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Припинення допомоги від США та союзників матиме катастрофічні наслідки для України, - Блінкен

блінкен

Адміністрація Байдена розраховує, що поточного запланованого фінансування України має вистачити на більшу частину 2023 року.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Останнє доповнення (для фінансування України на 45 млрд доларів - ред.) забезпечує нам більшу частину цього року", - сказав Блінкен. При цьому держсекретар не уточнив, коли адміністрації президента Байдена доведеться звернутися до Сенату та Палати представників за новими коштами для України.

Очільник Держдепу також відповів на стурбованість конгресменів тим, що надані гроші губляться через корупцію та інші країни допомагають Україні недостатньо.

За словами Блінкена, США виділили 32 мільярди доларів на допомогу Україні у сфері безпеки, але інші країни виділили 22 мільярди доларів. Вашингтон надав близько 15,5 мільярда доларів економічної допомоги, тоді як інші країни-союзники направили 24 мільярди доларів. На гуманітарну допомогу американцями було спрямовано 2 мільярди доларів, але інші країни направили 3,5 мільярда доларів.

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Держсекретар США нагадав, що країни Європи з початку повномасштабної війни прийняли близько 8 мільйонів біженців.

"Якщо ми припинимо цю допомогу, або ми самі, або наші союзники та партнери, це матиме катастрофічні наслідки для України... У нас є реальний розподіл відповідальності, коли справа стосується України", - заявив він.

Блінкен запевнив, що використання коштів, які надають Україні, контролюють представники США у Києві. Лише одних співробітників Держдепу там зараз 45 осіб.

Автор: 

США (22737) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+14
У нас выборы президента через год. Риторика потенциальных Республиканских кандидатов по Украине надежд не возбуждает, мягко говоря. Я надеялся на ДеСантиса, но он недавно начал петь почти в унисон с трампистами, где это касается Украины. Успеть бы выжать как можно больше Абрамсов,ракет и БК 155мм до начала предвыборного цирка с конями....А в Украинцах я никогда не сомневался, своего Деда я хорошо помню. Нажаль,не все зависит только от мужества и тактического гения.
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24.03.2023 01:13
+12
Зе-корупція матиме катастрофічні наслідки для України !
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24.03.2023 01:06
+10
Ну, не стал бы я про узаконенную коррупцию. За яйца для ВС США по тройной цене всех причастных быстренько подвесили за уже их собственные яйца. За то, шо в марте уже есть проблемы с летней формой, начался бы форменный звездопад с фуражкопадом, причем приземлились бы виновные в турма. За голову офиса Президента, который заправляет практически всем в стране, я уже нe говорю - абсолютно невообразимая и абсурдная тут ситуация. Лоббизм - явление несколько иной натуры, хотя я лично считаю это именно узаконенной коррупцией.
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24.03.2023 01:52
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24.03.2023 00:46 Відповісти
Зе-корупція матиме катастрофічні наслідки для України !
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24.03.2023 01:06 Відповісти
ботам не спиця ? може хоч з темою повідомлення ознайомтесь ну просто на всякий випадок
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24.03.2023 01:29 Відповісти
...Очільник Держдепу також відповів на стурбованість конгресменів тим, що надані гроші ********* через корупцію ... Джерело:
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24.03.2023 01:33 Відповісти
та була вже в нас перевірка - а зараз Блінкен каже що тільки держдепів тут 45 душ живих людей контролем займаються - не переймайтеся самі і не баламутьте людей

а ваші конгресмени хіба добре не знають що таке політична боротьба і як можна хайпанути на турботі про кошти платників податків ?

ваші точно такі як і наші - тільки у вас корупція узаконена
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24.03.2023 01:43 Відповісти
Ну, не стал бы я про узаконенную коррупцию. За яйца для ВС США по тройной цене всех причастных быстренько подвесили за уже их собственные яйца. За то, шо в марте уже есть проблемы с летней формой, начался бы форменный звездопад с фуражкопадом, причем приземлились бы виновные в турма. За голову офиса Президента, который заправляет практически всем в стране, я уже нe говорю - абсолютно невообразимая и абсурдная тут ситуация. Лоббизм - явление несколько иной натуры, хотя я лично считаю это именно узаконенной коррупцией.
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24.03.2023 01:52 Відповісти
лобізм і я мав на увазі, форми немає від безгрошів'я

