ЗСУ в Бахмуті потрібно більше Stinger, бо ворог все частіше використовує дрони, - Reuters

Російські війська у повітряних боях за Бахмут все частіше використовують безпілотники, для протидії їм українським військовослужбовцям потрібно більше західного озброєння.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У коментарі агентству наші захисники розповіли, що для протидії ворога необхідно більше західної зброї, як ПЗРК класу "земля - повітря" з інфрачервоною головкою самонаведення.

"Останнім часом ми помітили велику активність ворожих розвідувальних безпілотників. І навіть тих, що несуть зброю. Роботи (звичайної, - ред.) авіації поменшало. Не можу сказати, що вона зовсім зникла, але вона зменшилася. Можливо, це пов'язано з тим, що ми добре працюємо", - зазначив боєць із позивним "Камін".

За словами воїна, головне завдання - не обов'язково вразити літак ворога, а дати зрозуміти пілоту, що ЗСУ тут.

"Якщо ми по них щось запускаємо, то вони бояться, і є велика різниця, тим часом коли вони запускають ракету з літака з одного-двох кілометрів і з шести-семи кілометрів", - додав український захисник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дії ЗСУ стримані повільним постачанням західної зброї, - The Washington Post

Окрім цього, "Камін" закликав Захід постачати Україні більше зенітних озброєнь, зокрема американських Stinger.