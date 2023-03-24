Пригожин заявив, що Росія не воює з НАТО в Україні, як постійно стверджує Кремль, - ISW
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заперечив заявам Кремля про те, що Росія воює в Україні з НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пом'якшив свою риторику щодо Міністерства оборони Росії, ймовірно, через побоювання повністю втратити свої сили найманців у Бахмуті.
Окрім того, він заперечив заявам Кремля про те, що Росія воює з НАТО в Україні, і поставив під сумнів, чи дійсно в Україні є нацисти, як постійно стверджує Кремль.
Пригожин заявив, що Росія воює "виключно з українцями", які оснащені обладнанням, наданим НАТО, і деякими "русофобськими" найманцями, які добровільно підтримують Україну, але не із самим НАТО.
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Тюк прямо в тємя - і нєту сукі.
Китай послав і все, вже з НАТО не воюють
1-ша - "истинно русские младенцы" Ідуть на харчування "Правого сектора" на "щирих националистов" З їх печінки роблять консерви для годування "карателів" перед боєм
2-га - "этнические русские" Ідуть на харчування "добробатів"
3-тя - "русскаязычные" На харчування ЗСУ та НГУ
4 -та - "чурки" На харчування "мусульманских батальонов" та "неграв с НАТО"
А насправді кацапня сама їх на ті категорії "поділила" :
1-ша - контрактники "Жмури 1-ї категорії" Пакуються в мішки та гроби і їдуть для похорону на батьківщину Рідня отримує компенсацію
2-га - "чмобіки" "жмури 2-ї категорії Пакуються в мішки та гроби і їдуть для похорону на батьківщину Рідня отримує пачку пєльмєнів
3-тя - "жмури-донбасіти" Пакуються в мішки і хороняться на Донбасі Дружинам дають примірять крадені шуби
4-та - "жмури нестандартні" - "зеки-вагнеровці" Закопуються на місці або й кидаються на полі бою Хрест на могилі - за власний рахунок
"Ми не прагнули цієї війни, ми робили все, щоб запобігти їй, я брав участь в активних дипломатичних зусиллях з нашими російськими колегами, - сказав Блінкен. - На жаль, стало очевидно, й президент Путін сказав про це прямо, що йшлось не про безпекові загрози від НАТО чи України, завжди йшлось про переконання Путіна, що Україна - не незалежна держава, що її треба стерти з карти і включити у Російську імперію". Джерело:
Ті, хто сподівається, що коли здохне путлер війна закінчиться, глибоко помиляються.
Кацапи, всі кацапи, не визнають Україну і український народ, тож не важливо як зветься їхній цар. Вони намагатимуться нас знищити.
В мене також немає ілюзій щодо швидкого розпаду росії. Бо росія де-факто не є федерацією, а національні меншини повністю зкацаплені. Тож виходити зі складу так званої федерації нікому і ніяк.
Що стосується путлера, то може так статися, що його наступник буде ще гіршим. Причому найгірший варіант, коли на посаду царя призначать якогось "ліберала" і він почне з усіма "миритись".
Другий рік війни показав, що росія за наявного військового і людського ресурсу перемогти не може і справа в неї зайшла в глухий кут. Тому всі чекали та сподівалися на візит китайського дядечка, як початок статегічного союзу Москви та Пекіна. Союзу не досягли, Китай Москві нічого не пообіцяв і навіть не став сприяти переговорам. Тому путін стоїть перед найважчою проблемою - продовжувати безглузду війну далі і отримати по шапці трохи пізніше або закінчувати війну на тому, що є і отримати по шапці вже зараз
А якщо вже на те пішло, то з тих пір як за ним почали носить "фекальный чемоданчик", я впевнений, що Путін лежить десь у морозилці та чекає офіційного поховання (в потрібний момент) Кремлем править "колективний Путін" - тобто "сіра хунта" А на люди випускають "абезьяну в пиджаке"…
И шо я слышу от стран НАТО - будут боеприпасы, будут, будут. Только не понятно когда и в каком количестве. А то нам уже закидают, что мы слишком много тратим снарядов под Бахмутом - типа вам так и на Крым не останется.
**** - скасілі срок!
є інше рішення!
скасуй срок - здохни в Україні за тиждень!
Шо-то не верю я в этот союз лавочников, колбасников и парфюмеров без крутого лесника из Америки. А там лесник старый, бегать разучился уже по трапам самолета, а не то шо по лесу с медведями сибирскими...
И вообще - человечество само себе роет могилу, а кое-хто в это в это время пытается пробухать с дорогими б***ами все наворованное!
Ты хоть сам веришь, шо НАТО когда-то применит свое ядерное оружие? Были бы он бойцами у нас бы еще с лета прошлого года были бригады Абрамсов, полки Ф-16 и артдивизионы ТОмагавков, которые бы уже все заводы рашкины на Урале в кирпичи превратили.
А они как беззубые волчата бояться за красные флажки вылезти, чтобы оправиться! Так и будут под себя сцать.
Такие как ты надевают обществу розовые очки, чтобы все казалось хорошим. Дядя Геббельс так агитировал немцев за победу. И Конашенков так говорит. Вы все используете одну школу - "забьем Мике баки"!
И Нуланд с Обамкой выпили бы шампанского с Меркель за упокой европейской стабильности.
И был бы в Украине от края и до края один колхоз "Красный тамбовец".