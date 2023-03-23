Всесвітня організація легкої атлетики зняла з Росії пов’язані з допінгом санкції, але до змагань не допустить

Керівний орган світової легкої атлетики, World Athletics, оголосив 23 березня, що скасовує обмеження, запроваджені проти Всеросійської федерації легкої атлетики у зв’язку з порушеннями антидопінгових правил.

Але це не означає, що російські спортсмени повернуться до змагань, уточнив президент World Athletics Себастьян Коу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Рада (організації) погодилася відновити повноваження Російської Федерації (RusAF) після семи років відсторонення, і це, звичайно, було повʼязано з кричущими інституційними порушеннями допінгових правил. Однак спортсмени, офіційні особи та допоміжний персонал з Росії та Білорусі все ще виключені з змагань в осяжному майбутньому через вторгнення Росії в Україну", – йдеться в заяві World Athletics.

Нагадаємо, членство Росії в Міжнародній асоціації легкоатлетичних федерацій (тепер - World Athletics) було призупинено в 2015 році на тлі масштабного допінгового скандалу. Тоді ж IAAF створила робочу групу на чолі з Руне Андерсеном для спільної реалізації "дорожньої карти" з поновлення ВФЛА в правах. Однак російська сторона виконала не всі умови для поновлення. Обмеження періодично поновлювалися.

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