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Новини Санкції проти Росії Санкції ЄС
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Наступний пакет санкцій ЄС проти Росії буде націлений на боротьбу з обходом чинних обмежень, - фон дер Ляєн

санкции

ЄС планує у наступному, одинадцятому, пакеті санкцій проти Росії приділити увагу боротьбі проти обходу введених раніше обмежувальних заходів.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У 11-му пакеті санкцій ми сконцентруємося насамперед на боротьбі проти обходу обмежувальних заходів", - сказала вона на пресконференції за підсумками першого дня саміту ЄС.

При цьому фон дер Ляєн зазначила, що певні заходи в цьому напрямку в ЄС вжили ще під час затвердження десятого пакету санкцій.

Коли планується розпочати роботу над 11-м пакетом санкцій очільниця Єврокомісії не уточнила.

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24.03.2023 01:06 Відповісти
За кожним обходом санкцій стоїть якийсь банк. Без санкцій на такі банки всі пакети будуть лише імітацією боротьби.
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24.03.2023 01:23 Відповісти
 
 