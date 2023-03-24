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Відкриття Представництва МКС в Україні дасть змогу міжнародній юстиції бути активнішою в розслідуванні злочинів військових РФ, - Зеленський

зеленський

Відкриття в Україні Представництва Міжнародного кримінального суду дасть змогу міжнародній юстиції стати ще активнішою в розслідуванні злочинів російських військових на українській землі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні в четвер сказав президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні маємо результат, заради якого працювали вже певний час. Підписано угоду про відкриття представництва в Україні Міжнародного кримінального суду. Цей крок дасть змогу міжнародній юстиції стати ще активнішою в розслідуванні злочинів російських військових на нашій українській землі", - сказав він.

Також Зеленський подякував "усій команді МКС, Офісу Генерального прокурора, нашим партнерам, усім, хто допомагає роботі міжнародної юстиції - розслідуванню російських злочинів проти України та українців".

Також читайте: У Гаазі підписано Угоду про відкриття Представництва Міжнародного кримінального суду в Україні

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) Міжнародний кримінальний суд (327) воєнні злочини (1859)


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Топ коментарі
+12
То ратифікуй блазень в решті решт Римський статут
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24.03.2023 07:19
+7
а своїх ворюг ти покриваешь до останього *****
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24.03.2023 07:24
+6
До речі, Вова, і твої злочини також...
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24.03.2023 07:36
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То ратифікуй блазень в решті решт Римський статут
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24.03.2023 07:19 Відповісти
а своїх ворюг ти покриваешь до останього *****
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24.03.2023 07:24 Відповісти
За Маріуполь кацапам ( ***** ) потрібно зробити окрему Гаагу . То кацапи ковровими бомбуваннями стерли Грозний Аллепо , зараз - Маріуполь . ЦІ ПРОЦЕССИ ПОТРІБНО ЧЕРЕЗ ГААГУ осудити і обовьязково НА ГИЛЯКУ злочінців , як у другу світову .

‼️‼️‼️Тела людей заливают хлоркой и бетоном! Ужасы Мариуполя!

https://youtu.be/BYU88r1OoUk

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24.03.2023 07:28 Відповісти
За Маріуполь Гаага потрібна і зеленському.
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24.03.2023 07:32 Відповісти
Step by step
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24.03.2023 07:35 Відповісти
Ни свет, ни заря х принес кобзаря.
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24.03.2023 07:35 Відповісти
До речі, Вова, і твої злочини також...
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24.03.2023 07:36 Відповісти
Дивуюсь , чому креатура мертветчукА і явний агент ФСБ ВЕРЕЩУК досі у владі , а не в сизо за шатли до Криму
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24.03.2023 07:38 Відповісти
війна нічого не навчила,...деякі "громадяни" навіть не відчули і не відчувають страх війни.
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24.03.2023 07:47 Відповісти
не лише до Криму, ще й до мацкви.
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24.03.2023 08:12 Відповісти
Геній!
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24.03.2023 07:57 Відповісти
А наші ''юристи'' тіко віджимати хати за комуналку будуть
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24.03.2023 08:18 Відповісти
Ратифвкація Римського статуту допоможе Україні.

Юрист мамкін...
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24.03.2023 09:27 Відповісти
 
 