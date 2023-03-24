Пентагон збільшує бюджет, готуючись до можливої конфронтації з Китаєм

Пентагон закликав Конгрес США затвердити проєкт оборонного бюджету на 842 мільярди доларів, пояснюючи це стратегічним протистоянням з Китаєм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Це бюджет, який ґрунтується на стратегії, він зумовлений серйозністю нашого стратегічного протистояння з Китайською Народною Республікою", — зазначив Остін під час слухань в Комітеті з питань асигнувань Палати представників США.

Водночас очільник Пентагону вказав на розширення нових бойових технологій у світі, в тому числі гіперзвукової зброї. За його словами, проєкт нового бюджету передбачає понад $9 мільярдів на нарощування військового потенціалу в Тихому океані, а також для захисту союзників. Це на 40% більше, ніж має нинішній оборонний бюджет США.

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Водночас голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі наголосив, що дії Китаю "спрямовують його на шлях конфронтації та потенційного конфлікту з його сусідами і, можливо, зі Сполученими Штатами". Він підкреслив, що стримування та підготовка до війни є "надзвичайно дорогим" задоволенням, втім не таким дорогим, як ведення війни.

Тож проєкт нового бюджету, за словами Міллі, запобігає війні та готує США до її ведення, якщо в цьому виникне необхідність.