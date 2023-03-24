Відкриття Представництва МКС в Україні дасть змогу міжнародній юстиції бути активнішою в розслідуванні злочинів військових РФ, - Зеленський

Відкриття в Україні Представництва Міжнародного кримінального суду дасть змогу міжнародній юстиції стати ще активнішою в розслідуванні злочинів російських військових на українській землі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні в четвер сказав президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні маємо результат, заради якого працювали вже певний час. Підписано угоду про відкриття представництва в Україні Міжнародного кримінального суду. Цей крок дасть змогу міжнародній юстиції стати ще активнішою в розслідуванні злочинів російських військових на нашій українській землі", - сказав він.

Також Зеленський подякував "усій команді МКС, Офісу Генерального прокурора, нашим партнерам, усім, хто допомагає роботі міжнародної юстиції - розслідуванню російських злочинів проти України та українців".

Також читайте: У Гаазі підписано Угоду про відкриття Представництва Міжнародного кримінального суду в Україні