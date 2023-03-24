Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 169 170 осіб (+1020 за добу), 3574 танки, 2616 артсистем, 6921 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 24 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 169 170 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 169170 (+1020) осіб ліквідовано,

танків - 3574 (+4) од,

бойових броньованих машин - 6921 (+23) од,

артилерійських систем - 2616 (+8) од,

РСЗВ - 511 (+0) од,

засоби ППО - 276 (+3) од,

літаків - 305 (+0) од,

гелікоптерів - 290 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2208 (+5),

крилаті ракети - 911 (+2),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5464 (+12) од,

спеціальна техніка - 277 (+4).

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"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.