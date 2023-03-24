Від початку року до суду скеровано матеріали справ щодо 45 зрадників з Луганщини, - СБУ

Триває робота оперативників та слідчих СБ України щодо документування дій осіб, які заради "посад" в окупаційних органах влади пішли на співпрацю з ворогом і заплямували себе зрадництвом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 3 Управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях повідомляє у фейсбуці.

"З початку 2023 року слідчі СБУ скерували до суду обвинувальні матеріали щодо 45 колаборантів, які служать ворогу в окупаційних адміністраціях на тимчасово захопленій території Луганської області.

Щойно завершено досудове розслідування стосовно ще двох окупаційних чиновниць.

Йдеться про мешканок Старобільського та Сватівського районів, які погодилися на посади в "адміністраціях" рашистів та очолили "відділи забезпечення життєдіяльності" сіл Гераськівка так зв. "Марківського району лнр" та Деміно-Олександрівка так зв. "Троїцького району лнр".

Тепер зловмисниці допомагають ворогу підпорядковувати життя цих населених пунктів окупаційному режиму та законам держави-терориста.

Вони отримали від СБУ підозру за ч. 5 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність). Наразі матеріали завершених кримінальних проваджень перебувають на розгляді у суді", - йдеться в повідомленні.

За добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарчих функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованих територіях, закон передбачає покарання – до 10 років ув’язнення з позбавленням права від 10 до 15 років обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з можливою конфіскацією майна.

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