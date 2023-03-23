Президент МОК Бах продовжує виправдовувати потенційну участь росіян і білорусів в Олімпіаді: "Ми маємо бути політично нейтральними"
Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах вмовляє посадовців розділяти спорт і політику, таким чином захищаючи сумнівне право російських і білоруських спортсменів брати участь в Іграх у Парижі 2024 року.
Про це йдеться у матеріалі CNN, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо політика вирішує, хто може брати участь у змаганнях, тоді спорт і спортсмени стають інструментами політики. Тоді спорт не може передати свою об’єднуючу силу. Ми повинні бути політично нейтральними, але не аполітичними. Ми добре знаємо, що світом керує політика. Ми добре знаємо, що наші рішення мають політичні наслідки, і ми повинні враховувати це в наших міркуваннях. Але ми не повинні робити помилку, підносячи себе до арбітрів політичних суперечок, тому що політична влада нас розчавить", - сказав Бах в німецькому Ессені.
Він переконував, що "Україна хоче, і це пряма цитата, "повної ізоляції всіх росіян". Деякі присутні на цих словах аплодували.
"Для нас це дилема і абсолютно нова ситуація. Якщо ми виключимо спортсменів з політичних причин, ми зіткнемося з занепадом міжнародної спортивної системи. Ми відчуваємо, страждаємо і розуміємо український народ і спортсменів. З іншого боку, ми як глобальна організація несемо відповідальність за права людини та Олімпійську хартію", – додав Бах.
Нагадаємо, Україна закликає партнерів бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо на неї допустять спортсменів з Росії та Білорусі. Зокрема, на цьому наголошує президент Володимир Зеленський.
У січні МОК окреслив багатоетапний план для російських і білоруських спортсменів для участі в майбутніх літніх Іграх 2024 року в Парижі та зимових Іграх 2026 року в Мілані. Його розкритикували США, Канада та більшість європейських країн.
Згодом понад 30 інших країн-"однодумців" підтримали запропоновану заборону російським і білоруським спортсменам брати участь у міжнародних спортивних змаганнях.
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по такой логике, если кто спортсмен, но сидит в тюрьме, то его надо выпустить - поиграть на олимпиаде - он же аполитичен .
До речі , там наш васяня лома знову висрався в інстаграмі . Гнида . Кацапня йому в коментарях влаштувала мало не овації .
а бойкот не пробували???
хай Бах судить вату, бульбонів китайців та ПАР
всі медалі поїдуть в піднебесну
маячня це все, так як європа не може впоратись з Орбаном...
возня та маячня
хотіли б, поставили б на місца на раз...
У світі ******** подій, це щей цінник людини...
Якщо "довбойоба" можна рахувати за "людину"...
БаблоСпорт вне политики!
1. демонстрацію флагів і будь-яких нац. кольорів на одязі учасників та всіх присутніх,
2. виконання гімна на честь переможця,
3. медальний залік серед країн,
4. будь-яке державне фінансування участі спортсменів в Іграх.
Тільки тоді можна починати говорити про "спорт поза політикою".