Пентагон збільшує бюджет, готуючись до можливої конфронтації з Китаєм
Пентагон закликав Конгрес США затвердити проєкт оборонного бюджету на 842 мільярди доларів, пояснюючи це стратегічним протистоянням з Китаєм.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Це бюджет, який ґрунтується на стратегії, він зумовлений серйозністю нашого стратегічного протистояння з Китайською Народною Республікою", — зазначив Остін під час слухань в Комітеті з питань асигнувань Палати представників США.
Водночас очільник Пентагону вказав на розширення нових бойових технологій у світі, в тому числі гіперзвукової зброї. За його словами, проєкт нового бюджету передбачає понад $9 мільярдів на нарощування військового потенціалу в Тихому океані, а також для захисту союзників. Це на 40% більше, ніж має нинішній оборонний бюджет США.
Водночас голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі наголосив, що дії Китаю "спрямовують його на шлях конфронтації та потенційного конфлікту з його сусідами і, можливо, зі Сполученими Штатами". Він підкреслив, що стримування та підготовка до війни є "надзвичайно дорогим" задоволенням, втім не таким дорогим, як ведення війни.
Тож проєкт нового бюджету, за словами Міллі, запобігає війні та готує США до її ведення, якщо в цьому виникне необхідність.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Такой фразы про РФ почему то до сих пор нет
для США.
Але як васал Кітаю, частина китайської імперії, РФ е загроза США.
Кроме экономически Китай без США ничто. Китай вполне себе предсказуем. Поэтому можно спокойно угрожать ему и ставить на место. И не бояться эскалации, такой, какой постоянно угрожает хуьло.
Е один напрямок- Кітай, в якій е РФ як молодший партнер.
Вони вже разом. Але це не союз двох рівних.
Світ зрозумів- Кітай вже проковтнув РФ.