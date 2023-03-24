Припинення допомоги від США та союзників матиме катастрофічні наслідки для України, - Блінкен
Адміністрація Байдена розраховує, що поточного запланованого фінансування України має вистачити на більшу частину 2023 року.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Останнє доповнення (для фінансування України на 45 млрд доларів - ред.) забезпечує нам більшу частину цього року", - сказав Блінкен. При цьому держсекретар не уточнив, коли адміністрації президента Байдена доведеться звернутися до Сенату та Палати представників за новими коштами для України.
Очільник Держдепу також відповів на стурбованість конгресменів тим, що надані гроші губляться через корупцію та інші країни допомагають Україні недостатньо.
За словами Блінкена, США виділили 32 мільярди доларів на допомогу Україні у сфері безпеки, але інші країни виділили 22 мільярди доларів. Вашингтон надав близько 15,5 мільярда доларів економічної допомоги, тоді як інші країни-союзники направили 24 мільярди доларів. На гуманітарну допомогу американцями було спрямовано 2 мільярди доларів, але інші країни направили 3,5 мільярда доларів.
Держсекретар США нагадав, що країни Європи з початку повномасштабної війни прийняли близько 8 мільйонів біженців.
"Якщо ми припинимо цю допомогу, або ми самі, або наші союзники та партнери, це матиме катастрофічні наслідки для України... У нас є реальний розподіл відповідальності, коли справа стосується України", - заявив він.
Блінкен запевнив, що використання коштів, які надають Україні, контролюють представники США у Києві. Лише одних співробітників Держдепу там зараз 45 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а ваші конгресмени хіба добре не знають що таке політична боротьба і як можна хайпанути на турботі про кошти платників податків ?
ваші точно такі як і наші - тільки у вас корупція узаконена
скажіть, ваш президент доплачує депутатам (сенаторам і конгресменам) в конвертах ?
сподіваюсь що ні - бо у вас є лобізм. далі цю тему не дуже хочу розвивати
Так что ужасные "трамписты" в современных реалиях либо плод больного воображения, либо - нарратив кацапской пропаганды. Которая этим словом стремится обозвать РЕСПУБЛИКАНЦЕВ, принципиальных и последовательных врагов кацапов и остальных мировых сволочей.
По этой причине республиканцы принципиально и последовательно являются ДРУЗЯМИ Украины.
Нет такой партии "трамписты" и нет такого секретного общества, а сам Дональд Трамп с 2001 по 2009 год вообще был демократом.
Так что иди своей пургой лохторат за поребриком заметай.
а в какой стране ты живешь я не знаю и не очень интересно, по манере общения и содержанию посыла ты вообще на гнилозубую похож
а почему? бо НЕТ МОЗГОВ
Я тебе там выше писал: Трамп НЕ президент. И никогда им уже не будет.
Напевне раша і китай знову роздмухують через лобістів.
Странно, что в Украине, журналисты не затрагивают вопросы Ленд-лиза, по которому , вооружение должно быть доставлено, в течение трех недель!
Кстати, Украине вооружение по Ленд-лизу, согласно, закону, принятому в Конгрессе,. должно поставляться бесплатно.
А зараз Україні надають безкоштовну військову підтримку неймовірного рівня як гуманітарну допомогу. Відчуйте різницю.
Так тут ніхто про це не знає. Вони цей закон не читали і про два пункти, в яких йдеться про це, навіть і гадки не мають. Зате тут ціла купа "ікспердів", які "авторитетно" пояснюють, чому лендліз нам не потрібен.
Все, що потрібно для постачання зброї та *********** безпосередньо з військових складів США за ленд-лізом 2022 - рішення Президента США Байдена та підписання відповідної угоди з урядом України. Угода потрібна для організації логістики та для звіту в комісіях Конгресу, яким адміністрація США проінформує конгресменів, яку саме зброю, ********** та амуніцію Президент США фактично передав Україні на підставі наданих йому повноважень, згідно ленд-лізу 2022.
Ніяких обмежень повноважень Президенту США у цьму питанні Конгресом США не встановлено. Зброя, яка передана за ленд-лізом 2022 і знищена у боях і не підлягає відновленню, не повертається США і оплата за неї з України не стягується.
Після офіційного закінчення бойових дій, непошкоджена зброя, отримана Україною за ленд-лізом 2023 або повинна бути повернута США, або придбана у США за окремою угодою.
Тобто , наприклад, танк АБРАМС, який буде переданий Україні за ленд-лізом 2022, який з українським екіпажем буде знищувати рашистів на фронті, залишається державною власністю США.
Штати не винесуть , не переживуть другий " Афганістан",
Але млявість і хвилювання ,шо можуть розізлити " пу", якщо будуть поставляти ракети дальнього бою , привели до жертв тисяч захисників...котрих не було б, якби отам, у отих Еуропах і Овальних кабінетах ще тоді зрозуміли : впаде Україна - капєц і Еуропі, і срамота Штатам, бо Китай таки став би світовим лідером ,Втрачено дужо часу і, саме головне - живих сміливих Душ , Героїв, котрі перші вийшли на борню навіть без засобів захисту і, часом - без зброї
Слава Героям
"Європа не могла і не встояла б перед Путіним, якби за нею не стояла потужна Америка. Подобається вам Байден чи ні, але він дійсно підтримував Європу. Він не тільки допомагав Києву з самого початку, але й об'єднав НАТО і Захід. Діючи рішуче, він дав європейцям необхідне прикриття, щоб вони могли ризикнути для Києва.
Немислимо, щоб Трамп зробив те ж саме. Перебуваючи при владі, Трамп викликав паніку у своїх партнерів по НАТО, коли сумнівався в необхідності альянсу і ставив під сумнів точку взаємної оборони, а заодно і кував дивну політичну дружбу з Путіним. Нещодавно Трамп заявив, що підтримка України і навернення Росії проти себе не в національних інтересах Америки. Військову операцію Путіна він назвав "блискучою" і "компетентною".
Bсі люди, які вірять в демократію, лякаються, коли єдина наддержава на Заході починає коливатися.
Американці з обох партiй, а також ті, хто не належить до жодної з них, повинні пам'ятати про цю особливу відповідальність."
"па пріколу", па рижому..
не знаю в кого як, а в багатьох притомних такого наміру точно нема.
after election we will see what we where knocked for...
Один з потужних каналів допомоги ЗСУ, який досі не використовувався - повноваження лендлізу 2022, надані Президенту Байдену Конгресом США.
Війна коштує партнерам величезних грошей, Україні ця війна коштує сотен тисяч життів.
Якщо Україна не переможе, то страшна війна перетне кордони і почне забирати не тільки гроші, але і життя громадян країн партнерів. Чи всі громадяни країн партнерів України це розуміють?
Українці завжди пам'ятатимуть і глибоко вдячні партнерам не тільки за надану військову допомогу, але і за допомогу економічну, гуманітарну і, особливо, за прихист більш ніж 8 мільйонів громадян України.