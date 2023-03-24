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Минулої доби росіяни вбили 3 цивільних на Донеччині, 5 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 23 березня, російські окупанти вбили 3 мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 23 березня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці та 1 у місті Часів Яр.

Ще 5 людей в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Минулої доби росіяни вбили 3 цивільних на Донеччині, 5 осіб зазнали поранень, - ОВА 01

Автор: 

жертви (1792) Донецька область (8423) Кириленко Павло (907)


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