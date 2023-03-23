УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8752 відвідувача онлайн
Новини Війна
613 6

Окупанти на захопленій Луганщині витратять 1,2 млн руб. на навчання підлітків "основ журналістики"

пропаганда

Російська адміністрація окупованих районів Луганщини отримає 1,2 млн рублів на навчання молодих "журналістів".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву, на грантові кошти Адміністрації президента РФ планується влаштувати "медіазону" в Алчевську. В ній до 30 листопада мають навчати підлітків "основ журналістики".

У Центрі нацспротиву переконані, що серед місцевих окупанти шукають молодих пропагандистів, адже наразі на захоплених регіонах більшість пропагандистів серед "місцевих ЗМІ" - це гастролери з РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни планують створити 200 пропагандистських осередків в школах окупованої частини Донбасу

Автор: 

діти (5063) пропаганда (2801) Луганська область (4876)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А у Києві влада виділить 19 мільярдів на ремонт дворів "хрущівок" та мостів! Нате, викусіть
показати весь коментар
23.03.2023 23:37 Відповісти
Дамбаська санітарка і по сумісництву журналістиня.
показати весь коментар
23.03.2023 23:43 Відповісти
будуть жити з ампутованим мозком.
показати весь коментар
23.03.2023 23:50 Відповісти
У потомственних нащадків алкашів його там і не було.
показати весь коментар
24.03.2023 00:11 Відповісти
Як на мене, то забагато, наврядчи встигнуть витратити. Хіба що - розпилять.
показати весь коментар
23.03.2023 23:44 Відповісти
Как можно учить журналистике в стране в которой нет журналистов?
показати весь коментар
24.03.2023 06:41 Відповісти
 
 