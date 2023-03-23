Росія атакувала Одещину з винищувачів: ППО збила дві ракети Х-59, - ОК "Південь"

Росія ввечері завдала ракетного удару із винищувачів по Одеській області – ППО збила дві ракети Х-59.

Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"23 березня 2023 року, близько 21:30, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 класу "повітря-поверхня", випущені російськими винищувачами Су-35 з акваторії Чорного моря по Одещині", - йдеться у повідомленні.

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