2023 00:17 Відповісти
Підарбах.
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24.03.2023 00:41 Відповісти
Бах має шикарний БЛАТтер у лаптів.
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24.03.2023 01:41 Відповісти
Так ты во 2ю мировую и фашиков пригласил бы....
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24.03.2023 05:08 Відповісти
На ОІ треба відминити:
1. демонстрацію флагів і будь-яких нац. кольорів на одязі учасників та всіх присутніх,
2. виконання гімна на честь переможця,
3. медальний залік серед країн,
4. будь-яке державне фінансування участі спортсменів в Іграх.

Тільки тоді можна починати говорити про "спорт поза політикою".
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24.03.2023 06:03 Відповісти
ФИФА тоже так говорили ,брали и говорили....агрессор не должен учавствовать на олимпиаде. СЛАВА УКРАИНЕ!
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24.03.2023 06:14 Відповісти
шлюха
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24.03.2023 07:00 Відповісти
ну то може проведе якісь "змагання" в динири чи линири?
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24.03.2023 08:11 Відповісти
А этому мудаку-либерасту никто не сказал, что даже в Древней Греции во время проведения Олимпийских игр не должно было быть войн!
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24.03.2023 09:16 Відповісти
продажный прокацапский *****!ненавижу мразь!
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24.03.2023 20:56 Відповісти
 
 