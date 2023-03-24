Понад 940 дітей дістали поранення внаслідок повномасштабного вторгнення, - Офіс Генпрокурора

Станом на ранок 24 березня 2023 року більше ніж 1407 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 465 дітей загинуло та понад 942 зазнали поранення різного ступеню тяжкості. Стало відомо про двох підлітків 15 та 16 років, які отримали травми внаслідок влучання 22 березня в Обухівському районі Київської області ворожим безпілотним апаратом "Shahed" у гуртожиток", - йдеться в повідомленні.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 446, Харківській - 273, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 88, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66.