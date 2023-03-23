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Новини Війна
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Росія атакувала Одещину з винищувачів: ППО збила дві ракети Х-59, - ОК "Південь"

ракета,х59

Росія ввечері завдала ракетного удару із винищувачів по Одеській області – ППО збила дві ракети Х-59.

Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"23 березня 2023 року, близько 21:30, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 класу "повітря-поверхня", випущені російськими винищувачами Су-35 з акваторії Чорного моря по Одещині", - йдеться у повідомленні.

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Росія атакувала Одещину з винищувачів: ППО збила дві ракети Х-59, - ОК Південь 01

Автор: 

обстріл (28392) Одеська область (3204)


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Топ коментарі
+9
Знищені кацапські ракети , які несуть смерть і слава Богу ,
і слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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23.03.2023 23:01
+7
https://www.facebook.com/ibistur/videos/891434635300344 А це казахи!
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23.03.2023 22:53
+6
авиаплатформы способные нести AIM-120 AMRAAM исключают запуск кацапских Х-59 по нашей территории.
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23.03.2023 23:00
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https://www.facebook.com/ibistur/videos/891434635300344 А це казахи!
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23.03.2023 22:53 Відповісти
Ото кацапська самка отримала від казашки. Вони, кацапидли, там дограються. В Казахстан вони не полізуть точно, бо там Китай вже давно свій купол протекторату над Астаною розкинув.
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24.03.2023 07:44 Відповісти
авиаплатформы способные нести AIM-120 AMRAAM исключают запуск кацапских Х-59 по нашей территории.
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23.03.2023 23:00 Відповісти
Знищені кацапські ракети , які несуть смерть і слава Богу ,
і слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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23.03.2023 23:01 Відповісти
де наші С-200? хто їх зняв з озброєння і знищив??? Грицацуєв, чи інший міністр оборони?
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23.03.2023 23:02 Відповісти
їх знищили 24 лютого 2022
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23.03.2023 23:20 Відповісти
Последние С-200 сняты с вооружения в 2013.
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24.03.2023 00:03 Відповісти
Якщо почепити Нептун на літак, то вийде та ж сама Х-59. Але вже 2й рік як треба бавовнити Московію, а у нас досі нема власної крилатої ракети.
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23.03.2023 23:06 Відповісти
Так уже и шахеды с севера летят
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23.03.2023 23:18 Відповісти
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
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23.03.2023 23:46 Відповісти
в мене одне питання...
чому на такому славетному русофобському порталі раісю в заголовку досі пишуть з великої літери?
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24.03.2023 00:10 Відповісти
Бачив і чув пуск ракет ППО і бачив два яскравих підриви. Спалахи вибухів на фоні ночі було добре видно, а звуку не було чути. Далеченько це від Одеси відбувалось.
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24.03.2023 07:37 Відповісти
 
 