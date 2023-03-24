Росіяни 4 рази обстріляли Херсон, по області випустили 423 снаряди з важкої артилерії та "Градів", 1 людина загинула, - ОВА

Минулої доби окупанти здійснили 74 обстріли Херсонщини.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив – 74 обстріли, випустивши 423 снаряди з важкої артилерії та "Градів".



Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази. 12 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, медичний заклад.



На жаль, є жертви. Одна людина загинула", - йдеться в повідомленні.



Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 87 осіб.

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