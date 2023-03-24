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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Пригожин заявив, що Росія не воює з НАТО в Україні, як постійно стверджує Кремль, - ISW

пригожин

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заперечив заявам Кремля про те, що Росія воює в Україні з НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пом'якшив свою риторику щодо Міністерства оборони Росії, ймовірно, через побоювання повністю втратити свої сили найманців у Бахмуті.

Окрім того, він заперечив заявам Кремля про те, що Росія воює з НАТО в Україні, і поставив під сумнів, чи дійсно в Україні є нацисти, як постійно стверджує Кремль.

Пригожин заявив, що Росія воює "виключно з українцями", які оснащені обладнанням, наданим НАТО, і деякими "русофобськими" найманцями, які добровільно підтримують Україну, але не із самим НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пригожин хоче забратися з України та перекинути "вагнерівців" до Африки, - Bloomberg

Автор: 

НАТО (6438) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522) ISW (653)


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Топ коментарі
+24
Щось в ********** йде не так. То диркін ху.лу їпло затикає то лисий когутик ломає пропаганду. Мабуть буде якийсь шухер.
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24.03.2023 06:57
+20
Голомозий так старанно розмірковує, наче має якесь майбутнє.
Тюк прямо в тємя - і нєту сукі.
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24.03.2023 06:49
+19
Все упаковано і готово до відправки в родную гавань
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24.03.2023 06:50
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Голомозий так старанно розмірковує, наче має якесь майбутнє.
Тюк прямо в тємя - і нєту сукі.
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24.03.2023 06:49 Відповісти
Це точно…
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24.03.2023 06:58 Відповісти
він озвучує що каже хазяїн

Китай послав і все, вже з НАТО не воюють
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24.03.2023 07:04 Відповісти
Ще гіркін-диркін смішить в цьому плані. Смерть на порозі,а йому аби "наваросія" та імперія.)
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24.03.2023 07:28 Відповісти
Все упаковано і готово до відправки в родную гавань
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24.03.2023 06:50 Відповісти
Ще в 2014-му стібався з кацапні яка розказувала що "бандери" людей їдять і косерви з них роблять Діляться на "категорії" :
1-ша - "истинно русские младенцы" Ідуть на харчування "Правого сектора" на "щирих националистов" З їх печінки роблять консерви для годування "карателів" перед боєм
2-га - "этнические русские" Ідуть на харчування "добробатів"
3-тя - "русскаязычные" На харчування ЗСУ та НГУ
4 -та - "чурки" На харчування "мусульманских батальонов" та "неграв с НАТО"
А насправді кацапня сама їх на ті категорії "поділила" :
1-ша - контрактники "Жмури 1-ї категорії" Пакуються в мішки та гроби і їдуть для похорону на батьківщину Рідня отримує компенсацію
2-га - "чмобіки" "жмури 2-ї категорії Пакуються в мішки та гроби і їдуть для похорону на батьківщину Рідня отримує пачку пєльмєнів
3-тя - "жмури-донбасіти" Пакуються в мішки і хороняться на Донбасі Дружинам дають примірять крадені шуби
4-та - "жмури нестандартні" - "зеки-вагнеровці" Закопуються на місці або й кидаються на полі бою Хрест на могилі - за власний рахунок
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24.03.2023 07:24 Відповісти
Прозрів чи злякався, що багато став кукурікати?
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24.03.2023 06:56 Відповісти
Щось в ********** йде не так. То диркін ху.лу їпло затикає то лисий когутик ломає пропаганду. Мабуть буде якийсь шухер.
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24.03.2023 06:57 Відповісти
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24.03.2023 07:05 Відповісти
Казна пуста!Дєнєг нет!
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24.03.2023 07:55 Відповісти
- У пана атамана нема золотого запасу и хлопцы начинают разбегаться в разные стороны. Если так пойдет дальше, я тоже разбегусь в разные стороны.