скажіть, ваш президент доплачує депутатам (сенаторам і конгресменам) в конвертах ?
сподіваюсь що ні - бо у вас є лобізм. далі цю тему не дуже хочу розвивати
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24.03.2023 09:35 Відповісти
Подоляцька зесрань
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24.03.2023 08:06 Відповісти
вона вже майже привела до катастрофи - тримаємося за рахунок героїзму ЗСУ
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24.03.2023 08:55 Відповісти
kra6e skazaty, 6o dlja vsjogo svitu
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24.03.2023 00:52 Відповісти
просто кеп
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24.03.2023 00:54 Відповісти
Ситуация для Украины не самая приятная. Шо бы не говорилось с трибун, помощь Украине бесконечной не будет. Этот год решающий. Если контрнаступление не даст реально больших результатов, дальше будет все печальнее и печальнее с помощью. Я ненавижу это сказать, но реальность именно такова.
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24.03.2023 00:55 Відповісти
Как говорили турки, будем посмотреть. От нас не ожидали сопротивления, не ждали, что мы встанем в штыки. Усталость от войны понятна, но надеемся на ленд-лиз.
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24.03.2023 01:04 Відповісти
У нас выборы президента через год. Риторика потенциальных Республиканских кандидатов по Украине надежд не возбуждает, мягко говоря. Я надеялся на ДеСантиса, но он недавно начал петь почти в унисон с трампистами, где это касается Украины. Успеть бы выжать как можно больше Абрамсов,ракет и БК 155мм до начала предвыборного цирка с конями....А в Украинцах я никогда не сомневался, своего Деда я хорошо помню. Нажаль,не все зависит только от мужества и тактического гения.
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24.03.2023 01:13 Відповісти
Тамп - обычный гражданин. Он был президентом США когда-то, а теперь президент США - Джо Байден (это его срок заканчивается через год, не Трампа).

Так что ужасные "трамписты" в современных реалиях либо плод больного воображения, либо - нарратив кацапской пропаганды. Которая этим словом стремится обозвать РЕСПУБЛИКАНЦЕВ, принципиальных и последовательных врагов кацапов и остальных мировых сволочей.
По этой причине республиканцы принципиально и последовательно являются ДРУЗЯМИ Украины.

Нет такой партии "трамписты" и нет такого секретного общества, а сам Дональд Трамп с 2001 по 2009 год вообще был демократом.

Так что иди своей пургой лохторат за поребриком заметай.
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24.03.2023 03:20 Відповісти
руzzкий, ты всерьез тужишься пояснить мне обстановку в стране, в которoй я живу еще с тех пор, когда ***** бегало в лакеях у Собчака, а Боневтик развлекало вонючую русню по саунах за срублишки? Ты не стесняйся, по примеру руzzких говнопропагандонов расскажи мне, как страдает народ США от анти-московитских санкций.
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24.03.2023 03:23 Відповісти
и шо? республиканцы перестали быть противниками кацапов и прочей комуняцко-левацкой швали? демократы перестали делать попытки с этой швалью замириться?

а в какой стране ты живешь я не знаю и не очень интересно, по манере общения и содержанию посыла ты вообще на гнилозубую похож
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24.03.2023 03:30 Відповісти
руzмартышка, ты свою "инфу" прямо из срального чемоданчика своего фюрера получаешь, или тебе zукабеева ее передает?
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24.03.2023 03:32 Відповісти
вот на этом вы, гнилозубые, обычно и палитесь, по теме сказать нечего, начинаете блажить на собеседника

а почему? бо НЕТ МОЗГОВ
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24.03.2023 03:39 Відповісти
руzzкий, по какой теме? Твой бред даже на bullshit не тянет, какие-то детсадовские размышлизмы, сидя на горшке. Расскажи мне, шо имел в виду Орангутан, когда облизал ***** с ног до головы за несколько дней до вторжения вонючих дикарей на каком-то радио шоу. Назвал его гением за признание и присоединение зверячих анклавов на Бамбасе, и уверил аудиторию, шо гений ***** очень быстро установит мир в Украине. Жду с нетерпением пояснений от очередного толкователя завываний рыжего недофюрера.
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24.03.2023 04:16 Відповісти
а кацапа в тебе палит абсолютная неспособность связно изложить даже самую примитивную мысль
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24.03.2023 04:27 Відповісти
руzzкий, тут все дело в том, шо люди меня прекрасно понимают, и только одной руzzкой зверушке шось непонятно. Наверное, для тебя надо писать очень короткими фразами и по большей части матом, вы же натурально недоразвитые гуманоиды, тупиковая ветвь в развитии Homo Sapience. В любом случае, подстилка кадыровская, твой слив засчитан. Ты еще и ссыкло ко всему.
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24.03.2023 04:37 Відповісти
Твоя неспособность излагать свои мысли не означает что тебя нельзя понять. Можно, потому что мысли примитивны.

