Росіяни 4 рази обстріляли Херсон, по області випустили 423 снаряди з важкої артилерії та "Градів", 1 людина загинула, - ОВА
Минулої доби окупанти здійснили 74 обстріли Херсонщини.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу противник здійснив – 74 обстріли, випустивши 423 снаряди з важкої артилерії та "Градів".
Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази. 12 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, медичний заклад.
На жаль, є жертви. Одна людина загинула", - йдеться в повідомленні.
Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 87 осіб.
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