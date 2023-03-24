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Новини Агресія Росії проти України
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ЗСУ в Бахмуті потрібно більше Stinger, бо ворог все частіше використовує дрони, - Reuters

stinger

Російські війська у повітряних боях за Бахмут все частіше використовують безпілотники, для протидії їм українським військовослужбовцям потрібно більше західного озброєння.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

У коментарі агентству наші захисники розповіли, що для протидії ворога необхідно більше західної зброї, як ПЗРК класу "земля - повітря" з інфрачервоною головкою самонаведення.

"Останнім часом ми помітили велику активність ворожих розвідувальних безпілотників. І навіть тих, що несуть зброю. Роботи (звичайної, - ред.) авіації поменшало. Не можу сказати, що вона зовсім зникла, але вона зменшилася. Можливо, це пов'язано з тим, що ми добре працюємо", - зазначив боєць із позивним "Камін".

За словами воїна, головне завдання - не обов'язково вразити літак ворога, а дати зрозуміти пілоту, що ЗСУ тут.

"Якщо ми по них щось запускаємо, то вони бояться, і є велика різниця, тим часом коли вони запускають ракету з літака з одного-двох кілометрів і з шести-семи кілометрів", - додав український захисник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дії ЗСУ стримані повільним постачанням західної зброї, - The Washington Post

Окрім цього, "Камін" закликав Захід постачати Україні більше зенітних озброєнь, зокрема американських Stinger.

Автор: 

зброя (7457) Бахмут (1560) ЗСУ (7536) Stinger (20)


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А чем стингер против дронов поможет?? Он же на тепло наводится,да и дороговато стингером по мавику работать, против дронов нужны системы РЭБ ну накройняк антидроновые ружья,или я не правильно понял
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24.03.2023 08:26 Відповісти
Есть же техника типа шилка,только там стоит спаренный миниган? За минуту несколько тысяч пуль 30мм вылетает,почему такого вооружение нет в ВСУ? А если поставить на дроны большие и поливать шквальным огнём удалённо по пехоте кацапов? Вот это ДА ,НАТОвское вооружение и переоснащение армии,а так со всего мира стаскивают старую совковую технику и при этом говорят натовское вооружение,не комильфо ,мягко сказано. Может я не прав
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24.03.2023 08:28 Відповісти
Сейчас там в основном квадрокоптеры. А ракета Стингер если верить вики даже в 84-м стоила 70 тысяч долларов. Воин Камин явно говорит про квадрокоптеры. Не зачет диванным экспертам из Ройтерс.
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24.03.2023 08:41 Відповісти
Теперь вы знаете уровень освещения войны в Украине.

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24.03.2023 09:00 Відповісти
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24.03.2023 10:30 Відповісти
 
 