Я тебе там выше писал: Трамп НЕ президент. И никогда им уже не будет.
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24.03.2023 04:42 Відповісти
Now, that shit is funny! Hilarious , even. руzzкий гуманоид, еле-еле наблатыкавшийся шо-то строчить своими кривыми лапками, обвиняет человека в примитивизме.Тебя, кстати, долго по башке били, пока ты буквы различать научилось, руzzкий? Zvерек, так почему ты ссышь пояснить облизывание Орангутаном своего любовника ***** за несколько дней до вторжения? А кто такое Такер Карлсон ты знаешь, или ты просто мычать обучен, без фактов, доказательств, смысла?
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24.03.2023 04:52 Відповісти
Помощь, если уменьшиться, так это не военная. Кроме военной помощи, так же поступает на пополнение бюджета Украины. Оружием будут помогать всегда. Все военные производства НАТО раскручиваются на высокую производительность что бы помогать Украине и пополнять свои запасы.
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24.03.2023 01:08 Відповісти
I sure hope so...
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24.03.2023 01:14 Відповісти
Ukraina uje pobedila, kak by ne zakonchilas' voina, sam fakt agresii moskovii - uje pobeda Ukrainy, potomu chto volk, v odejde babushki, pokazal sebya vo vsei krase, a zna4it nashy deti bol'she nikogda ne budut verit' moskovitam.
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24.03.2023 00:59 Відповісти
Не стал бы я сравнивать русню с волками. Волк зверь свободный, в неволе быстро сходит с ума. Дрессировке не поддается, но если сам того захочет, может быть надежным другом для человека. Волка невозможно заставить шось делать. Волк слабее льва, но волки в цирке не выступают.
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24.03.2023 01:23 Відповісти
Щось багато заяв на цю тему.

Напевне раша і китай знову роздмухують через лобістів.
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24.03.2023 01:20 Відповісти
В США, каждое воскресенье, перед Белым Домом, происходит протест украинцев, живущих в США, нужно дать вооружение Украине по Ленд-лизу, тысячи танков находятся на складах Пентагона.
Странно, что в Украине, журналисты не затрагивают вопросы Ленд-лиза, по которому , вооружение должно быть доставлено, в течение трех недель!
Кстати, Украине вооружение по Ленд-лизу, согласно, закону, принятому в Конгрессе,. должно поставляться бесплатно.
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24.03.2023 01:22 Відповісти
У нас нельзя поднимать эти вопросы, типа, молчите, пока хоть так дают. А тут за это тупо банат.
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24.03.2023 01:37 Відповісти
Ленд-ліз - це позика, яку потрібно буде повернути матеріально або фінансово, що для населення самої України може виявитись суттєвим тягарем.
А зараз Україні надають безкоштовну військову підтримку неймовірного рівня як гуманітарну допомогу. Відчуйте різницю.
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24.03.2023 03:28 Відповісти
Кстати, Украине вооружение по Ленд-лизу, согласно, закону, принятому в Конгрессе,. должно поставляться бесплатно.

Так тут ніхто про це не знає. Вони цей закон не читали і про два пункти, в яких йдеться про це, навіть і гадки не мають. Зате тут ціла купа "ікспердів", які "авторитетно" пояснюють, чому лендліз нам не потрібен.
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24.03.2023 06:40 Відповісти
Повноваження, які Президент Байден отримав від Конгресу США, щодо постачання зброї та ***********, згідно Акту ленд-ліз 2022, є унікальними для України.

Все, що потрібно для постачання зброї та *********** безпосередньо з військових складів США за ленд-лізом 2022 - рішення Президента США Байдена та підписання відповідної угоди з урядом України. Угода потрібна для організації логістики та для звіту в комісіях Конгресу, яким адміністрація США проінформує конгресменів, яку саме зброю, ********** та амуніцію Президент США фактично передав Україні на підставі наданих йому повноважень, згідно ленд-лізу 2022.

Ніяких обмежень повноважень Президенту США у цьму питанні Конгресом США не встановлено. Зброя, яка передана за ленд-лізом 2022 і знищена у боях і не підлягає відновленню, не повертається США і оплата за неї з України не стягується.

