Ворог масовано обстріляв Сумщину, по Білопіллю завдано авіаудару, є загиблі та поранені, - ОВА

Вночі росіяни здійснили масований обстріл з різних видів зброї по території Білопільської, Ворожбянської, Річківської та Миколаївської селищної громад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, масовано обстріляно м. Білопілля: здійснено авіаційний удар, обстріл із РСЗВ "Град" (80 "прильотів") та із ствольної артилерії (20 "прильотів").

"Внаслідок обстрілу м. Білопілля загинуло 2 особи, поранено 9 осіб. Зруйновано адміністративну будівлю, будівлю школи, житловий будинок; пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що по м. Ворожба здійснено обстріл із РСЗВ, внаслідок якого пошкоджено житловий будинок та господарчу споруду. Травмовано 1 людину.

В Річківській громаді по с. Вири здійснено авіаційний удар та удар з використанням дрону-камікадзе. Внаслідок удару пошкоджено дитячий садок, адміністративну будівлю. Зруйновано будівлю школи. По с. Річки здійснено артилерійський обстріл. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, адміністративну будівлю та будівлю гімназії.

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У Миколаївській селищній громаді по агрофірмі здійснено авіаційний удар. Пошкоджено виробничі приміщення та сільськогосподарська техніка.

Також вночі був обстріл Новослобідської громади. На щастя, без наслідків.