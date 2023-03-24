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Росія і Білорусь продовжили спільні військові навчання щонайменше до 3 квітня, - "Беларускі Гаюн"

білорусь

Спільні навчання збройних сил Росії та Білорусі продовжено щонайменше до 3 квітня.

Про це повідомляє Беларускі Гаюн, передає Цензор.НЕТ.

Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 25-26 березня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви: "Осиповицький", "Доманове", "Лепельський" та "Обуз-Лесновський".

"Це чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно тривають із 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 48 тижнів. ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Білорусь (7928) росія (65098) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+3
спільні навчання цих сіамських близнюків ніколи і не припинялися...))
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24.03.2023 06:37
+2
Для мобиков это первые и последние учения в их никчемной жизни.
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24.03.2023 06:39
+1
стріль стріль - ти вбитий!
ато...
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24.03.2023 06:39
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спільні навчання цих сіамських близнюків ніколи і не припинялися...))
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24.03.2023 06:37 Відповісти
стріль стріль - ти вбитий!
ато...
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24.03.2023 06:39 Відповісти
Для мобиков это первые и последние учения в их никчемной жизни.
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24.03.2023 06:39 Відповісти
Вчаться дохнути в Україні.
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24.03.2023 06:41 Відповісти
Вчаться, вчаться, вчаться...
І де можна побачити плоди цих навчань? Бо в реальних боях, що ведуться, іх немає.
Цікаво ж...
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24.03.2023 06:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XXPYjZfI1zc&list=RDQM_K7L0BsJ_cQ&start_radio=1 не настя з камен'ями
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24.03.2023 07:01 Відповісти
беларуський гальюн
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24.03.2023 07:52 Відповісти
Неправильно сказано! Правильно ОТАК:
"Білорусь продовжила за свій рахунок та на своїй території навчання і підготовку чергової порції російського гарматного м"яса для війни в Україні..."!
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24.03.2023 07:56 Відповісти
dva debila -eto sila !!!!
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24.03.2023 12:03 Відповісти
 
 