Окупанти на захопленій Луганщині витратять 1,2 млн руб. на навчання підлітків "основ журналістики"
Російська адміністрація окупованих районів Луганщини отримає 1,2 млн рублів на навчання молодих "журналістів".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву, на грантові кошти Адміністрації президента РФ планується влаштувати "медіазону" в Алчевську. В ній до 30 листопада мають навчати підлітків "основ журналістики".
У Центрі нацспротиву переконані, що серед місцевих окупанти шукають молодих пропагандистів, адже наразі на захоплених регіонах більшість пропагандистів серед "місцевих ЗМІ" - це гастролери з РФ.
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Алекс Морган #552940
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