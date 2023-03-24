Росія і Білорусь продовжили спільні військові навчання щонайменше до 3 квітня, - "Беларускі Гаюн"

Спільні навчання збройних сил Росії та Білорусі продовжено щонайменше до 3 квітня.

Про це повідомляє Беларускі Гаюн, передає Цензор.НЕТ.

Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 25-26 березня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви: "Осиповицький", "Доманове", "Лепельський" та "Обуз-Лесновський".

"Це чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно тривають із 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 48 тижнів. ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", - йдеться в повідомленні.

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