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24.03.2023 08:32 Відповісти
"Пітьма згущається перед світанком"!
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24.03.2023 07:25 Відповісти
Думаю, что скорее всего их пропаганда про войну с НАТО привела к массовым уклонениям от призыва и отказу идти в наемники к Пригожину. Недобор катастрофический. Вот и пошли нарративы новые - "никакой наты нет, украинцы с нами не сильно воюют, бо братья-славяне и никакие они не нацисты, их просто Ната вооружает".
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24.03.2023 08:46 Відповісти
Нагадуванням про НАТО кацапські генерали обкакуються і мочать в штанці, бо знають, що в кожної країни, які входять в блок НАТО є хаймарси і аналоги хаймарсів з ракетами, які можна кидати точно і на велику відстань, я не пишу про літаки і ракети. Кацапи воюють з НАТО язиком в затишних московських студіях, напічканих апаратурою із країн, в які входять в НАТО і отримують "зелені" із зображенням американського президента і мріють виїхати до діточок в ЄС і США, які там чомусь навчаються і проживають.
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24.03.2023 06:57 Відповісти
з НАТО воює пацієнт путін в своєму бальному мозгу
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24.03.2023 07:11 Відповісти
С НАТО воюет только раша телевизор и его адепты) А все остальные не признают право Украины на существование и мечтают все вернуть в зад... И на счет ***** вы глубоко ошибаетесь...
"Ми не прагнули цієї війни, ми робили все, щоб запобігти їй, я брав участь в активних дипломатичних зусиллях з нашими російськими колегами, - сказав Блінкен. - На жаль, стало очевидно, й президент Путін сказав про це прямо, що йшлось не про безпекові загрози від НАТО чи України, завжди йшлось про переконання Путіна, що Україна - не незалежна держава, що її треба стерти з карти і включити у Російську імперію". Джерело:
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24.03.2023 07:46 Відповісти
100%
Ті, хто сподівається, що коли здохне путлер війна закінчиться, глибоко помиляються.
Кацапи, всі кацапи, не визнають Україну і український народ, тож не важливо як зветься їхній цар. Вони намагатимуться нас знищити.
В мене також немає ілюзій щодо швидкого розпаду росії. Бо росія де-факто не є федерацією, а національні меншини повністю зкацаплені. Тож виходити зі складу так званої федерації нікому і ніяк.
Що стосується путлера, то може так статися, що його наступник буде ще гіршим. Причому найгірший варіант, коли на посаду царя призначать якогось "ліберала" і він почне з усіма "миритись".
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24.03.2023 09:07 Відповісти
Этв залу..па с ушами начал стелить себе соломку. Не удивлюсь если он скоро смоется из Параши и всплывет со своими петухами в Африке. Жить даже такие как он опущенные хотят, тем более он последние годы жил в роскоши.
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24.03.2023 07:13 Відповісти
Відчуваю, що потім, коли все заспокоїться і вляжеться і почнуть розбирати по кісточках минулі події, прийдуть до думки, що поворотною подією був візит товариша Сі до Москви.
Другий рік війни показав, що росія за наявного військового і людського ресурсу перемогти не може і справа в неї зайшла в глухий кут. Тому всі чекали та сподівалися на візит китайського дядечка, як початок статегічного союзу Москви та Пекіна. Союзу не досягли, Китай Москві нічого не пообіцяв і навіть не став сприяти переговорам. Тому путін стоїть перед найважчою проблемою - продовжувати безглузду війну далі і отримати по шапці трохи пізніше або закінчувати війну на тому, що є і отримати по шапці вже зараз
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24.03.2023 07:14 Відповісти
після невдалого бліц-крігу.Кієв за трі дня. нормальний головнокомандувач закінчив би війну,і не кидав содат на м'ясо.. але це нормальний, а це )(уйло.
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24.03.2023 07:26 Відповісти
Ви переоцінюєте життя руснявого бидла з ******.
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24.03.2023 07:38 Відповісти
Йому вже без різниці Кремль зараз у стані алкоголіка після грандіозної п"янки : мучиться з похмілля і приймає рішення - похмелиться і відтягти на деякий час похмільні симптоми (розуміючи, що після похмілля буде ще гірше), чи перетерпіть і зупиниться От тільки кремлівський алкоголік п"є не горілку, а кров людську
А якщо вже на те пішло, то з тих пір як за ним почали носить "фекальный чемоданчик", я впевнений, що Путін лежить десь у морозилці та чекає офіційного поховання (в потрібний момент) Кремлем править "колективний Путін" - тобто "сіра хунта" А на люди випускають "абезьяну в пиджаке"…
