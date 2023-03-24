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Від січня прикордонники не пропустили через кордон понад 350 держслужбовців

кордон

Від січня прикордонники не пропустили через кордон понад 350 держслужбовців, які не мали підстав для виїзду за межі України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Для такої категорії осіб передбачено, що вони можуть слідувати за межі України тільки за службовим відрядженням. Це стосується і чоловіків, і жінок. Є винятки, кому можна їхати не у службове відрядження. Це чоловіки, які є одинокими батьками, а також жінкам для того, щоб відвідати дітей за кордоном або супроводити їх. Також можна слідувати на лікування, але в цьому випадку мають бути підтвердження від МОЗ. На цей момент від вступу цих змін у силу на державному кордоні наші інспектори не пропустили понад 350 людей, які підпадають під цей перелік, адже вони не відповідали вимогам перетину кордону", – сказав він.

Як зазначалося, 30 січня Кабінет міністрів опублікував постанову, якою визначаються підстави для виїзду чиновників за кордон в умовах воєнного стану

У постанові №69 від 27 січня уряд визначив, що депутати різних рівнів, урядовці, працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, судді, прокурори, керівники державних унітарних підприємств, керівники деяких господарських товариств мають право перетинати державний кордон на підставі рішень про службові відрядження.

Читайте: Майже 100 чиновників прикордонники не пропустили за кордон від початку дії заборони на виїзд держслужбовців

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5970) кордон (4762) прикордонники (1097) держслужбовці (336) Демченко Андрій (346)


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Топ коментарі
+4
Цікаво чи славнозвісний синочок регіонала Ватаманюка, який балотувався по списках "Слуги Народу" (м. Чернівці), теж є в цьому списку? Я про Ватаманюка Андрія Васильовича, який влітку 2022 року по підробних документах з коханкою пробував прорвати кордон Румунії (подейкують що і в стані на разі невідомого сп'яніння). Просто ходять чутки що вдалося філігранно все замнути по тихому. Невже за це отримали гроші на всіх щаблях?
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24.03.2023 09:19
+4
а хоч один сів, чи може звільнений за спробу втекти???
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24.03.2023 09:29
+4
Триває нескінченне слідство.
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24.03.2023 09:32
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Ліпше напишіть скільки пропустили і звіт що вони там робили, про миколиу катлєту не треба, він відзвітувався.
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24.03.2023 09:12 Відповісти
Цікаво чи славнозвісний синочок регіонала Ватаманюка, який балотувався по списках "Слуги Народу" (м. Чернівці), теж є в цьому списку? Я про Ватаманюка Андрія Васильовича, який влітку 2022 року по підробних документах з коханкою пробував прорвати кордон Румунії (подейкують що і в стані на разі невідомого сп'яніння). Просто ходять чутки що вдалося філігранно все замнути по тихому. Невже за це отримали гроші на всіх щаблях?
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24.03.2023 09:19 Відповісти
а хоч один сів, чи може звільнений за спробу втекти???
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24.03.2023 09:29 Відповісти
Триває нескінченне слідство.
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24.03.2023 09:32 Відповісти
Сумна правда, яку наші союзники розцінюють як те що їх мають за дурнів. Невдовзі такий "курс" може вилізти нам боком.
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24.03.2023 09:35 Відповісти
Дрібну офісний планктон. Жирні карасі плавають де заманеться.
Холопи та челядь мають знати своє місце.
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24.03.2023 09:36 Відповісти
Це реальний здобуток. Ордени, грамоти та премії отримали?
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24.03.2023 09:59 Відповісти
Країна ще стільки не заробила, скільки вони возьмуть премій.
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24.03.2023 10:36 Відповісти
А 3500 віїхали ?
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24.03.2023 10:35 Відповісти
Смішно їм можна виїзджати на лікування закордон, це просто пробували, якісь чисто вже безмоз...глі типу того що в Таї з виборцями зустрічався
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24.03.2023 11:52 Відповісти
 
 