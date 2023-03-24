Наступний пакет санкцій ЄС проти Росії буде націлений на боротьбу з обходом чинних обмежень, - фон дер Ляєн
ЄС планує у наступному, одинадцятому, пакеті санкцій проти Росії приділити увагу боротьбі проти обходу введених раніше обмежувальних заходів.
Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У 11-му пакеті санкцій ми сконцентруємося насамперед на боротьбі проти обходу обмежувальних заходів", - сказала вона на пресконференції за підсумками першого дня саміту ЄС.
При цьому фон дер Ляєн зазначила, що певні заходи в цьому напрямку в ЄС вжили ще під час затвердження десятого пакету санкцій.
Коли планується розпочати роботу над 11-м пакетом санкцій очільниця Єврокомісії не уточнила.
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Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар24.03.2023 01:06 Відповісти Мені подобається 0
Trevo Trow
показати весь коментар24.03.2023 01:23 Відповісти Мені подобається 0
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