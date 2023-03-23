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Ордер на арешт Путіна є початком притягнення РФ та її лідерів до відповідальності, - Євросоюз

путін

Рішення МКС щодо ордера на арешт президента РФ Путіна та його уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової є початком процесу притягнення Росії, її лідерів та всіх відповідальних осіб до відповідальності за вчинені в Україні злочини та звірства.

Про це повідомляється у заяві Євросоюзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У Євросоюзі наголосили, що злочини, скоєні Росією проти України та її народу, "не залишаться безкарними". У цьому зв’язку ЄС повністю підтримує зусилля України та міжнародної спільноти у цьому напрямку, "включаючи створення належного механізму переслідування злочину агресії, який викликає занепокоєння міжнародної спільноти загалом".

"У цьому контексті ми беремо до уваги рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) від 17 березня 2023 року про видачу ордерів на арешт володимира Путіна, президента Росії, а також Марії Львової-Бєлової, уповноваженого з прав дитини при президенті РФ. Ми розглядаємо це рішення МКС як початок процесу притягнення Росії, її лідерів та всіх відповідальних осіб до відповідальності за злочини та звірства, які вони наказують, дозволяють або вчиняють в Україні", - йдеться у заяві.

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Також в ЄС підтвердили свою підтримку розслідувань, які проводить прокурор МКС в Україні, і закликали всі держави-учасниці до повної співпраці. "Ми також підтверджуємо нашу підтримку роботи Спільної слідчої групи та вітаємо створення Міжнародного центру з переслідування злочину агресії проти України", - зазначається у заяві.

Вітаючи публікації Комісією ООН доповіді про російські злочини в України, в ЄС також закликає ОБСЄ та її держави-учасниці "продовжувати використовувати всі наявні інструменти ОБСЄ, зокрема московський механізм, для притягнення винних до відповідальності".

Автор: 

ОБСЄ (3504) путін володимир (23790) Євросоюз (13391) Міжнародний кримінальний суд (327) воєнні злочини (1859)


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Топ коментарі
+7
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23.03.2023 23:53
+5
Вся ********* один колективний путін. Судити потрібно всіх.
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23.03.2023 23:47
+3
ВЕРХУШКУ СУДИТЬ , ПРОПАГАНДОНОВ ТОЖЕ , А биомасса без царя на паРаше никогда сама думать и жить не умела , так и сдохнет в междуусобицах , а что бы ускорить их подыхание - устроить экономический кризис , который ударит по паРашке и ее ,, друзьям,,
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23.03.2023 23:54
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Вся ********* один колективний путін. Судити потрібно всіх.
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23.03.2023 23:47 Відповісти
ВЕРХУШКУ СУДИТЬ , ПРОПАГАНДОНОВ ТОЖЕ , А биомасса без царя на паРаше никогда сама думать и жить не умела , так и сдохнет в междуусобицах , а что бы ускорить их подыхание - устроить экономический кризис , который ударит по паРашке и ее ,, друзьям,,
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23.03.2023 23:54 Відповісти
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23.03.2023 23:53 Відповісти
А Угорщина сказала, що не буде арештовувати
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24.03.2023 07:10 Відповісти
Їх лишать дотацій ЕС І ВОНИ , як миленькі, запоють нормальну пісню « ХУТИН *****»
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24.03.2023 07:22 Відповісти
Велика біда не заарештують то хлопнуть разом з орбаном, у світі є багато приватних військових організацій, що не проти такої реклами, грошей та всесвітнього визнання, а ще у наших Союзників США є цілий підрозділ що утилізовує от таких уй.обків по всьому світу
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24.03.2023 07:41 Відповісти
ЕС пытается усидеть на двух стульях: Двенадцать сенаторов-республиканцев призвали ЕС признать Корпус стражей исламской революции Ирана, террористической организацией.
Сенаторы предупредили Евросоюз о продолжающейся поддержке со стороны КСИР российских военных преступлений в Украине, которые использует иранские беспилотники.
Рынки ЕС, при отсутствии статуса террористической организации, остаются жизнеспособными источниками дохода КСИР.
Кстати, Украина, тоже, пытается усидеть на двух стульях, беспилотники Ирана уничтожают города и население страны, но Украина не только, не разорвала дипотношения с Ираном, но, даже, не отозвала своего посла.
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24.03.2023 00:06 Відповісти
Жах ‼️‼️‼️
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24.03.2023 00:08 Відповісти
Який жах Всі на 2 стільцях намагаються всидіти, окрім рососії та впевнено сидить на пляшці уже який рік підряд!
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24.03.2023 07:37 Відповісти
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24.03.2023 00:07 Відповісти
Ви там вапщє страх патєрялі? Дімка мєдвєдєв ж сказав, шо сатрьот в ядєрний пєпєл за путіна🤪
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24.03.2023 00:08 Відповісти
абрахамія дуже просить відізвать ордер на арешт *****, бо саме ***** допомогав арахамовичу врятувати 100 500 дітей.
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24.03.2023 00:15 Відповісти
 
 