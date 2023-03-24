Вночі росіяни випустили по території України ракети, "шахеди" та керовані авіабомби, - Повітряні сили
Російські окупанти увечері атакували Одеську область ракетами. Літаки ворога випустили керовані авіаційні бомби. Вночі загарбники вдарили шахедами по Кривому Рогу
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Почалося все (атака - ред.) з вечора, коли противник атакував Одеську область. Знищено дві ракети Х-59. Також атака продовжилась і з півночі нашої країни, близько 10 літаків Су-35, російські новітні винищувачі, атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами. Це надзвичайно велика загроза, коли керовані авіаційні бомби, плануючі бомби можуть летіти далеко, а літаки не входять в зону ураження нашої ППО. Таким чином понад 10 цих керованих бомб атакували об'єкти в Сумській області. Там втрати уточнюються, вони будуть оголошені військовими адміністраціями", - розповів Ігнат.
За його словами, також окупантами під час атаки була застосована протилокаційна ракета Х-31.
"На, жаль є і "Шахеди", які атакували північ країни й також Кривий Ріг. Є влучання в певні об'єкти. Там, попередньо, за інформацією місцевої влади, без жертв", - повідомив Ігнат.
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Кацапи рахуються лише із силою у відповідь.
Всі інші розповіді, тіпа "ми не стріляємо по мирних містах" - це те ж саме, як Макрон чи Шольц хочуть переконати путлєра по телефону припинити війну.
Отже - або масовані удари по кацапських "об'єктах воєнної інфраструктури" в крупних містах, або просто читаємо в новинах про нові жертви в Запоріжжі, Дніпрв, Харкові, Нікополі, Слов'янську, Херсоні і т.д.
З кацапами по іншому не вийде....
"В коментарі https://suspilne.media/423879-odna-ludina-zaginula-se-odna-v-likarni-vnoci-bilopilska-gromada-opinilasa-pid-masovanim-obstrilom-zi-storoni-rosii/ Суспільному Юрій Зарко розповів, що близько 12 години ночі в громаді почався масований обстріл. "Були помічені Шахеди, ракети, були системи залпового вогню, був артобстріл. Вони одночасно вдарили з декількох точок. Центр міста постраждав, школа №4".
Як повідомив Юрій Зарко, сторож школи №4 загинув. Поранення отримала одна людина, яка знаходилася в житловому будинку - їй відірвало ногу.
В місті багато пошкоджених житлових будинків - пошкоджені дахи та сотні вікон."
Керовані авіабомби - це ці суки зайшли в наш повітряний простір чи ні? І якщо зайшли, то де була наша ППО?
А взагалі говорили, що росія застосовує керовані авіабомби дальністю 50-70 км.
Це звиздець, звичайно. Схоже що людям у прикордонних областях нормально не жити, поки існує це лайно під назвою парашна *********...
дороги вони далі будують... *******... і підтримує ж досі багато хто "найвеличнішого"