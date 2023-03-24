Єврорада підтримала створення міжнародного механізму для реєстрації збитків, завданих РФ Україні

Саміт Європейського Союзу підтримав створення міжнародного механізму для реєстрації збитків, завданих Росією під час військового вторгнення в Україну.

Про це йдеться у висновках саміту лідерів ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

У документі вказується, що Європейський Союз залишається відданим підтримці відновлення та реконструкції України у координації з міжнародними партнерами.

"У цьому контексті Європейська рада підтверджує повну підтримку ЄС створення міжнародного механізму для реєстрації збитків, завданих Росією", - йдеться у висновках.

В ЄС також заявили, що разом з партнерами активізують роботу з використання заморожених та іммобілізованих активів Росії для відновлення України та з метою відшкодування збитків, відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права.

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Нагадаємо, лідери ЄС також погодились продовжувати санкційний тиск на Росію, зокрема шляхом обмеження цін на нафту, аби покарати її за повномасштабне вторгнення в Україну.