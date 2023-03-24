Єврорада підтримала створення міжнародного механізму для реєстрації збитків, завданих РФ Україні
Саміт Європейського Союзу підтримав створення міжнародного механізму для реєстрації збитків, завданих Росією під час військового вторгнення в Україну.
Про це йдеться у висновках саміту лідерів ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
У документі вказується, що Європейський Союз залишається відданим підтримці відновлення та реконструкції України у координації з міжнародними партнерами.
"У цьому контексті Європейська рада підтверджує повну підтримку ЄС створення міжнародного механізму для реєстрації збитків, завданих Росією", - йдеться у висновках.
В ЄС також заявили, що разом з партнерами активізують роботу з використання заморожених та іммобілізованих активів Росії для відновлення України та з метою відшкодування збитків, відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права.
Нагадаємо, лідери ЄС також погодились продовжувати санкційний тиск на Росію, зокрема шляхом обмеження цін на нафту, аби покарати її за повномасштабне вторгнення в Україну.
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