ЗМІ пишуть про бронеавто нейтральної Швейцарії на фронті в Україні. Влада перевіряє
Влада нейтральної Швейцарії з’ясовує, чи могли її бронеавтомобілі Eagle-I опинитися на фронті в Україні.
Про потрапляння швейцарських бронавтомобілів на фронт в Україні написали після публікації в інтернеті відповідних фото німецькі журналісти. За перевірку взявся держсекретаріат з економічних питань (Seco), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
У німецькому виданні Neue Zürcher Zeitung з'явився матеріал під назвою "Бронеавтомобілі зі Швейцарії використовуються на війні в Україні".
Автори статті звернули увагу на знімок фотожурналіста агентства AFP Аріса Мессініса. В Авдіївці Донецької області він зробив фото, на якому "засвітився" ймовірно Eagle-I виробництва швейцарської компанії Mowag.
Також бронеавтомобіль, який ймовірно може бути швейцарським, потрапив в об'єктив іспанського фотографа Хосе Колона. У виданні наголосили, що невідомо, чи зображений на цих фото один і той самий броньовик.
Як повідомляє швейцарське видання, тепер Seco, який відповідає за експорт військової техніки, перевіряє, чи були порушення заборони на реекспорт.
У держсекретаріаті сказали, що фото, про які пишуть ЗМІ, "не дозволяють робити достовірні висновки про тип транспортного засобу та про те, де воно є".
Остаточно з'ясувати це можна лише за допомогою номера шасі, а це неможливо, кажуть у Seco.
Там також зазначили, що у 1990-х роках виробник Mowag експортував до данської армії 36 броньовиків Eagle-I. Експорт здійснювався відповідно до закону про військові матеріали, що діяв на той момент.
У декларації про заборону на реекспорт Данія зобов'язалася не продавати броньовики третім країнам без схвалення Швейцарії. 17 грудня 2012 року Данія запросила дозвіл на реекспорт 27 броньовиків приватній німецькій компанії - Швейцарія схвалила.
Німецька компанія, як і Данія, зобов'язалася не реекспортувати броньовики.
На запит Seco та Федерального департаменту закордонних справ данська влада підтвердила, що вони не передавали жодних машин Eagle-I без згоди Швейцарії.
У Seco зазначили, що зараз Швейцарія комунікує з цього питання із Німеччиною, роз'яснень ще немає.
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я і сам дідок, правда тільки в мріях(фото Рокфелера на Мальдівах)
а то - года не прошло, ой, прошло, как явного упыря наградали статусом преступника, а тут похожий броневик, который, кстати, по фото, любой местный дядя Вася склепает - не отличишь, то типо "харам" бо нельзя.
хотя швейцарцы даже крепче финнов, хотя и напасть на виннов может только Гватемала и Вануату, а на Швейцарию только Италия и Беня(он там резидент вроде)
от ти в окопв(сам окопавсь) і збоку ось це...
ну так тобі орки загроза, чи збоку арахамія?
А,оскільки швейцарія бронежилетів Україні не постачає....
когда Обама дала Хамви, аж 40 штук, а Узбекистану - всего 300 "МРАП"ов, ну и лузеры узбеки то, спасиб*, Обама
Як таке стерпіти миролюбній Швайцарії?!
Хай з'ясовують, чому нейтральна Швейцарія азагалі торгує зброєю.
швейцарцівшвейцарів. Приватній компанії можна продавати бронетехніку, а воюючій країні ніт. Тим більше, що це бронеавто, судячи з фото, не озброєне і вбивати москалів не спроможне.
мужні і завжди правІ
https://defence-line.org/2023/03/rekviem-po-nejtralnomu-statusu-chast-1/
Просто Україні не варто забувати НІКОЛИ позицію Швейцарії щодо війни в Україні.
ТЕПЕР ЖОДНИХ "сентиментів" і послаблень щодо ,наприклад ,швейцарського бізнесу, і, при інших рівних умовах , вибирати їх конкурентів -з Нідерландів,Данії,Великобританії,Чехії...
Просто Швейцарії географічно пощастило.Бути далеко від рашки...
була б на місці Литви,була б Литвою..
там не буде десятками чол. населення гинути бо - роздали автомати, а куди дивитись не сказали.
а вибирати бізнес... так будь ласка - відриваючи їдальню в Каневі, тримай виручку в Данії
послухай, Вермахт думав напасти, ой, звільнити Швейцарію....
передумав.
а ти їх...... мля....., ну рашкою лякаєш
так шо.... я би х.з.. як би гіпотетично ЗСУ штурмували б якесь там село в Швейцарії...
*******, захист Європи(за словами Зю-зе, ну, тіпа ми захищаємо в т.ч. Швейцарію)
Скоро буде Женевська албансько-арабська народна республіка, а вони мастурцацією нейтралістською займаються...
та Гітлеру 20000 ерліконів можна було поставити і сказати, закономірно - Ну і шо? Рузвельт шо поставив.
лицемір ти.
їбуча совкова орда так озброїлась шо весь світ стільки не мав напр. тих же танків.
Гітлер-Гітлер - *******.
тебе мало морив совок шо ти за гітлерів ниєш шолі?
я ж тут давав посилання - почитай.те
Швейцарії взагалі то наср. на путіна і рашку, бо туди хто сунеться, то не вийде як з Днобасу, а залишиться "гірський чорнозем" робити ггг
мужні, сміливі, лицарські, а не то шо Арахамія.
Доведіть, що броньовик саме воює, а не розвозить піццу.