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24.03.2023 07:37 Відповісти
Вообще-то у России еще осталось решение о "Вставай страна огромная" со всеобщей мобилизацией и продуктовыми карточками. Эти дебилы и такое стерпят.
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24.03.2023 09:23 Відповісти
а чем воевать будут? В WWII был ленд-лиз, а щас?
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24.03.2023 09:59 Відповісти
Я не знаю у кого какой ленд-лиз, но артиллерия РФ превосходит нашу в количестве и в количестве боеприпасов.
И шо я слышу от стран НАТО - будут боеприпасы, будут, будут. Только не понятно когда и в каком количестве. А то нам уже закидают, что мы слишком много тратим снарядов под Бахмутом - типа вам так и на Крым не останется.
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24.03.2023 11:14 Відповісти
"Страна нє встанєт." Не той час. Молоді на хрін всралася вялікая отєчєствєнная, яка вирве їхз диванів. Могли б оголосити повну мобілізацію, вже б оголосили. Та й техніка вибивається- розмови про т34 вже йдуть. ***** сподівається на вибори трампістів - єдиний шанс.
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24.03.2023 11:42 Відповісти
Щоб рашистам хоч трохи просуватися, їм треба рівняти з землею цілі міста і якщо на руїнах цих міст вціліє хоча б одне вікно, то з нього неодмінно наш снайпер прострелить рашистам бошки. А для цього рашистам потрібно в десятки, а то і в сотні разів більше снарядів, і вони так і не подолали снарядний голод. А нам лише треба вести контрбатарейний вогонь, тобто знищити орудія, які руйнують ці міста та помістяться лише на одному дворі у цьому місті. Для нас Європа погодила спільну закупівлю снарядів, а рашистів бортанув Китай зі снарядами.
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24.03.2023 12:01 Відповісти
Насчет каждого окна. К феврале 24-го, когда орки были от меня в 60 км. я пошел в военкомат и попросил дать мне оружие, чтобы мое окно превратить в огневую точку. Т.к. я инвалид по опорно-двигательному точка должна быть стационарной. И попросил дать мне СВД и РПГ с пятком выстрелом. Т.к. больше чем на 15 минут боя не рассчитывал - но окно хотел превратить в абразуру. Но меня Пилять послали и я и поехал, аж в Польшу. Давно хотел туда уехать, когда эти зеленые митрофанушки к власти пришли, а тут уже все звезды сошлись.
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24.03.2023 17:23 Відповісти
пітушнява 2га армія кацінкубатора смелело мре в Україні!
**** - скасілі срок!
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24.03.2023 07:18 Відповісти
Напевне пригожин - найбільш чесний (звичайно ж відносно шойгу, мурадова, самого пуцина) ворог. Він не намагається аиглядати еращим, ніж є насправді. 😊
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24.03.2023 07:19 Відповісти
Пєтух вчуяв що тут більше втратить чим заробить, почав міркувати про бізнес поза рахою, от тому і почав трохи м'якше гавкати - скавуліти. Але його підрозділи продовжують вбивати українців.
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24.03.2023 07:21 Відповісти
досидіть 3 роки, а потім своїх же машек, дунек, ванек грабувати і вбивати?
є інше рішення!
скасуй срок - здохни в Україні за тиждень!
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24.03.2023 07:25 Відповісти
Це ми сумлінно повинні працювати, щоб пригожин воював саме з НАТО. Він жодним чином не належить до збройних сил ядерної держави, не знаходиться на її території та є злочинцем навіть за російськими законами, тому він сам розуміє, що його ліквідація як звичайного терориста саме силами НАТО цілком реально і тому дає задній хід. Ми повинні зрозуміти, що знищення пригожина саме томагавком чи навіть морпіхами США цілком реальна перспектива і тому треба вже зараза готувати підгрунтя для її реалізації. Напротивагу ворожії інформаційній кампанії по прикриттю дупи пригожина потрібно навпаки давати максимум інтерв'ю наших бійців західним змі щодо терористичних актів пригожина, демонізувати його до рівня Бен-Ладена і готувати західне суспільство до того. що знищення звичайного за нормами права злочинця не матиме жодних військових та політичних наслідків для їх країн і коли буде проведена така робота тоді пригожина знищить чи НАТО чи російські спецслужби, побоючись катасрофічних наслідків та вже повної ізоляції як країни-терориста
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24.03.2023 07:36 Відповісти
