Від січня прикордонники не пропустили через кордон понад 350 держслужбовців, які не мали підстав для виїзду за межі України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.



"Для такої категорії осіб передбачено, що вони можуть слідувати за межі України тільки за службовим відрядженням. Це стосується і чоловіків, і жінок. Є винятки, кому можна їхати не у службове відрядження. Це чоловіки, які є одинокими батьками, а також жінкам для того, щоб відвідати дітей за кордоном або супроводити їх. Також можна слідувати на лікування, але в цьому випадку мають бути підтвердження від МОЗ. На цей момент від вступу цих змін у силу на державному кордоні наші інспектори не пропустили понад 350 людей, які підпадають під цей перелік, адже вони не відповідали вимогам перетину кордону", – сказав він.

Як зазначалося, 30 січня Кабінет міністрів опублікував постанову, якою визначаються підстави для виїзду чиновників за кордон в умовах воєнного стану



У постанові №69 від 27 січня уряд визначив, що депутати різних рівнів, урядовці, працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, судді, прокурори, керівники державних унітарних підприємств, керівники деяких господарських товариств мають право перетинати державний кордон на підставі рішень про службові відрядження.

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