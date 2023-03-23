Ордер на арешт Путіна є початком притягнення РФ та її лідерів до відповідальності, - Євросоюз

Рішення МКС щодо ордера на арешт президента РФ Путіна та його уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової є початком процесу притягнення Росії, її лідерів та всіх відповідальних осіб до відповідальності за вчинені в Україні злочини та звірства.

Про це повідомляється у заяві Євросоюзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У Євросоюзі наголосили, що злочини, скоєні Росією проти України та її народу, "не залишаться безкарними". У цьому зв’язку ЄС повністю підтримує зусилля України та міжнародної спільноти у цьому напрямку, "включаючи створення належного механізму переслідування злочину агресії, який викликає занепокоєння міжнародної спільноти загалом".

"У цьому контексті ми беремо до уваги рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) від 17 березня 2023 року про видачу ордерів на арешт володимира Путіна, президента Росії, а також Марії Львової-Бєлової, уповноваженого з прав дитини при президенті РФ. Ми розглядаємо це рішення МКС як початок процесу притягнення Росії, її лідерів та всіх відповідальних осіб до відповідальності за злочини та звірства, які вони наказують, дозволяють або вчиняють в Україні", - йдеться у заяві.

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Також в ЄС підтвердили свою підтримку розслідувань, які проводить прокурор МКС в Україні, і закликали всі держави-учасниці до повної співпраці. "Ми також підтверджуємо нашу підтримку роботи Спільної слідчої групи та вітаємо створення Міжнародного центру з переслідування злочину агресії проти України", - зазначається у заяві.

Вітаючи публікації Комісією ООН доповіді про російські злочини в України, в ЄС також закликає ОБСЄ та її держави-учасниці "продовжувати використовувати всі наявні інструменти ОБСЄ, зокрема московський механізм, для притягнення винних до відповідальності".