А "нахэр" той Пригожин нам потрібен? Ще на нього витрачать гроші та засоби! Самі вб"ють! Бо вб"ємо ми - з нього вони зроблять "мученика за русский мир" (як колись зробили зі Щорсом, Котовським, Чапаєвим, Щетінкіним чи Амангельди Імановим більшовики) А потім звалять всі гріхи на нього та його "зеків" - "эта ани ва всём винаватые", а не "рассийский народ" А от коли вб"ють самі - то постараються забуть що такий і був на світі …
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24.03.2023 07:48 Відповісти
пригожин - це вірний, реальний, дієвий спосіб втягнути НАТО у війну, це квиток для морпіхів США до України, це Томагавки та F-35 у нашому небі. За знищенням пригожина саме силами НАТО не заставить себе чекати вже повна ізоляція росії як держави терориста. Тому ми повинні щосили протистояти інформаційній кампанії по прикриттю пригожина і саме це прискорить його знищення чи силами НАТО чи російськими спецслужами - нас влаштовує обидва варіанти, бо отримавши його голову ми по-перше обезглавимо вагнерівців, зробимо їх мішенню для созників, а по-друге це найшвидший спосіб перемогти, врятувати багато наших життів, коли ворог буде повністю ізольований у світі. А пригожина забудуть навіть завтра, як те його лайно, яке гніє у наших полях і яке навіть не ховають - з них не зробили "мучеників за русский мир" і пригожина чекає такж небуття
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24.03.2023 08:10 Відповісти
"Фантазёр - ты меня называла!…" Якби в НАТО хотіли почать війну - то давно-б уже її почали У НАТО не та мета Вони хочуть не "розкришить Росію" - світу не потрібна громадянська війна на 1/9 частині суші Та ще й на території з купою ядерних об"єктів та ядерних ракет, частина яких (з сибірських баз) обов"язково потрапить у руки Китаю та посилить його ядерний потенціал Блоку НАТО потрібна Росія в її законних межах, і з владою, яка буде займаться своїми внутрішніми проблемами, а не воювать з сусідами Бо одна справа - мать величезний територіальний буфер проти Китаю, у вигляді єдиної держави І зовсім інша - "казан киплячого лайна" під боком!
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24.03.2023 08:23 Відповісти
Я почему-то думаю, что если РФ нападет на Финляндию, или Латвию без применения ядерного оружия, то страны НАТО не объявят войну Путину, а пошлют свои войска на помощь Той же Латвии. Вначале, чтобы не обострять, инструкторов без оружия и патронов, потом уже может пушки без дальнобойных снарядов. А через месяц после капитуляции Латвии соберут Рамштайн и примут решение танки и самолеты не посылать, бо уже некуда.
Шо-то не верю я в этот союз лавочников, колбасников и парфюмеров без крутого лесника из Америки. А там лесник старый, бегать разучился уже по трапам самолета, а не то шо по лесу с медведями сибирскими...
И вообще - человечество само себе роет могилу, а кое-хто в это в это время пытается пробухать с дорогими б***ами все наворованное!
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24.03.2023 09:34 Відповісти
НАТО спокійно перетворить на радіоактивний попіл рашистів за межами росії на території самої Фінляндії чи Латвії як це вони зробили в Хіросимі без зайвих сантиментів, що це територія країни-созника та не побоючись удару у відповідь, бо на території росії не розіветься жодний ядерний снаряд. Так, ще буде жорстко, але зупинить рашистів і тому США таки підуть на це. Так, будуть опромеінені люди, але таким чином вони уникнуть третьої світової, яка навіть без ядерної зброї забере в тисячі разів більше життя ніж при новій Хиросимі. А тим часом на росії збируться змовники, щоб ліквідувати ху#ла, бо не для того російська еліта побудувала палаци та накопила статки за кордоном, щоб здихати разом з божевільним дідом від радіації, а для красивого заможнього життя
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24.03.2023 10:21 Відповісти
Где вас таких пропагандистов набрали ограниченных? Никак у вас детском саду воспитательницей была Ирина Фарион!
Ты хоть сам веришь, шо НАТО когда-то применит свое ядерное оружие? Были бы он бойцами у нас бы еще с лета прошлого года были бригады Абрамсов, полки Ф-16 и артдивизионы ТОмагавков, которые бы уже все заводы рашкины на Урале в кирпичи превратили.
А они как беззубые волчата бояться за красные флажки вылезти, чтобы оправиться! Так и будут под себя сцать.
Такие как ты надевают обществу розовые очки, чтобы все казалось хорошим. Дядя Геббельс так агитировал немцев за победу. И Конашенков так говорит. Вы все используете одну школу - "забьем Мике баки"!
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24.03.2023 11:26 Відповісти
