На окупованій Луганщині загарбники організували виїзні бригади, які здійснюють видачу російських паспортів та переклад необхідних документів, - ОВА

Пересувні пункти оформлення і видачі паспорта РФ гастролюють містами та селами окупованої Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА.

"Росіяни роблять усе можливе для пришвидшення паспортизації. Повідомляють, що це здійснюється "для зручності мешканців, особливо малорухливих громадян та пенсіонерів, яким складно самостійно дістатися стаціонарних пунктів, що перебувають у райцентрах", - ідеться в повідомленні.

Як зауважили в ОВА, пересувні пункти оформлення і видачі паспорта РФ гастролюють містами та селами тимчасово захопленого росіянами регіону, а "місцева окупаційна влада заздалегідь сповіщає громадян про місце та час прибуття пересувного пункту, а також допомагає у перекладі документів".

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