Після офіційного закінчення бойових дій, непошкоджена зброя, отримана Україною за ленд-лізом 2023 або повинна бути повернута США, або придбана у США за окремою угодою.
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24.03.2023 17:05 Відповісти
Ба більше, Актом про ленд-ліз 2022 передбачено, що зброя та **********, передані Україні на підставі рішення Президента США, можуть залишатися на балансі Армії США!
Тобто , наприклад, танк АБРАМС, який буде переданий Україні за ленд-лізом 2022, який з українським екіпажем буде знищувати рашистів на фронті, залишається державною власністю США.
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24.03.2023 21:30 Відповісти
.. не вангую - впевнений - УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ,

Штати не винесуть , не переживуть другий " Афганістан",

Але млявість і хвилювання ,шо можуть розізлити " пу", якщо будуть поставляти ракети дальнього бою , привели до жертв тисяч захисників...котрих не було б, якби отам, у отих Еуропах і Овальних кабінетах ще тоді зрозуміли : впаде Україна - капєц і Еуропі, і срамота Штатам, бо Китай таки став би світовим лідером ,Втрачено дужо часу і, саме головне - живих сміливих Душ , Героїв, котрі перші вийшли на борню навіть без засобів захисту і, часом - без зброї

Слава Героям
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24.03.2023 01:30 Відповісти
Bloomberg

"Європа не могла і не встояла б перед Путіним, якби за нею не стояла потужна Америка. Подобається вам Байден чи ні, але він дійсно підтримував Європу. Він не тільки допомагав Києву з самого початку, але й об'єднав НАТО і Захід. Діючи рішуче, він дав європейцям необхідне прикриття, щоб вони могли ризикнути для Києва.

Немислимо, щоб Трамп зробив те ж саме. Перебуваючи при владі, Трамп викликав паніку у своїх партнерів по НАТО, коли сумнівався в необхідності альянсу і ставив під сумнів точку взаємної оборони, а заодно і кував дивну політичну дружбу з Путіним. Нещодавно Трамп заявив, що підтримка України і навернення Росії проти себе не в національних інтересах Америки. Військову операцію Путіна він назвав "блискучою" і "компетентною".

Bсі люди, які вірять в демократію, лякаються, коли єдина наддержава на Заході починає коливатися.

Американці з обох партiй, а також ті, хто не належить до жодної з них, повинні пам'ятати про цю особливу відповідальність."
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24.03.2023 01:32 Відповісти
Щось нове, почали 3,14*3,14ськами мірятись.
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24.03.2023 01:39 Відповісти
допомога не зупиниться якщо ми знову не проголосуєм 2024
"па пріколу", па рижому..
не знаю в кого як, а в багатьох притомних такого наміру точно нема.
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24.03.2023 02:30 Відповісти
Dude, don't you even think like that, please. Thoughts have a nasty tendency to materialize...тьху-3-раза, постучал по рукоятке топора,подержался за лезвие,قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ( Нас постигнет только то, что предписано нам Аллахом. Он - наш Покровитель. И пусть верующие уповают на одного Аллаха».Сура9, аят 51, это мусульманское от сглаза)
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24.03.2023 05:22 Відповісти
we can knock all we want,
after election we will see what we where knocked for...
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24.03.2023 05:57 Відповісти
Якщо наші партнери все ще бажають не лише стримування армії Путіна, а перемоги України, формула якої добре відома та була підтримана партнерами, то партнерам України необхідно не тільки продовжувати, але щонайменше удвічі збільшити військову допомогу ЗСУ ************ та всіма видами ******** зброї, яка потрібна для перемоги.

Один з потужних каналів допомоги ЗСУ, який досі не використовувався - повноваження лендлізу 2022, надані Президенту Байдену Конгресом США.

Війна коштує партнерам величезних грошей, Україні ця війна коштує сотен тисяч життів.
Якщо Україна не переможе, то страшна війна перетне кордони і почне забирати не тільки гроші, але і життя громадян країн партнерів. Чи всі громадяни країн партнерів України це розуміють?

Українці завжди пам'ятатимуть і глибоко вдячні партнерам не тільки за надану військову допомогу, але і за допомогу економічну, гуманітарну і, особливо, за прихист більш ніж 8 мільйонів громадян України.
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24.03.2023 02:36 Відповісти
Таке враження, що вони ще не зрозуміли-не в Україні вся справа, а в бажанні ***** перевернути весь світ догори дригом. Читайте по губах-"якщо світ бачиться без росії нам такий світ не потрібний"- не згадаємо, хто це сказав?
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24.03.2023 05:45 Відповісти
для білої домівки наслідки теж будуть не слабенькі, і Блінкін це розуміє, Америка має шанс втратити світове лідерство, це звичайно не знищення, як України, але для штатів це буде приниженням та втратою позицій в усьому світі на користь расєїкєтаю...
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24.03.2023 06:50 Відповісти
Зеля приримується оманських домовленностей.
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24.03.2023 07:41 Відповісти
 
 