Я фанатично вірив у перемогу Майдану, коли ніхто не розумів, як люди з палицям та щитами зможуть перемогти озброєний до зубів беркут, як Майдан переможе Януковича, в якого армія, я вірив у те, що США нададуть летальну зброю у 2014, коли ніхто у це не вірив. Я не мав жодного сумніву, що нам нададуть Хаймарси, Леопарди і майже один переконував у цьому скептиків. Я пам'ятаю ті часи, коли ніхто не вірив взагалі, що Захід буде вкладати гроші в Україну і все збулося попри зневіру. А зараз я впевнений на всі сто, що НАТО і вступить у війніу по повній і застосує ядерну зброю без жодних вагань за потреби, бо за цим стоїть не скільки віра, скільки здоровий глузд. Одна Хіросима врятує десятки мільйонів життів, які загинуть, якщо ця Хіросима не покладе кінець Третій світовій війні і тому у цьому є залізна логіка. Я бачу чітку тенденцію до підвищення ставок у цій війні і вона буде тривати і надалі, це не лише віра, а факти і вона обов'язково дійде свого апофеозу, як не крути і його відвернути зможе лише знищення ху#ла його оточенням.
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24.03.2023 11:44 Відповісти
Скажи спасибо, что звезды красиво сошлись, и Янукович не по мокрому делу сидел. А то бы сделали из МАйдана площадь Тяньанмынь одной танковой ротой пьяных гвардейцев дембелей.
И Нуланд с Обамкой выпили бы шампанского с Меркель за упокой европейской стабильности.
И был бы в Украине от края и до края один колхоз "Красный тамбовец".
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24.03.2023 17:29 Відповісти
В януковича все ще попереду він ще буде сидіти за масове вбивство абсолютно безвинних людей, слідом за ху#лом. І не треба рівняти українців до китайців - китайців можна і рубати катанами сотнями тисяч як баранів як це робили японці у Нанкіні чи розігнати як у Тяньанмынь, а український народ і танками не зупиниш. І танкісти це не банда п0кидьків і вони не стали б стріляти по власному народу, а пристрелили б скоріше командира, яких би віддав такий злочинний наказ, бо до беркутні ще можна зібрати відморозків та садистів, а армія - це прості хлопці, які як кожен українець всією дущею з Майданом, а не з єнакієвським уркою
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24.03.2023 18:06 Відповісти
НАТО завжди не хочуть починати війну - на публіку. До останнього вони начеб-то намагаються уникнути війни, висловлюють занепокоєність, але НАТО був і залишиться назавжди хижаком. Не вірили, що США вступлять у Першу світову війну, потіму у Другу, але вони таки вступили і ця війна не стане виключенням. Нам не треба гадати склавши руки, вступлять вони чи ні, а щодення працювати на то, що власноруч втягути НАТО до війни і пригожин це наш ключ для цього. Потрібно штучно створювати такі умови, щоб НАТО просто не зміг уникнути війни чи російські спецслужби були просто вимушені ліквідувати пригожина як особистісь, як посаду та його терористичну організацію, яка з нашої ж подачі стане нести небезпеку для ху#ла, створити конфлікт інтересів як на заході так і в росії просто не сумісний його життям.
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24.03.2023 10:15 Відповісти
Ты пря как Зеленский говоришь? Володя, ты ли это?
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24.03.2023 11:27 Відповісти
ви і справді ідіоти? - ви досі не зрозуміли кого ви вибрали?
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24.03.2023 07:42 Відповісти
ISW это блог Пригожина.
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24.03.2023 07:51 Відповісти
Починає позиціонувати себе ,як фігуру зякою можна домовитись. Ставка сумнівна, але може і зіграть у грі " Устигни здать шефа першим".
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24.03.2023 07:52 Відповісти
Отменили санкции против его мамы. Может из-за этого подобрел. Даже предложил Блинкену совместный проект в Африке.
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24.03.2023 08:29 Відповісти
Оце буде цирк, якщо закуліси розіграють його карту, як наступника *****... Заходу все одно хто, аби договірний був і сумирний, а кацапи отримають таку бажану зону розміром з країну.
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24.03.2023 11:48 Відповісти
Коли я побачив що він однієї крові з римським ділком - то й чути про нього нічого не хочу.
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24.03.2023 08:19 Відповісти
сомнения о наличии нацистов - это интересно. Завтра этот малахольный пригожин договорится до того, что в Украине не притесняют русскоязычных
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24.03.2023 10:05 Відповісти
Я так понимаю, в переводе на человеческий это значит: "Дайте мне отдельную камеру с матрасиком, я всех сдам".
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24.03.2023 11:10 Відповісти
МОРДА ПРИГОЖИНА -
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24.03.2023 19:08 Відповісти
 
 