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Пентагон збільшує бюджет, готуючись до можливої конфронтації з Китаєм

міллі,остін

Пентагон закликав Конгрес США затвердити проєкт оборонного бюджету на 842 мільярди доларів, пояснюючи це стратегічним протистоянням з Китаєм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Це бюджет, який ґрунтується на стратегії, він зумовлений серйозністю нашого стратегічного протистояння з Китайською Народною Республікою", — зазначив Остін під час слухань в Комітеті з питань асигнувань Палати представників США.

Водночас очільник Пентагону вказав на розширення нових бойових технологій у світі, в тому числі гіперзвукової зброї. За його словами, проєкт нового бюджету передбачає понад $9 мільярдів на нарощування військового потенціалу в Тихому океані, а також для захисту союзників. Це на 40% більше, ніж має нинішній оборонний бюджет США.

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Водночас голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі наголосив, що дії Китаю "спрямовують його на шлях конфронтації та потенційного конфлікту з його сусідами і, можливо, зі Сполученими Штатами". Він підкреслив, що стримування та підготовка до війни є "надзвичайно дорогим" задоволенням, втім не таким дорогим, як ведення війни.

Тож проєкт нового бюджету, за словами Міллі, запобігає війні та готує США до її ведення, якщо в цьому виникне необхідність.

Автор: 

Китай (4575) Пентагон (1419) США (22737)


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Топ коментарі
+7
Вот это решение адекватных людей, которые понимают смысл фразы "Хочешь мира - готовься к войне". А не "давайте посмотрим в глаза Си", как у нас некоторые предлагали.
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24.03.2023 01:38
+5
Потому шо московия не представляет реальной военной угрозы для США. Война в Украине это очень хорошо проиллюстрировала.
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24.03.2023 01:45
+3
Немае двух напрямків- РФ та Кітай!

Е один напрямок- Кітай, в якій е РФ як молодший партнер.
Вони вже разом. Але це не союз двох рівних.

Світ зрозумів- Кітай вже проковтнув РФ.
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24.03.2023 06:12
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Вот это решение адекватных людей, которые понимают смысл фразы "Хочешь мира - готовься к войне". А не "давайте посмотрим в глаза Си", как у нас некоторые предлагали.
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24.03.2023 01:38 Відповісти
Тут другая проблема. Трамписты-зоофилы все больше мутят воду по поводу помощи Украине. Уверен, эта тема будет ими поднята на слушаниях по военному бюджету.
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24.03.2023 01:43 Відповісти
"готуючись до можливої конфронтації з Китаєм"

Такой фразы про РФ почему то до сих пор нет
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24.03.2023 01:41 Відповісти
Потому шо московия не представляет реальной военной угрозы для США. Война в Украине это очень хорошо проиллюстрировала.
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24.03.2023 01:45 Відповісти
Як самостійна країна РФ не е загрозою
для США.

Але як васал Кітаю, частина китайської імперії, РФ е загроза США.
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24.03.2023 06:16 Відповісти
Угу. Но это уже другая песня. И лучше бы слова были написаны на Западе, а музыка - совместно на Тайване,в Ю.Корее и Японии. В противном случае перспективы мрачноваты. Нашим (моим,по крайней мере, давно живу) внукам придется воевать натурально с бесчисленным Войском Тьмы ,причем это без всяких художественых преувеличений.
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24.03.2023 06:53 Відповісти
Оправдание так себе. Учитывая количество ядерного оружия, рашка единственная страна в мире которая представляет угрозу для США.
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24.03.2023 07:59 Відповісти
А кто-то видел это орижие? Или тут сыграла ситуация с забором - написано "злая собака" а там полудохлый слепой шарик.
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24.03.2023 08:02 Відповісти
Америка готова воевать с Китаем, но даже не может заикнуться о войне с рашкой которая устроила бойню в Европе. Потому что они слабаки... Самим не смешно?
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24.03.2023 08:10 Відповісти
Дело даже не в ЯО, а в странном отношении Америки к кацапам.
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24.03.2023 08:13 Відповісти
Американские инспекторы видели
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24.03.2023 20:16 Відповісти
Потому что Китай не представляет реальной угрозы для США. 160 головок, отсутствие стратегической авиации, отсутствие океанского флота = местечковая армия заточенная на захват Тайваня. Но нападать на остров прикрытый американским флотом и авиацией - плохая идея, безнадежная..
Кроме экономически Китай без США ничто. Китай вполне себе предсказуем. Поэтому можно спокойно угрожать ему и ставить на место. И не бояться эскалации, такой, какой постоянно угрожает хуьло.
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24.03.2023 20:24 Відповісти
...він підкреслив, що стримування та підготовка до війни є "надзвичайно дорогим" задоволенням, втім не таким дорогим, як ведення війни..., а в нас, у воюючий країні віслюк зробив ставку не на армію, не на оборону, а на велике крадівництво. Уйобок
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24.03.2023 05:28 Відповісти
От і почалось...і де ж ваші "аналітики, експерти" щоб не передбачити такого розвитку подій. Жмякання яєць в кишені приведе до того, що тепер прийдеться напрягатись на два напрямки -китайози і русня. І не факт, що ще на півдні не **************** перси....ламати гілки легше поодинці, аніж зламати цілий віник
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24.03.2023 05:56 Відповісти
Немае двух напрямків- РФ та Кітай!

Е один напрямок- Кітай, в якій е РФ як молодший партнер.
Вони вже разом. Але це не союз двох рівних.

Світ зрозумів- Кітай вже проковтнув РФ.
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24.03.2023 06:12 Відповісти
Зарано списувати з рахунків москальню, ой зарано. Оця сволота ще накаламутить у світі і розраховувати, що китайози візьмуть їх у шори може тільки наївний ...два дебіла такой сила і вона нам ще аукнеться...та не тільки нам
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24.03.2023 19:11 Відповісти
 
 