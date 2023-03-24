Пригожин заявив, що Росія не воює з НАТО в Україні, як постійно стверджує Кремль, - ISW

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заперечив заявам Кремля про те, що Росія воює в Україні з НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пом'якшив свою риторику щодо Міністерства оборони Росії, ймовірно, через побоювання повністю втратити свої сили найманців у Бахмуті.

Окрім того, він заперечив заявам Кремля про те, що Росія воює з НАТО в Україні, і поставив під сумнів, чи дійсно в Україні є нацисти, як постійно стверджує Кремль.

Пригожин заявив, що Росія воює "виключно з українцями", які оснащені обладнанням, наданим НАТО, і деякими "русофобськими" найманцями, які добровільно підтримують Україну, але не із самим НАТО.

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