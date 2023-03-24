Припинення допомоги від США та союзників матиме катастрофічні наслідки для України, - Блінкен

Адміністрація Байдена розраховує, що поточного запланованого фінансування України має вистачити на більшу частину 2023 року.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Останнє доповнення (для фінансування України на 45 млрд доларів - ред.) забезпечує нам більшу частину цього року", - сказав Блінкен. При цьому держсекретар не уточнив, коли адміністрації президента Байдена доведеться звернутися до Сенату та Палати представників за новими коштами для України.

Очільник Держдепу також відповів на стурбованість конгресменів тим, що надані гроші губляться через корупцію та інші країни допомагають Україні недостатньо.

За словами Блінкена, США виділили 32 мільярди доларів на допомогу Україні у сфері безпеки, але інші країни виділили 22 мільярди доларів. Вашингтон надав близько 15,5 мільярда доларів економічної допомоги, тоді як інші країни-союзники направили 24 мільярди доларів. На гуманітарну допомогу американцями було спрямовано 2 мільярди доларів, але інші країни направили 3,5 мільярда доларів.

Також читайте: Припинення підтримки України означатиме схвалення вторгнення Росії, - прем’єр Італії Мелоні

Держсекретар США нагадав, що країни Європи з початку повномасштабної війни прийняли близько 8 мільйонів біженців.

"Якщо ми припинимо цю допомогу, або ми самі, або наші союзники та партнери, це матиме катастрофічні наслідки для України... У нас є реальний розподіл відповідальності, коли справа стосується України", - заявив він.

Блінкен запевнив, що використання коштів, які надають Україні, контролюють представники США у Києві. Лише одних співробітників Держдепу там зараз 45 осіб.