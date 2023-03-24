Вночі росіяни випустили по території України ракети, "шахеди" та керовані авіабомби, - Повітряні сили

Російські окупанти увечері атакували Одеську область ракетами. Літаки ворога випустили керовані авіаційні бомби. Вночі загарбники вдарили шахедами по Кривому Рогу

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Почалося все (атака - ред.) з вечора, коли противник атакував Одеську область. Знищено дві ракети Х-59. Також атака продовжилась і з півночі нашої країни, близько 10 літаків Су-35, російські новітні винищувачі, атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами. Це надзвичайно велика загроза, коли керовані авіаційні бомби, плануючі бомби можуть летіти далеко, а літаки не входять в зону ураження нашої ППО. Таким чином понад 10 цих керованих бомб атакували об'єкти в Сумській області. Там втрати уточнюються, вони будуть оголошені військовими адміністраціями", - розповів Ігнат.

За його словами, також окупантами під час атаки була застосована протилокаційна ракета Х-31.

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"На, жаль є і "Шахеди", які атакували північ країни й також Кривий Ріг. Є влучання в певні об'єкти. Там, попередньо, за інформацією місцевої влади, без жертв", - повідомив Ігнат.