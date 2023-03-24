ЗМІ пишуть про бронеавто нейтральної Швейцарії на фронті в Україні. Влада перевіряє

Влада нейтральної Швейцарії з’ясовує, чи могли її бронеавтомобілі Eagle-I опинитися на фронті в Україні.

Про потрапляння швейцарських бронавтомобілів на фронт в Україні написали після публікації в інтернеті відповідних фото німецькі журналісти. За перевірку взявся держсекретаріат з економічних питань (Seco), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

У німецькому виданні Neue Zürcher Zeitung з'явився матеріал під назвою "Бронеавтомобілі зі Швейцарії використовуються на війні в Україні".

Автори статті звернули увагу на знімок фотожурналіста агентства AFP Аріса Мессініса. В Авдіївці Донецької області він зробив фото, на якому "засвітився" ймовірно Eagle-I виробництва швейцарської компанії Mowag.

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Також бронеавтомобіль, який ймовірно може бути швейцарським, потрапив в об'єктив іспанського фотографа Хосе Колона. У виданні наголосили, що невідомо, чи зображений на цих фото один і той самий броньовик.

Як повідомляє швейцарське видання, тепер Seco, який відповідає за експорт військової техніки, перевіряє, чи були порушення заборони на реекспорт.

У держсекретаріаті сказали, що фото, про які пишуть ЗМІ, "не дозволяють робити достовірні висновки про тип транспортного засобу та про те, де воно є".

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Остаточно з'ясувати це можна лише за допомогою номера шасі, а це неможливо, кажуть у Seco.

Там також зазначили, що у 1990-х роках виробник Mowag експортував до данської армії 36 броньовиків Eagle-I. Експорт здійснювався відповідно до закону про військові матеріали, що діяв на той момент.

У декларації про заборону на реекспорт Данія зобов'язалася не продавати броньовики третім країнам без схвалення Швейцарії. 17 грудня 2012 року Данія запросила дозвіл на реекспорт 27 броньовиків приватній німецькій компанії - Швейцарія схвалила.

Німецька компанія, як і Данія, зобов'язалася не реекспортувати броньовики.

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На запит Seco та Федерального департаменту закордонних справ данська влада підтвердила, що вони не передавали жодних машин Eagle-I без згоди Швейцарії.

У Seco зазначили, що зараз Швейцарія комунікує з цього питання із Німеччиною, роз'яснень ще немає.